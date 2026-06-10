Οκτώ ευρωπαϊκά μουσικά φεστιβάλ που προλαβαίνετε ακόμη να κλείσετε για αυτό το καλοκαίρι

Δημοσιεύθηκε 10.06.2026 16:10

Τα περισσότερα μουσικά φεστιβάλ στην Ευρώπη έχουν ήδη εξαντληθεί: σε ποια μπορείτε ακόμη να βρείτε εισιτήρια

Το Primavera Sound ανήκει ήδη στο παρελθόν. Το Glastonbury θα κάνει το 2026 ένα από τα καθιερωμένα του διαλείμματα, χωρίς διοργάνωση. Κι αν ελπίζατε να βρείτε εισιτήρια για μερικά από τα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ της Ευρώπης, το πιθανότερο είναι πως ήδη αργήσατε.

Ευτυχώς, ο θερινός κύκλος φεστιβάλ της ηπείρου δεν περιορίζεται στα μεγαλύτερα ονόματα.

Είτε ψάχνετε για indie rock, techno, πειραματική ηλεκτρονική είτε κάτι ανάμεσα σε όλα αυτά, υπάρχουν ακόμη πολλά φεστιβάλ σε όλη την Ευρώπη με διαθέσιμα εισιτήρια.

Οκτώ από αυτά αξίζουν μια θέση στο καλοκαιρινό σας πρόγραμμα.

Festival de Nîmes | 11 Ιουνίου-26 Ιουλίου – Νιμ, Γαλλία

Ο Ρόμπερτ Σμιθ και οι The Cure συνεχίζουν ακάθεκτοι 50 χρόνια μετά τη δημιουργία τους AP Photo / MTVA - Media Service Support and Asset Management Fund

Οι Ρωμαίοι δύσκολα θα φαντάζονταν μια συναυλία της Katy Perry όταν έχτιζαν το αμφιθέατρο της Νιμ γύρω στο 100 μ.Χ. Σχεδόν 2.000 χρόνια αργότερα, όμως, η αρχαία αρένα φιλοξενεί ένα από τα πιο γεμάτα αστέρες καλοκαιρινά μουσικά φεστιβάλ της Γαλλίας.

Το Festival de Nîmes ξεχωρίζει επειδή απλώνεται σε έξι εβδομάδες, με μία μόνο μεγάλη συναυλία κάθε βράδυ. Παρόμοια είναι και τα εξαιρετικά Nuits de Fourvière της Λιόν – αλλά για εκείνο σας έχουμε ήδη δώσει όλες τις λεπτομέρειες.

Το καλό με το πρόγραμμα του φεστιβάλ είναι ότι αφήνει άφθονο χρόνο για να εξερευνήσετε την πόλη ανάμεσα στις συναυλίες – συμπεριλαμβανομένης της Maison Carrée, ενός από τους καλύτερα διατηρημένους ρωμαϊκούς ναούς σε ολόκληρη την πρώην αυτοκρατορία.

Η φετινή διοργάνωση προσφέρει άφθονο δέλεαρ για τη γενιά των Millennials, με την Katy Perry, τον Lenny Kravitz, τους Jamiroquai και τους Black Eyed Peas στο πρόγραμμα του καλοκαιριού. Όσοι έχουν λίγο παλαιότερες δισκοθήκες μπορούν να ανυπομονούν για τους The Pixies, τον Sting, τους Nick Cave & The Bad Seeds και τους The Cure, ενώ σχεδόν όλοι μπορούν να βρεθούν στη συναυλία της Lorde.

Οι τιμές των εισιτηρίων διαφέρουν ανάλογα με τον καλλιτέχνη και για μερικές από τις μεγαλύτερες συναυλίες η διαθεσιμότητα ήδη περιορίζεται. Όλο το πρόγραμμα και τις πληροφορίες για τα εισιτήρια θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ .

Exit2Montenegro | 3-6 Ιουλίου και 28-31 Αυγούστου – Μαυροβούνιο

Η Peggy Gou οργώνει φέτος το καλοκαίρι τα φεστιβάλ της Ευρώπης AP Photo / Invision

Μετά τη μετακόμισή του στο Μαυροβούνιο από το Νόβι Σαντ της Σερβίας, το Exit απλώνεται πλέον σε δύο Σαββατοκύριακα στην ακτή της Αδριατικής: το πρώτο στην Long Beach του Ούλτσινι τον Ιούλιο και το δεύτερο στο παραθαλάσσιο νυχτερινό κέντρο της Μπουντβά, στο τέλος Αυγούστου.

Οι διοργανωτές λένε ότι οι δύο εκδοχές θα έχουν διαφορετική μουσική ταυτότητα.

Το Ούλτσινι γέρνει προς house και techno, με καλλιτέχνες όπως οι Argy, Jamie Jones, Maceo Plex, Monolink και Stephan Bodzin, ενώ η Μπουντβά θα κλείσει το καλοκαίρι με ένα line-up που περιλαμβάνει τις Peggy Gou, Charlotte de Witte, Hugel και Enrico Sangiuliano.

Ίσως όμως το μεγαλύτερο ατού να είναι η τιμή. Η γενική είσοδος είναι δωρεάν, αρκεί να κάνετε προεγγραφή, ενώ τα VIP εισιτήρια κυμαίνονται από 50 έως 150 ευρώ.

Rock Werchter | 2-5 Ιουλίου 2026 – Ροτσελάρ, Βέλγιο

Ο Στιούαρτ Μπρέιθγουεϊτ, κιθαρίστας του σκωτσέζικου post-rock συγκροτήματος Mogwai AP Photo

Για ένα φεστιβάλ που έχει τη λέξη "rock" στο όνομά του, το Rock Werchter καλύπτει εντυπωσιακά μεγάλο φάσμα. Ο βελγικός θεσμός έχει περάσει δεκαετίες εξελισσόμενος από ένα κλασικό ροκ φεστιβάλ σε ένα από τα πιο σταθερά πολυσυλλεκτικά line-up της Ευρώπης.

Το φετινό πρόγραμμα έχει βεβαίως πολλά να προσφέρει στους φίλους του ροκ εν ρολ, με τους The Cure, Franz Ferdinand, Rise Against, The Vaccines και Elvis Costello να δίνουν το παρών.

Αλλά υπάρχουν επίσης οι Gorillaz, The Prodigy, FKA Twigs, Ethel Cain, Moby, Mogwai, Halsey, Twenty One Pilots και πολλοί ακόμη. Αν οι μουσικές σας προτιμήσεις είναι «παντού», θα νιώσετε σαν στο σπίτι σας.

Περισσότερο από μισό αιώνα μετά την έναρξή του, το Rock Werchter φημίζεται ότι κλείνει μεγάλα ονόματα πριν γίνουν headliners στα στάδια, ενώ συνεχίζει να προσελκύει μερικούς από τους μεγαλύτερους αστέρες της μουσικής. Έτσι, μέσα στο τετραήμερο μπορεί να ανακαλύψετε τον επόμενο αγαπημένο σας καλλιτέχνη.

Υπάρχει ακόμη περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων για ορισμένες ημέρες, αλλά δεν αναμένεται να κρατήσουν για πολύ. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φεστιβάλ για περισσότερες πληροφορίες.

Lost Music Festival | 2-6 Ιουλίου – Φοντανελάτο, Ιταλία

Τοποθετημένο μέσα στο μεγαλύτερο λαβύρινθο μπαμπού στον κόσμο – το Labirinto della Masone, λίγο έξω από την Πάρμα – το Lost δεν μοιάζει με κανένα άλλο φεστιβάλ του καλοκαιριού.

Διοργανωμένο από το Ίδρυμα Τέχνης Franco Maria Ricci, το φεστιβάλ συνδυάζει πειραματική μουσική, ψηφιακή τέχνη και οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις μέσα σε έναν λαβύρινθο επτά εκταρίων, φτιαγμένο από περισσότερα από 200.000 φυτά μπαμπού.

Μπορεί να μη βρείτε πολλά ονόματα πρώτης γραμμής στο πρόγραμμα, αλλά το line-up περιλαμβάνει εξαιρετικούς καλλιτέχνες με πιο πρωτοποριακό ήχο, όπως οι KeiyaA, Jokkoo, Ulla, Foodman, Saint Abdullah & Eomac και Prison Religion.

Στον χώρο θα βρείτε επίσης σειρά από οπτικοακουστικές περφόρμανς και εγκαταστάσεις, πολλές από τις οποίες αξιοποιούν το ιδιαίτερο σκηνικό.

Αν θέλετε μια διαφορετική εμπειρία, μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια ημέρας ή πάσο για όλο το φεστιβάλ εδώ.

Westival | 2-5 Ιουλίου – Πέμπροουκσαϊρ, Ουαλία

Γνωστό για τη χαλαρή του ατμόσφαιρα, το Westival προσφέρει μια laid-back εναλλακτική σε βρετανικούς «γίγαντες» όπως το Glastonbury. Πραγματοποιείται κοντά στο Τένμπι, στις ακτές του Πέμπροουκσαϊρ, και το ουαλικό indie φεστιβάλ συνδυάζει ηλεκτρονική μουσική με κάμπινγκ, εργαστήρια και δραστηριότητες ευεξίας.

Στη φετινή, όγδοη χρονιά του, το Westvial επιστρέφει με ένα line-up που περιλαμβάνει τους Shy FX, High Contrast, 4am Kru, Ms Dynamite, Antony Szmierek, Crazy P, Dan Shake και Dr Banana, μεταξύ άλλων, κατανεμημένους σε πέντε σκηνές.

Όταν θελήσετε να χαλαρώσετε, μπορείτε να κλείσετε συνεδρίες σε σάουνα, υδρομασάζ και κρύα λουτρά, να πάρετε μέρος σε δημιουργικά εργαστήρια και ακόμη και να αναβαθμίσετε τη διαμονή σας κάνοντας glamping σε γιούρτη.

Ο χώρος απέχει επίσης λίγα μόνο λεπτά με τα πόδια τόσο από τον σιδηροδρομικό σταθμό Manorbier όσο και από την παραλία, ώστε να μπορείτε εύκολα να αλλάξετε σκηνικό από τη σκηνή στη θάλασσα.

Τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί κατά 90%, οπότε αν θέλετε να πάτε, καλό είναι να βιαστείτε.

Tolminator | 24-28 Ιουλίου – Τόλμιν, Σλοβενία

Οι οπαδοί του μέταλ κάνουν «προσκυνήματα» στο Τόλμιν εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες. Φεστιβάλ όπως τα MetalCamp και MetalDays συνέβαλαν στο να γίνει αυτή η γωνιά της Σλοβενίας προπύργιο του heavy metal. Στην τέταρτη χρονιά του, το Tolminator κρατά τη φλόγα αναμμένη.

Φιλοξενούμενο στις Ιουλιανές Άλπεις, στην κοιλάδα του ποταμού Σότσα, το Tolminator πραγματοποιείται σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς χώρους φεστιβάλ στην Ευρώπη, όπου τα γαλάζια ποτάμια και οι πανοραμικές θέες στα βουνά αποτελούν απρόσμενο φόντο για πέντε ημέρες finger-tapping και μελωδικών breakdown.

Το line-up του 2026 καλύπτει μεγάλο μέρος του φάσματος του μέταλ, από τους πρωτοπόρους του melodic death metal In Flames και τους βετεράνους του black metal Satyricon μέχρι τους αγαπημένους του hardcore Hatebreed, το ίδρυμα του death metal Deicide και το post‑black metal σχήμα Deafheaven.

Στο πρόγραμμα βρίσκονται επίσης οι Heaven Shall Burn, Municipal Waste, Agnostic Front και Wolves in the Throne Room.

Εισιτήρια φεστιβάλ και κάμπινγκ είναι ακόμη διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα .

Sziget Festival | 11-15 Αυγούστου – Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Το φεστιβάλ Sziget της Βουδαπέστης προσφέρει πολλά περισσότερα από απλή μουσική Sziget Festival

Αν δεν σας αρκεί να στέκεστε μπροστά σε μία μόνο σκηνή όλο το Σαββατοκύριακο, το Sziget μπορεί να είναι το κατάλληλο φεστιβάλ για εσάς.

Διεξάγεται στην Óbuda της Βουδαπέστης, ένα νησί στη μέση του Δούναβη, και στο 33ο έτος του διαθέτει πάνω από 50 σκηνές με προγράμματα που εκτείνονται από ποπ, ροκ και ηλεκτρονική μουσική μέχρι θέατρο, παραστάσεις τσίρκου και άλλα.

Στο φετινό line-up συναντάμε τους Florence + The Machine, Natasha Bedingfield, Peggy Gou, Jorja Smith, bbno$ και Sombr. Μακριά από τις μεγάλες σκηνές, το φεστιβάλ φιλοξενεί επίσης ομιλίες, εργαστήρια και κοινοτικές δράσεις μέσω του Impact Island και του Changemakers, των προγραμμάτων του Sziget με επίκεντρο κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Αν σκοπεύετε να μείνετε στον χώρο, οι επιλογές διαμονής κυμαίνονται από απλό κάμπινγκ μέχρι καμπίνες, igloo και θέσεις για campervan.

Εισιτήρια ημέρας, πάσο πολλαπλών ημερών και πλήρη πάσο φεστιβάλ είναι όλα διαθέσιμα εδώ .

Syd for Solen | 13-15 Αυγούστου – Κοπεγχάγη, Δανία

Η Lorde θα εμφανιστεί στο Syd for Solen στην Κοπεγχάγη τον Αύγουστο AP Photo / Invision

Δεν θα βρείτε απέραντους χώρους κάμπινγκ ή μαραθώνιες διαδρομές ανάμεσα στις σκηνές στο Syd for Solen.

Το φεστιβάλ, που πραγματοποιείται στο Valbyparken της Κοπεγχάγης, σε μικρή απόσταση με τρένο – ή ποδήλατο – από το κέντρο, προσφέρει μια πιο εύκολη, χαλαρή εναλλακτική απέναντι στα πιο επιβλητικά καλοκαιρινά φεστιβάλ της Ευρώπης.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, το Syd for Solen είχε πάντα ισχυρά line-up. Προηγούμενες διοργανώσεις έχουν φιλοξενήσει από την Chappell Roan και τον Mk.gee μέχρι τους Wet Leg και The Walkmen.

Φέτος, το line-up έχει έντονη indie κατεύθυνση, με μεγάλα ονόματα όπως οι Lorde, Wilco, Blood Orange, Geese, Dijon και The xx, μαζί με ανερχόμενους indie καλλιτέχνες όπως οι Iceage, Wednesday, Horsegirl και Ninajirachi. Κάθε ημέρα μπορείτε επίσης να ανακαλύψετε νέα δανέζικα σχήματα σε folk, indie και ροκ.

Τα πάσο πολλαπλών ημερών εξαντλήθηκαν εδώ και εβδομάδες, αλλά εισιτήρια για μεμονωμένες ημέρες παραμένουν διαθέσιμα – μια πολύ καλή επιλογή για όσους δεν θέλουν να δεσμευτούν για ολόκληρη τη διάρκεια του φεστιβάλ.