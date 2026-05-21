Δέχεται προτάσεις για συμμετοχή σε συνέδριο για τη μουσική και το δίκαιο η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

Δημοσιεύθηκε 21.05.2026 18:06

Το συνέδριο έχει ως στόχο να προχωρήσει σε μια αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ των δύο κλάδων μέσα από πρωτότυπες συμβολές που θα προσεγγίζουν είτε το δίκαιο στη μουσική, είτε τη μουσική στο δίκαιο.

Η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών διοργανώνει επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Μουσική και Δίκαιο: Πτυχές μιας Πολυσύνθετης Σχέσης», που θα πραγματοποιηθεί στις 4-5 Δεκεμβρίου 2026, στη Λευκωσία.

Όπως αναφέρει στο δελτίο Τύπου, η σχέση μεταξύ μουσικής και δικαίου, μια σχέση δυναμική και πολυσύνθετη, απασχολεί ολοένα και περισσότερο την επιστημονική κοινότητα.

«Η αναζήτηση δικαιοσύνης σε μουσικά κείμενα, ιδίως σε τραγούδια, η σύγκρουση μεταξύ θεϊκής και ανθρώπινης δικαιοσύνης και η παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο το δίκαιο γίνεται κατανοητό στην πράξη, μας επιτρέπουν να προβληματιστούμε επί της πρόσληψης του δικαίου στη μουσική («Δίκαιο στη Μουσική»)».

Άλλη σημαντική ενότητα, όπως επισημαίνεται, αφορά σε δίκες που αφορούν σε μουσικά έργα, ιδίως σε διαφορές πνευματικών δικαιωμάτων ή συμβάσεων, όπως και το γενικότερο καθεστώς προστασίας των μουσικών έργων («Μουσική στο Δίκαιο»).

Οι υποβολές ενδιαφέροντος συμμετοχής για παρουσίαση εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τίτλο εισήγησης και περίληψη έως 500 λέξεις και να αποσταλούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: emouzalas@hotmail.com και a.aimilianidis@academyofcyprus.cy μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026. Η πρόσκληση αφορά τόσο σε ατομικές εισηγήσεις, όσο και σε θεματικά πάνελ.