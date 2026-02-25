ΕΛΚ: Η διοικητική ανεπάρκεια του Υφ. Πολιτισμού «έδιωξε» το European Writers’ Council από την Κύπρο

Δημοσιεύθηκε 25.02.2026 14:29

Στις Βρυξέλλες αντί στη Λάρνακα η Γενική Συνέλευση του European Writers’ Council το 2026.

Στις Βρυξέλλες, αντί στη Λάρνακα, θα πραγματοποιηθεί τελικά η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2026 του European Writers’ Council (EWC), όπως ανακοίνωσε η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου (ΕΛΚ), αποδίδοντας την εξέλιξη σε αδυναμία της Πολιτείας να εξετάσει έγκαιρα αίτημα χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΚ, τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2026 έλαβε επίσημη κοινοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο του EWC και τη Γενική Γραμματέα Nicole Pfister Fetz, με την οποία ενημερώνεται ότι «λόγω απρόβλεπτων διοικητικών περιστάσεων πέραν του ελέγχου του EWC και της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 12–14 Ιουνίου 2026 στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, αντί στη Λάρνακα».

Στο ίδιο μήνυμα, το EWC ευχαριστεί την ΕΛΚ «για την καλή της θέληση και τις προσπάθειές της» και απολογείται «για οποιαδήποτε αναστάτωση ενδέχεται να προκαλέσει αυτή η αλλαγή».

Αίτηση χρηματοδότησης χωρίς απάντηση

Όπως αναφέρει η ΕΛΚ, η διοργάνωση είχε αποφασιστεί και προετοιμαστεί επί μήνες να φιλοξενηθεί στη Λάρνακα τον Ιούνιο του 2026. Η Ένωση υποστηρίζει ότι είχε καταθέσει εμπρόθεσμα, στις αρχές Δεκεμβρίου 2025, πλήρως τεκμηριωμένη αίτηση χρηματοδότησης, κατόπιν εισήγησης του ίδιου του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι η Υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασσιανίδου, με επιστολή της τον Μάιο του 2025, η οποία, όπως σημειώνει η ΕΛΚ, συνέβαλε θετικά στην ανάθεση της διοργάνωσης στην Κύπρο, εξέφραζε πρόθεση στήριξης της προσπάθειας. Σε μεταγενέστερη συνάντηση, τον Αύγουστο του 2025, εισηγήθηκε την υποβολή αίτησης στα Προγράμματα και Σχέδια Επιχορηγήσεων του Υφυπουργείου, κάτι που, σύμφωνα με την ΕΛΚ, έγινε κανονικά και σύμφωνα με τις διαδικασίες.

Ωστόσο, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις για εξέταση της αίτησης ή έστω για έγκαιρη γραπτή επιβεβαίωση στήριξης, στοιχείο που, όπως υπογραμμίζεται, ήταν απαραίτητο για την αποστολή διεθνών προσκλήσεων, δεν υπήρξε απάντηση.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, η ΕΛΚ δεν μπορούσε να αναλάβει την οικονομική ευθύνη μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης τέτοιου μεγέθους χωρίς θεσμική διασφάλιση», αναφέρεται, σημειώνοντας ότι το EWC προχώρησε τελικά στη μεταφορά της Συνέλευσης στις Βρυξέλλες.

«Όχι μεμονωμένο περιστατικό»

Η ΕΛΚ εκτιμά ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά εντάσσεται, όπως αναφέρει, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διοικητικής δυσλειτουργίας και καθυστερήσεων στον τομέα του πολιτισμού.

Κάνει λόγο για «σοβαρές καθυστερήσεις, ασάφεια αρμοδιοτήτων και έλλειψη συντονισμού», παραπέμποντας και σε πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο που, κατά την ίδια, επιβεβαιώνουν τις δυσλειτουργίες που βιώνουν οι πολιτιστικοί φορείς.

«Η Κύπρος χάνει μια σημαντική ευκαιρία διεθνούς πολιτιστικής προβολής και ουσιαστικής παρουσίας στον ευρωπαϊκό λογοτεχνικό χάρτη», σημειώνεται, με την Ένωση να αποδίδει την ευθύνη «όχι στους δημιουργούς ή στους διοργανωτές, αλλά στην κρατική αδράνεια και στην έλλειψη θεσμικής συνέπειας».

Καταληκτικά, η ΕΛΚ δηλώνει ότι δεν μπορεί να αποδεχθεί «την υποβάθμιση του πολιτισμού μέσω της αβεβαιότητας και της διοικητικής ανεπάρκειας», τονίζοντας ότι ο σεβασμός προς τους δημιουργούς και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς προϋποθέτει «σοβαρότητα, διαφάνεια και έγκαιρες αποφάσεις».