Η Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής επιστρέφει στη Λεμεσό με το Fête de la Musique 2026

Η Alliance Française Λεμεσού, σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού, παρουσιάζει το διήμερο φεστιβάλ «Fête de la Musique Limassol 2026», στις 20 και 21 Ιουνίου 2026, στην Πλατεία Κάστρου, στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού.
Η Alliance Française Λεμεσού διοργανώνει την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής στην πόλη από το 1987, συμβάλλοντας καθοριστικά στην καθιέρωση του θεσμού στην πολιτιστική ζωή της Λεμεσού.
Η Fête de la Musique, που ξεκίνησε το 1982 με πρωτοβουλία του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού και σήμερα γιορτάζεται σε δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο, αποτελεί μια ανοιχτή γιορτή της μουσικής στον δημόσιο χώρο, με ελεύθερη πρόσβαση για όλους.
Η φετινή διοργάνωση διατηρεί τον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα της, φέρνοντας κοντά διαφορετικά μουσικά είδη, καλλιτέχνες και κοινό μέσα από δύο ημέρες ζωντανών συναυλιών, μουσικών διαδρομών και υπαίθριων δράσεων στην καρδιά της πόλης.
Το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026, στις 19:00, ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Γιάννης Αρμεύτης και η Πρόεδρος της Alliance Française Λεμεσού κ. Νίκη Παπαδοπούλου Παπά θα κηρύξουν την έναρξη του φεστιβάλ.
Πρόγραμμα
Σάββατο 20 Ιουνίου 2026
18:30
Μουσικός περίπατος με το συγκρότημα κρουστών Batukinio
(50 μουσικοί)
Διαδρομή: Πεζόδρομος Αγίου Ανδρέα – Οδός Γενεθλίου Μιτέλλα – Πλατεία Κάστρου
Κεντρική Σκηνή | Πλατεία Κάστρου
19:15
Avant Tout Duo
Γαλλικά κλασικά τραγούδια για φωνή και πιάνο
Βανέσσα Μεγάλεμου, Βασίλης Βουρβόπουλος
20:00
Ηχώ των Μαντολίνων
Γεωργία Κόμπου, Δέσπω Οικονομίδου, Μαρία Χατζησοφόκλη, Μαρία Παναγιώτου, Σάρρα Ιωάννου, Νίκη Ανδρονίκου, Ευρούλλα Γιωργάκη, Μαρία Νικήτα
Πιάνο: Αναστασία Σόρρα
20:45
Κουαρτέτο Ειρηναίος Κουλούρας
Jazz Standards
Ειρηναίος Κουλούρας, Γιώργος Κρασίδης, Γιώργος Κούλας, Τάσος Στυλιανού
21:30
Fuzzy Colors
Funk, Soul, Groovy
Ευέλθων Μιχαηλίδης, Κώστας Διονύσης, Μαρίνος Νεοφύτου, Λοΐζος Κουζάλης, Τσέτσα Βάρντα
Κυριακή 21 Ιουνίου 2026
Αυλή Μεσαιωνικού Κάστρου Λεμεσού
18:30 Φιλαρμονική Δήμου Λεμεσού
Κεντρική Σκηνή | Πλατεία Κάστρου
19:30
Aura Voices
Μελωδίες της Μεσογείου: Ελληνικές και Γαλλικές Αναπνοές
Γεωργία Κόμπου, Εμμέλεια Περικλέους, Κυριάκος Κυριάκου
20:15
Συγκρότημα Δημήτρη Μεσημέρη
Ελληνική πρωτότυπη μουσική
Δημήτρης Μεσημέρης, Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Γιώργος Ζένιος, Μάριος Γιωργίτσης
21:00
Bazook
Παραδοσιακά και folk ακούσματα σε rock και ska διασκευές
Δημήτρης Σπύρου, Γιάννης Χρηστίδης, Ηλίας Σωφρονίδης, Θεόδωρος Κούρος
21:45
Ρεμπέτικο Γλέντι
Ανδρέας Βαλανίδης, Ιάκωβος Ευθυμίου, Αποστόλης Κωνσταντίνου
22:30
Ανοιχτό Πάρτι στον Δρόμο
Οδός Γενεθλίου Μιτέλλα
Kingofeye
Francophonie Reggae
Η διοργάνωση πραγματοποιείται από την Alliance Française Λεμεσού σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού. Η εκδήλωση υποστηρίζεται από το Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού.
Το Σάββατο 20 Ιουνίου, από τις 19:00 έως τις 21:00, το Κανάλι 6 θα μεταδίδει ζωντανά από την Πλατεία Κάστρου μέσω ειδικής σύνδεσης (live link), μεταφέροντας το κλίμα της διοργάνωσης στους ακροατές του.