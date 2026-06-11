Η Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής επιστρέφει στη Λεμεσό με το Fête de la Musique 2026

Δημοσιεύθηκε 11.06.2026 10:00

Δύο ημέρες γεμάτες μουσική, συναυλίες και υπαίθριες δράσεις στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού, στο πλαίσιο της διεθνούς γιορτής της μουσικής.

Η Alliance Française Λεμεσού, σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού, παρουσιάζει το διήμερο φεστιβάλ «Fête de la Musique Limassol 2026», στις 20 και 21 Ιουνίου 2026, στην Πλατεία Κάστρου, στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού.

Η Alliance Française Λεμεσού διοργανώνει την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής στην πόλη από το 1987, συμβάλλοντας καθοριστικά στην καθιέρωση του θεσμού στην πολιτιστική ζωή της Λεμεσού.

Η Fête de la Musique, που ξεκίνησε το 1982 με πρωτοβουλία του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού και σήμερα γιορτάζεται σε δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο, αποτελεί μια ανοιχτή γιορτή της μουσικής στον δημόσιο χώρο, με ελεύθερη πρόσβαση για όλους.

Η φετινή διοργάνωση διατηρεί τον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα της, φέρνοντας κοντά διαφορετικά μουσικά είδη, καλλιτέχνες και κοινό μέσα από δύο ημέρες ζωντανών συναυλιών, μουσικών διαδρομών και υπαίθριων δράσεων στην καρδιά της πόλης.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026, στις 19:00, ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Γιάννης Αρμεύτης και η Πρόεδρος της Alliance Française Λεμεσού κ. Νίκη Παπαδοπούλου Παπά θα κηρύξουν την έναρξη του φεστιβάλ.

Πρόγραμμα

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

18:30

Μουσικός περίπατος με το συγκρότημα κρουστών Batukinio

(50 μουσικοί)

Διαδρομή: Πεζόδρομος Αγίου Ανδρέα – Οδός Γενεθλίου Μιτέλλα – Πλατεία Κάστρου

Κεντρική Σκηνή | Πλατεία Κάστρου

19:15

Avant Tout Duo

Γαλλικά κλασικά τραγούδια για φωνή και πιάνο

Βανέσσα Μεγάλεμου, Βασίλης Βουρβόπουλος

20:00

Ηχώ των Μαντολίνων

Γεωργία Κόμπου, Δέσπω Οικονομίδου, Μαρία Χατζησοφόκλη, Μαρία Παναγιώτου, Σάρρα Ιωάννου, Νίκη Ανδρονίκου, Ευρούλλα Γιωργάκη, Μαρία Νικήτα

Πιάνο: Αναστασία Σόρρα

20:45

Κουαρτέτο Ειρηναίος Κουλούρας

Jazz Standards

Ειρηναίος Κουλούρας, Γιώργος Κρασίδης, Γιώργος Κούλας, Τάσος Στυλιανού

21:30

Fuzzy Colors

Funk, Soul, Groovy

Ευέλθων Μιχαηλίδης, Κώστας Διονύσης, Μαρίνος Νεοφύτου, Λοΐζος Κουζάλης, Τσέτσα Βάρντα

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

Αυλή Μεσαιωνικού Κάστρου Λεμεσού

18:30 Φιλαρμονική Δήμου Λεμεσού

Κεντρική Σκηνή | Πλατεία Κάστρου

19:30

Aura Voices

Μελωδίες της Μεσογείου: Ελληνικές και Γαλλικές Αναπνοές

Γεωργία Κόμπου, Εμμέλεια Περικλέους, Κυριάκος Κυριάκου

20:15

Συγκρότημα Δημήτρη Μεσημέρη

Ελληνική πρωτότυπη μουσική

Δημήτρης Μεσημέρης, Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Γιώργος Ζένιος, Μάριος Γιωργίτσης

21:00

Bazook

Παραδοσιακά και folk ακούσματα σε rock και ska διασκευές

Δημήτρης Σπύρου, Γιάννης Χρηστίδης, Ηλίας Σωφρονίδης, Θεόδωρος Κούρος

21:45

Ρεμπέτικο Γλέντι

Ανδρέας Βαλανίδης, Ιάκωβος Ευθυμίου, Αποστόλης Κωνσταντίνου

22:30

Ανοιχτό Πάρτι στον Δρόμο

Οδός Γενεθλίου Μιτέλλα

Kingofeye

Francophonie Reggae

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από την Alliance Française Λεμεσού σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού. Η εκδήλωση υποστηρίζεται από το Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου, από τις 19:00 έως τις 21:00, το Κανάλι 6 θα μεταδίδει ζωντανά από την Πλατεία Κάστρου μέσω ειδικής σύνδεσης (live link), μεταφέροντας το κλίμα της διοργάνωσης στους ακροατές του.