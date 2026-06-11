Μαριάννα Σουρή: Μια δραματική σοπράνο με διεθνή πορεία και βαθιές κυπριακές ρίζες

Δημοσιεύθηκε 11.06.2026 11:00

Η Μαριάννα Σουρή έχει καταφέρει να διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία στον χώρο της κλασικής μουσικής και της όπερας, συνδυάζοντας διεθνείς σπουδές, σημαντικές καλλιτεχνικές συνεργασίες και μια βαθιά σύνδεση με την κυπριακή της καταγωγή. Η καταξιωμένη δραματική σοπράνο, η οποία σήμερα δραστηριοποιείται καλλιτεχνικά στην Αγγλία, παραμένει στενά συνδεδεμένη με την Κύπρο, αντλώντας έμπνευση από την ιστορία και τις εμπειρίες του τόπου της.

Η σχέση της με τη μουσική ξεκίνησε από πολύ νωρίς, ανέφερε στο ΚΥΠΕ καθώς τραγουδούσε από παιδί και είχε τη στήριξη εξαιρετικών καθηγητών μουσικής και πιάνου στην Κύπρο. Ωστόσο, η ουσιαστική επαφή της με το λυρικό τραγούδι ήρθε στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για σπουδές. Όπως αναφέρει, από την πρώτη στιγμή που αισθάνθηκε το κάλεσμα της όπερας, βρέθηκε σε ένα περιβάλλον που την υποστήριξε και την καθοδήγησε στα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα.

Οι μουσικές της σπουδές ξεκίνησαν στο Mercyhurst University της Πενσυλβάνια, όπου απέκτησε ισχυρές βάσεις μέσα από ένα αξιόλογο πρόγραμμα μουσικής. Η καθοριστική περίοδος της εκπαίδευσής της στην όπερα και το κλασικό τραγούδι πραγματοποιήθηκε στο Rice University του Χιούστον στο Τέξας. Εκεί ήρθε σε επαφή με τον κόσμο της όπερας σε επαγγελματικό επίπεδο και είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με προσωπικότητες διεθνούς κύρους, όπως οι Joyce DiDonato και Sasha Cooke, καθώς και με διακεκριμένους μαέστρους, μεταξύ των οποίων οι James Gaffigan, Hans Graf, Levi Hammer και Cristian Măcelaru.

Σημαντικό κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της πορεία αποτέλεσε η ερμηνεία του ρόλου της Μιμής στην όπερα «La Bohème» του Puccini στο D’Angelo Performing Arts Center της Πενσυλβάνια. Μέσα από αυτόν τον ρόλο, η ίδια ένιωσε τη δύναμη της όπερας ως μορφή τέχνης. Εξίσου καθοριστική υπήρξε η συμμετοχή της ως Sprechstimme στο πρωτοποριακό έργο «Pierrot Lunaire» του Arnold Schoenberg. Το έργο, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1912, θεωρείται σταθμός στη μουσική του 20ού αιώνα, καθώς ανέτρεψε τους κανόνες της τονικότητας. Η εμπειρία αυτή άνοιξε τον δρόμο για τη μετέπειτα ενασχόλησή της με τη σύγχρονη μουσική και τις συνεργασίες της με σύγχρονους συνθέτες για τη δημιουργία και πρεμιέρα νέων έργων.

Ιδιαίτερη θέση στην καριέρα της κατέχει ο ρόλος του Αφηγητή στην πρεμιέρα της όπερας «Journey» του συνθέτη Jeremy Gill το 2022, στο Tête-à-Tête Opera Festival. Το έργο βασίστηκε σε αφηγήσεις σύγχρονων προσφύγων και αντλούσε έμπνευση από την ιστορία της δικής της οικογένειας, η οποία κατάγεται από την επαρχία Αμμοχώστου και βίωσε την προσφυγιά. Η συμμετοχή της στην παραγωγή αυτή αποτέλεσε μια βαθιά συγκινητική εμπειρία, καθώς της έδωσε τη δυνατότητα να τιμήσει τόσο την οικογένειά της όσο και την πατρίδα της.

Η εγκατάστασή της στην Αγγλία προέκυψε μέσα από έναν συνδυασμό οικογενειακών συνθηκών και συνειδητής καλλιτεχνικής επιλογής. Η ίδια αναζήτησε ένα περιβάλλον που θα της επέτρεπε να εξερευνήσει νέους δημιουργικούς ορίζοντες και να εξελιχθεί μέσα σε έναν πλούσιο πολιτιστικό χώρο.

Αναφερόμενη στη μουσική σκηνή της Αγγλίας, επισημαίνει ότι το Λονδίνο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές πρωτεύουσες του κόσμου, με εκατοντάδες συναυλίες και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις καθημερινά. Από τη μουσική δωματίου και την όπερα μέχρι τα μιούζικαλ, τις χορωδίες και τις συμφωνικές ορχήστρες, η πόλη προσφέρει ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών επιλογών. Παρά τις περικοπές που έχουν δεχθεί οι τέχνες τα τελευταία χρόνια, η παράδοση παραμένει ισχυρή και το κοινό εξακολουθεί να στηρίζει ενεργά τη μουσική δημιουργία.

Η πορεία της ως Κύπρια καλλιτέχνιδα στο εξωτερικό δεν ήταν χωρίς δυσκολίες. Όπως εξηγεί, το αγγλικό σύστημα της κλασικής μουσικής είναι αρκετά κλειστό και συχνά ευνοεί αποφοίτους συγκεκριμένων μουσικών ιδρυμάτων. Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για έναν χώρο που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και τις νέες ιδέες. Με επιμονή και σκληρή δουλειά κατάφερε να πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την εμφάνισή της με τη Citizens of the World Choir στο Royal Opera House.

Η κυπριακή της καταγωγή παραμένει αναπόσπαστο μέρος της καλλιτεχνικής της ταυτότητας. Η Κύπρος, όπως σημειώνει, είναι πάντοτε παρούσα στην έκφρασή της, ενώ οι εμπειρίες και η ιστορία του τόπου της αποτελούν διαρκή πηγή έμπνευσης. Παράλληλα, επιδιώκει να προωθεί έργα Κυπρίων συνθετών, εντάσσοντάς τα συχνά στο ρεπερτόριό της.

Ως δραματική σοπράνο, τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί σε πιο απαιτητικό και δραματικό ρεπερτόριο, ερμηνεύοντας έργα συνθετών όπως ο Wagner και ο Verdi. Ωστόσο, η φωνή της δεν περιορίζεται σε μία μόνο κατηγορία. Στην καριέρα της έχει ερμηνεύσει έργα που εκτείνονται από τη μουσική μπαρόκ και τον Mozart έως τη σύγχρονη μουσική, γεγονός που της προσφέρει καλλιτεχνική ευελιξία και ποικιλία συνεργασιών.

Παράλληλα με τη σταδιοδρομία της ως τραγουδίστρια, δραστηριοποιείται και ως μαέστρος χορωδίας, αλλά και ως καθηγήτρια φωνητικής. Οι πολλαπλές αυτές ιδιότητες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης μουσικής προσέγγισης, καθώς, όπως τονίζει, πάνω απ’ όλα θεωρεί τον εαυτό της μουσικό.

Η προετοιμασία για κάθε νέο ρόλο βασίζεται στη συστηματική μελέτη και τη σκληρή δουλειά. Για τη Μαριάννα Σουρή, κάθε έργο αποτελεί μια ξεχωριστή ιστορία που οφείλει να μεταφερθεί στο κοινό με ειλικρίνεια, καθαρότητα και σεβασμό, χωρίς εγωισμό ή διάθεση αυτοπροβολής.

Έμπνευση αντλεί όχι μόνο από τη μουσική, αλλά και από τις απλές πτυχές της καθημερινότητας. Η οικογένεια, η φύση και η δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος αποτελούν βασικές πηγές δημιουργικότητας για την ίδια. Παράλληλα, η δημιουργία, ο αθλητισμός και ο εθελοντισμός κατέχουν σημαντική θέση στη ζωή της.

Παρά τη μόνιμη παρουσία της στο εξωτερικό, διατηρεί ενεργούς δεσμούς με την Κύπρο. Έχει συμμετάσχει σε συναυλίες με Κύπριους καλλιτέχνες και επιδιώκει να παραμένει παρούσα στην πολιτιστική ζωή της χώρας, συνεχίζοντας να στηρίζει και να προβάλλει την κυπριακή μουσική δημιουργία.

Με διεθνή εμπειρία, πολυσχιδή καλλιτεχνική δράση και έντονη αφοσίωση στις ρίζες της, η Μαριάννα Σουρή συνεχίζει να εξελίσσεται ως μια σημαντική παρουσία στον χώρο της κλασικής μουσικής, μεταφέροντας μέσα από την τέχνη της μηνύματα μνήμης, πολιτισμού και ανθρώπινης ευαισθησίας.

(ΚΥΠΕ/ΚΠ/ΓΒΑ)