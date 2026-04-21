Η Κύπρος στο επίκεντρο της Διεθνούς Έκθεσης Παιδικού Βιβλίου στη Μπολόνια

Δημοσιεύθηκε 21.04.2026 17:30

Η Κύπρος βρέθηκε στο επίκεντρο της Διεθνούς Έκθεσης Παιδικού Βιβλίου της Μπολόνια – ενός από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς για το παιδικό και εφηβικό βιβλίο, με τη συμμετοχή περισσότερων από 90 χωρών.

Το περίπτερο του Συνδέσμου Εκδοτών Κύπρου, το οποίο χορηγείται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας το 2024, εξελίχθηκε σε έναν δυναμικό κόμβο δημιουργικότητας και δικτύωσης. Το περίπτερο προσέλκυσε επαγγελματίες του βιβλίου, δημιουργούς και καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες, οι οποίοι αντάλλαξαν ιδέες, δημιούργησαν νέες συνέργειες και άνοιξαν δρόμους για μελλοντικές συνεργασίες, ενισχύοντας έμπρακτα τη διεθνή παρουσία της κυπριακής βιβλιοπαραγωγής.

Η συγγραφέας Φυτούλα Βακανά παρουσίασε το βιβλίο της «Η Λόλα και οι φίλοι της», ενώ μέσα από ένα βιωματικό εργαστήριο οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τους δικούς τους ξεχωριστούς φίλους. Παράλληλα, η βραβευμένη εικονογράφος Χρύσω Χαραλάμπους δημιουργούσε εικονογραφημένες ταχυδρομικές κάρτες για τους επισκέπτες του κυπριακού περιπτέρου.

Στο περίπτερο εκτίθεντο τα βιβλία που έχουν τιμηθεί με το Κρατικό Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας και Εικονογράφησης για τα έτη 2021 – 2024, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο της σύγχρονης κυπριακής παιδικής βιβλιοπαραγωγής. Επίσης, εκπρόσωπος του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού παρευρίσκονταν στο περίπτερο για την προώθηση προγραμμάτων και σχεδίων του Υφυπουργείου Πολιτισμού που στηρίζουν το κυπριακό βιβλίο, την προώθηση της κυπριακής λογοτεχνίας στο εξωτερικό, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των Κυπρίων λογοτεχνών και την καλλιέργεια του ενδιαφέροντος για την κυπριακή λογοτεχνία εκτός συνόρων.

Στο πλαίσιο της έκθεσης παρουσιάστηκε η επίσημη αφίσα για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2026, την οποία ανέλαβε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου (IBBY Κύπρου). Το μήνυμα διαβάστηκε στα ελληνικά από τη συγγραφέα και Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κα Έλενα Περικλέους και στα αγγλικά από την Πρόεδρο της IBBY International κα Basarat Kazim. Η παρουσίαση πλαισιώθηκε από ορχηστρική εκτέλεση του τραγουδιού που δημιουργήθηκε ειδικά για τη φετινή διοργάνωση, σε σύνθεση του Κύπριου μουσικοσυνθέτη Γιώργου Χατζηπιερή.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης ανακοινώθηκαν επίσης σημαντικά διεθνή βραβεία, μεταξύ των οποίων το Hans Christian Andersen Award 2026, το IBBY-Asahi Reading Promotion Award, καθώς και το IBBY-iRead Outstanding Reading Promoter Award με κυπριακή υποψηφιότητα στους φιναλίστ την βραβευμένη Κύπρια συγγραφέα,

Δέσποινα Ηρακλέους, για την πρωτοποριακή δράση της για προώθηση της φιλαναγνωσίας μέσω του Furry Book Club, και για τα σκυλιά ανάγνωσης.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχε η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Inform, Inspire, Create: What is International Children's Book Day?», με τη συμμετοχή της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, της Προέδρου του IBBY Ιταλίας και εκπροσώπου του IBBY Ολλανδίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Κύπρος άφησε το δικό της πολιτιστικό αποτύπωμα με την παράδοση στη δημόσια βιβλιοθήκη της Μπολόνια, Biblioteca Salaborsa, γλυπτού της καλλιτέχνιδας Ανδρονίκης Λασιθιωτάκη, εμπνευσμένου από τη φετινή αφίσα της IBBY. Το έργο θα εκτίθεται στη βιβλιοθήκη, ενώ ένα δεύτερο γλυπτό της ίδιας δημιουργού θα φιλοξενείται στο Γραφείο της Επιτρόπου, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο και ισχυρές γέφυρες πολιτισμού μεταξύ των δύο χώρων.

Με την ολοκλήρωση της Έκθεσης, ο Σύνδεσμος Εκδοτών Κύπρου παρέδωσε στη Διεθνή Βιβλιοθήκη Νεότητας του Μονάχου – Internationale Jugendbibliothek – βιβλία που εκδόθηκαν το 2025, θέτοντάς τα υποψήφια για συμπερίληψη στον διεθνώς αναγνωρισμένο κατάλογο White Ravens. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει βιβλία που ξεχωρίζουν για την πρωτοποριακή εικαστική και λογοτεχνική τους προσέγγιση, σε ποικίλες γλώσσες, και αποτελεί σημείο αναφοράς για εκδότες, μεταφραστές, βιβλιοθηκονόμους και αναγνώστες σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα υπόλοιπα βιβλία της Έκθεσης προσφέρθηκαν στη Δανειστική Βιβλιοθήκη «Αντρέας Μέτσιος» της Ελληνικής Κοινότητας Εμίλια-Ρομάνια, με στόχο τον εμπλουτισμό και την ενίσχυση της συλλογής της.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού θα συνεχίσει να συμβάλει έμπρακτα στη δυναμική παρουσία της Κύπρου σε διεθνείς εκθέσεις όπως αυτή της Μπολόνια επιβεβαιώνοντας και αναδεικνύοντας τον ενεργό ρόλο των Κύπριων συγγραφέων και εκδοτών στη διεθνή κοινότητα του παιδικού βιβλίου.