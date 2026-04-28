Ψάχνουν τα «όργανα»

Δημοσιεύθηκε 28.04.2026 07:33
Στο Δήμο Λεμεσού ψάχνουν και δεν βρίσκουν καμιά 20αριά μουσικά όργανα τα οποία κάποτε χρησιμοποιούσε η Φιλαρμονική της Μέσα Γειτονιάς. Τα εν λόγω όργανα αγοράστηκαν το 2000 και τότε είχαν αξία περίπου 60.000 ευρώ. Με τη μεταρρύθμιση και ενοποίηση της Μέσα Γειτονιάς μεταφέρθηκαν κάποια όργανα στο Δήμο Λεμεσού αλλά σε πρόσφατη καταγραφή, βρέθηκαν τα παλιά τιμολόγια αγοράς των οργάνων αλλά όχι τα όργανα. Η εσωτερική έρευνα που είναι σε εξέλιξη, θα δείξει αν υπάρχει κάτι μεμπτό, με το μόνο σίγουρο να είναι ότι, προφανώς κάτι δεν πήγαινε καλά στο Δήμο Μέσα Γειτονιάς. Στο κάδρο πάντως είναι και οι κακές διαπροσωπικές σχέσεις ανθρώπων που εμπλέκονται, που ενίοτε «φουσκώνουν» κάπως τα γεγονότα και δημιουργούν εντυπώσεις. 

