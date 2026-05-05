Η Encarnita Io παρουσιάζει το πρώτο της άλμπουμ «Πώς;»

Δημοσιεύθηκε 05.05.2026 10:47

Έξι τραγούδια με κοινωνικό περιεχόμενο, ισορροπώντας ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό βίωμα.

Η Encarnita Io παρουσιάζει ζωντανά το ντεμπούτο άλμπουμ της «Πώς;», την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, στις 20:00, στο Savino Live Venue στη Λάρνακα.

Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ τον Απρίλιο, η πρώτη επίσημη παρουσίαση μεταφέρεται στη σκηνή, μέσα από ένα live που ακολουθεί τη δομή και την αισθητική του έργου.

Το «Πώς;», αποτελούμενο από έξι τραγούδια, κινείται ανάμεσα στη rock και pop αισθητική με alternative στοιχεία, με θεματικές που αγγίζουν τη μετανάστευση, την απώλεια, τη γυναικεία ταυτότητα, την αγάπη και τη μνήμη, ισορροπώντας ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό βίωμα.

Την βραδιά ανοίγει το ακουστικό σχήμα Antama Trio.

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Λουκία Λαζάρου – Βιολί, Φωνητικά

Μιχάλης Λυσιώτης – Φωνητικά

Αλέξανδρος Κωμοδρόμος – Ηλ. Κιθάρα

Μάικ Μιχαήλ – Πλήκτρα

Νεκτάριος Κάσσαρ – Ηλ. Μπάσο

Στέφανος Ηλιόπουλος – Τύμπανα

Είσοδος: €10

Πληροφορίες & Κρατήσεις: 99426011

Savino Live Venue, Λάρνακα

(1 Watkins St., Λαϊκή Γειτονιά, 6022)



Πληροφορίες & Σύνδεσμοι

t: +357 99160316

e: ioencarnita@gmail.com

Spotify: Encarnita Io

YouTube: Encarnita Io

Instagram: @encarnitaio