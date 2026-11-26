Πώς μπορεί μια παιδική βιβλιοθήκη να μετατραπεί από χώρο πρόσβασης στο βιβλίο σε χώρο δημιουργίας, βιωματικής μάθησης και πολιτισμικής συμμετοχής; Και ποιος είναι ο ρόλος του παιχνιδιού και της τέχνης στη διαμόρφωση της αναγνωστικής ταυτότητας ενός παιδιού; Τα ζητήματα αυτά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συμμετοχής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου στο 7ο Διεθνές Συνέδριο «Το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό», μέσα από μια προσέγγιση που επαναπροσδιορίζει την εκπαιδευτική και κοινωνική αποστολή της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης.

Τη Βιβλιοθήκη εκπροσώπησε η Νάσια Χαραλάμπους, επικεφαλής του Παιδικού Τμήματος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία παρουσίασε επιστημονική εισήγηση με τίτλο «Το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη ως εργαλεία προώθησης της φιλαναγνωσίας και του πολιτισμού: Μελέτη περίπτωσης του Παιδικού Τμήματος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου», αναδεικνύοντας τη διασύνδεση της παιδαγωγικής επιστήμης, της παιδικής λογοτεχνίας, του παιχνιδιού και των τεχνών.

Η Παιδική Βιβλιοθήκη ως παιδαγωγικό και κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον

Στο επίκεντρο της επιστημονικής εισήγησης της κ. Χαραλάμπους βρέθηκε η θεώρηση της Παιδικής Βιβλιοθήκης όχι ως ενός στατικού χώρου συγκέντρωσης και διάθεσης αναγνωστικού υλικού, αλλά ως ενός δυναμικού, πολυτροπικού και συμπεριληπτικού οικοσυστήματος μάθησης, στο οποίο το παιδί συγκροτεί ενεργά τη σχέση του με τη γλώσσα, το βιβλίο, τη γνώση και τον πολιτισμό.

Αντλώντας από τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις του αναδυόμενου και οικογενειακού γραμματισμού, της κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας της μάθησης, των πολυγραμματισμών και της βιωματικής παιδαγωγικής, η εισηγήτρια ανέδειξε τη σημασία της δημιουργίας μαθησιακών περιβαλλόντων που αναγνωρίζουν το παιδί ως ενεργό υποκείμενο μάθησης, παραγωγής νοήματος και πολιτισμικής δημιουργίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία των πρώιμων εμπειριών γραμματισμού, της κοινωνικής διαμεσολάβησης, της συναισθηματικής εμπλοκής και της ενεργού συμμετοχής του παιδιού στη διαμόρφωση της αναγνωστικής του ταυτότητας.

Η φιλαναγνωσία προσεγγίστηκε ως μια σύνθετη, πολυδιάστατη αναπτυξιακή και κοινωνικοπολιτισμική διαδικασία, η οποία δεν περιορίζεται στην κατάκτηση αναγνωστικών δεξιοτήτων ή στην εξοικείωση με το έντυπο βιβλίο. Αντίθετα, συνδέεται με τη διαμόρφωση εσωτερικών κινήτρων, την αναγνωστική αυτενέργεια, τη συναισθηματική σύνδεση με τη λογοτεχνία και τη σταδιακή συγκρότηση μιας ουσιαστικής και διαχρονικής σχέσης με την ανάγνωση και τη μάθηση.

Το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη ως καταλύτες γραμματισμού και μάθησης

Στην εισήγησή της, η κ. Νάσια Χαραλάμπους ανέδειξε την παιδαγωγική δυναμική του παιχνιδιού και των τεχνών ως οργανικών στοιχείων της μαθησιακής διαδικασίας και όχι ως συμπληρωματικών δραστηριοτήτων ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Το παιχνίδι προσεγγίστηκε ως θεμελιώδης μηχανισμός γνωστικής, γλωσσικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης, ενώ η τέχνη αναδείχθηκε ως πεδίο συμβολικής αναπαράστασης, δημιουργικής έκφρασης, επικοινωνίας, κριτικής διερεύνησης και πολιτισμικής συμμετοχής.

Μέσα από τη συνδυαστική αξιοποίηση της παιδικής λογοτεχνίας, της δημιουργικής αφήγησης, του θεατρικού παιχνιδιού, της δραματοποίησης, της μουσικής, της εικαστικής δημιουργίας και της σωματικής έκφρασης, αναδείχθηκαν οι δυνατότητες μετασχηματισμού της αναγνωστικής εμπειρίας σε μια πολυαισθητηριακή, συμμετοχική και νοηματοδοτημένη μαθησιακή διαδικασία.

Υπό αυτή την παιδαγωγική οπτική, το παιδί δεν παραμένει παθητικός αποδέκτης του λογοτεχνικού κειμένου, αλλά αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην ερμηνεία, την ανασύνθεση και την παραγωγή νοήματος, καλλιεργώντας τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη, την ενσυναίσθηση και την ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.

Από την επιστημονική γνώση στην εκπαιδευτική πράξη: Η περίπτωση του Παιδικού Τμήματος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου

Κεντρικό άξονα της επιστημονικής παρουσίασης αποτέλεσε η μελέτη περίπτωσης του Παιδικού Τμήματος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέσα από την οποία η κ. Χαραλάμπους παρουσίασε ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών παρεμβάσεων, που επιδιώκει να γεφυρώσει την επιστημονική γνώση με την παιδαγωγική πράξη και την κοινωνική πραγματικότητα. Παρουσιάστηκαν οργανωμένα προγράμματα πρώιμου και οικογενειακού γραμματισμού, εκπαιδευτικά προγράμματα φιλαναγνωσίας, δράσεις λογοτεχνικής εμψύχωσης, βιωματικά εργαστήρια, πολιτιστικές πρωτοβουλίες, καθώς και παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των οικογενειών και στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδόθηκε στην αναγκαιότητα επιστημονικά θεμελιωμένου παιδαγωγικού σχεδιασμού, στη διαφοροποίηση των μαθησιακών εμπειριών με βάση τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των παιδιών, στη διεπιστημονική συνεργασία, καθώς και στη συστηματική αξιολόγηση και στον αναστοχασμό ως βασικές προϋποθέσεις διασφάλισης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.

Όπως αναδείχθηκε μέσα από την εισήγηση, η προαγωγή της φιλαναγνωσίας δεν μπορεί να αποτελεί αποσπασματική ή περιστασιακή επιδίωξη. Απαιτεί συνέχεια, συστηματικότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και τη συγκρότηση ενός υποστηρικτικού δικτύου μεταξύ παιδιού, οικογένειας, σχολείου, βιβλιοθήκης και ευρύτερης κοινωνίας.

Επαναπροσδιορίζοντας την εκπαιδευτική και κοινωνική αποστολή της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης

Η επιστημονική εισήγηση της κ. Νάσιας Χαραλάμπους έθεσε, παράλληλα, έναν ευρύτερο επιστημονικό και θεσμικό προβληματισμό σχετικά με τον ρόλο της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης. Η λειτουργία ενός Παιδικού Τμήματος εντός ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος δεν συνιστά απλώς διεύρυνση των παραδοσιακών βιβλιοθηκονομικών υπηρεσιών προς νεότερες ηλικιακές ομάδες. Αποτελεί ουσιαστική έκφραση της κοινωνικής ευθύνης του Πανεπιστημίου, της εξωστρέφειας και της δέσμευσής του απέναντι στις αρχές της ισότιμης πρόσβασης στη γνώση, της εκπαιδευτικής συμπερίληψης, της διά βίου μάθησης και της πολιτισμικής δημοκρατίας.

Μέσα από αυτή την προσέγγιση, η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη αναδεικνύεται σε θεσμό που δύναται να συμβάλει στην άμβλυνση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων, στη διεύρυνση των ευκαιριών γραμματισμού και στη δημιουργία προϋποθέσεων ενεργού συμμετοχής όλων των παιδιών στην κοινωνία της γνώσης, ανεξαρτήτως του κοινωνικού, οικονομικού ή πολιτισμικού τους υπόβαθρου.

Παράλληλα, αναδεικνύεται η σημασία της ανάπτυξης ουσιαστικών συνεργειών μεταξύ Πανεπιστημίου, οικογένειας, σχολείου και κοινωνίας, με στόχο τη συγκρότηση ενός συνεκτικού οικοσυστήματος μάθησης που υποστηρίζει την ανάπτυξη του ανθρώπου από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε η κ. Νάσια Χαραλάμπους, ολοκληρώνοντας την επιστημονική της εισήγηση:«Η γνώση δεν αρχίζει στο πανεπιστημιακό αμφιθέατρο. Αρχίζει από την κούνια!»

Η θέση αυτή συμπυκνώνει τον επιστημονικό και παιδαγωγικό προσανατολισμό του Παιδικού Τμήματος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, αναδεικνύοντας την επένδυση στον πρώιμο γραμματισμό και στη φιλαναγνωσία ως επένδυση με μακροπρόθεσμη εκπαιδευτική, κοινωνική και πολιτισμική αξία.

Επιστημονική εξωστρέφεια, διάχυση της γνώσης και κοινωνικός αντίκτυπος

Η συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία διάχυσης της εκπαιδευτικής εμπειρίας, ανταλλαγής επιστημονικών προσεγγίσεων και ανάδειξης του έργου του Παιδικού Τμήματος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου στην ευρύτερη επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς τους διοργανωτές του Συνεδρίου για την ευκαιρία συμμετοχής σε έναν γόνιμο διεπιστημονικό διάλογο, ο οποίος προάγει τη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη και την ανάπτυξη καινοτόμων παιδαγωγικών και πολιτισμικών προσεγγίσεων.

Μέσα από το έργο του Παιδικού της Τμήματος, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου επαναπροσδιορίζει στην πράξη τα όρια, τις δυνατότητες και την κοινωνική αποστολή της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης, αναδεικνύοντάς την σε θεσμό που δεν υπηρετεί αποκλειστικά την παραγωγή, τη διατήρηση και τη διάχυση της γνώσης, αλλά συμμετέχει ενεργά στη θεμελίωση των προϋποθέσεων για την κατάκτησή της από τα πρώτα χρόνια της ανθρώπινης ζωής.

Η φιλαναγνωσία δεν αποτελεί απλώς έναν εκπαιδευτικό στόχο. Αποτελεί θεμελιώδη διάσταση της πνευματικής ανάπτυξης, της πολιτισμικής συμμετοχής και της δημοκρατικής συγκρότησης της κοινωνίας. Η επένδυση στη σχέση του παιδιού με το βιβλίο, τη γνώση και τον πολιτισμό δεν αφορά μόνο τη διαμόρφωση των αναγνωστών του αύριο. Αφορά τη διαμόρφωση αυτόνομων, δημιουργικών, κριτικά σκεπτόμενων και κοινωνικά ενεργών ανθρώπων, ικανών όχι μόνο να κατανοούν τον κόσμο, αλλά και να συμμετέχουν στον μετασχηματισμό του.