Παράθυρο logo
Ατζέντα
Θέματα
Μουσική
Η Encarnita Io παρουσιάζει το πρώτο της άλμπουμ «Πώς;»
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 05.05.2026 10:47
Η Encarnita Io παρουσιάζει το πρώτο της άλμπουμ «Πώς;»

Έξι τραγούδια με κοινωνικό περιεχόμενο, ισορροπώντας ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό βίωμα.

Η Encarnita Io παρουσιάζει ζωντανά το ντεμπούτο άλμπουμ της «Πώς;», την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, στις 20:00, στο Savino Live Venue στη Λάρνακα.

Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ τον Απρίλιο, η πρώτη επίσημη παρουσίαση μεταφέρεται στη σκηνή, μέσα από ένα live που ακολουθεί τη δομή και την αισθητική του έργου.

Το «Πώς;», αποτελούμενο από έξι τραγούδια, κινείται ανάμεσα στη rock και pop αισθητική με alternative στοιχεία, με θεματικές που αγγίζουν τη μετανάστευση, την απώλεια, τη γυναικεία ταυτότητα, την αγάπη και τη μνήμη, ισορροπώντας ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό βίωμα.

Την βραδιά ανοίγει το ακουστικό σχήμα Antama Trio.

Συμμετέχουν οι μουσικοί:
Λουκία Λαζάρου – Βιολί, Φωνητικά
Μιχάλης Λυσιώτης – Φωνητικά
Αλέξανδρος Κωμοδρόμος – Ηλ. Κιθάρα
Μάικ Μιχαήλ – Πλήκτρα
Νεκτάριος Κάσσαρ – Ηλ. Μπάσο
Στέφανος Ηλιόπουλος – Τύμπανα

Είσοδος: €10
Πληροφορίες & Κρατήσεις: 99426011

Savino Live Venue, Λάρνακα
(1 Watkins St., Λαϊκή Γειτονιά, 6022)


Πληροφορίες & Σύνδεσμοι
t: +357 99160316
e: ioencarnita@gmail.com
Spotify: Encarnita Io
YouTube: Encarnita Io
Instagram: @encarnitaio

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
παρουσιάσεις καλλιτεχνών
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα