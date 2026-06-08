Νέο άλμπουμ με τραγούδια του Prince θα κυκλοφορήσει τον Αύγουστο

Δημοσιεύθηκε 08.06.2026 18:04

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 10 ακυκλοφόρητα τραγούδια από ολόκληρη την καριέρα του Πρινς, από το 1977 έως το έτος του θανάτου του, το 2016.

Nέα συλλογή 10 τραγουδιών του Prince με τίτλο «Timeless» θα κυκλοφορήσει μέσω της συνεργασίας του φορέα διαχείρισης του έργου του αείμνηστου καλλιτέχνη, Τhe Prince Estate και της Legacy Recordings της Sony, στις 28 Αυγούστου 2026, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 10 ακυκλοφόρητα τραγούδια από ολόκληρη την καριέρα του Πρινς, από το 1977 έως το έτος του θανάτου του, το 2016.

Η ανακοίνωση έρχεται παράλληλα με την κυκλοφορία του νέου single «Stone», ακυκλοφόρητης ηχογράφησης από την άνοιξη του 1995, γραμμένης από τους Sandra St. Victor, Tom Hammer και Jules Van Even.

Η είδηση της κυκλοφορίας του άλμπουμ συνδέεται με τον Εορτασμό προς τιμή του Πρινς (Prince Celebration 2026), που διοργανώνεται από τις 3 έως τις 7 Ιουνίου 2026 στο Paisley Park. Η φετινή εκδήλωση περιλαμβάνει αποκλειστικές ακροάσεις, αρχειακές παρουσιάσεις και συζητήσεις με συνεργάτες του Πρινς.

Χθες φιλοξενήθηκε ειδική εκδήλωση στο The Armory στη Μινεάπολη, με εμφανίσεις από τους NPG, τους Bobby Z και Lisa Coleman των The Revolution και άλλους.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, κήρυξε επίσημα την περίοδο 1-7 Ιουνίου 2026 ως «Εβδομάδα Εορτασμού του Πρινς» στην πόλη. Ο ορίζοντας της Μινεάπολης θα φωτιστεί με μωβ χρώμα σήμερα το βράδυ πριν από την ημέρα των γενεθλίων του αείμνηστου Αμερικανού μουσικού, τραγουδιστή, τραγουδοποιού και ηθοποιού.

«Οι εκδηλώσεις είναι επικεντρωμένες σε όλο το φάσμα της ζωής του, τα 10 χρόνια που τον χάσαμε σωματικά, αλλά δεν τον χάσαμε πνευματικά», δήλωσε στο CBS ο Λ. Λόντεν ΜακΜίλαν από το Paisley Park. «Γιορτάζουμε αυτή την παρουσία, αυτή την ουσία, τη μουσική, τις αξίες του, τις αρετές του, τη γενναιοδωρία του, την αγάπη του, την καλοσύνη του και την καταγωγή του από τη Μινεσότα» ανέφερε.

«Είναι πραγματικά σημαντικό η πόλη να αγκαλιάσει και να αναδείξει τα μεγαλύτερα είδωλά μας και, από πολλές απόψεις, ο Πρινς είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης που έχει πραγματικά ταυτιστεί με τη Μινεάπολη, δήλωσε ο Μπεν Τζόνσον, Διευθυντής Τεχνών και Πολιτιστικών Υποθέσεων της Μινεάπολης.

(ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΔΒΑ/ΓΒΑ)