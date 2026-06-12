Χάλκινα των Βαλκανίων, τζαζ, παράδοση και πειραματικός αέρας: το Windcraft Music Fest επιστρέφει στα Κατύδατα

Δημοσιεύθηκε 12.06.2026 14:00

Καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό, πρωτότυπες συνεργασίες και μουσικές παραδόσεις από διαφορετικές γωνιές του κόσμου συναντιούνται ξανά στα Κατύδατα Σολέας.

Το Windcraft Music Fest επιστρέφει στις 24-26 Ιουλίου 2026 για τη 12η διοργάνωσή του, φέρνοντας και πάλι τα πνευστά στο προσκήνιο και μετατρέποντας το χωριό σε ένα ζωντανό κέντρο πολιτιστικής ανταλλαγής.

Με επίκεντρο τα πνευστά όργανα, το φεστιβάλ συνεχίζει να χτίζει γέφυρες ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία, συνδυάζοντας συναυλίες, παραστάσεις, εργαστήρια, εγκαταστάσεις και δράσεις συμμετοχικού χαρακτήρα σε ένα τριήμερο γεμάτο μουσική και δημιουργικότητα.

Η φετινή διοργάνωση ανοίγει με μια ημέρα αφιερωμένη στην κοινότητα και τη γιορτή της συλλογικής συμμετοχής. Τα πνευστά της Windcraft Band και οι φωνές των Windcraft Voices, η παράσταση «Postcards from my Homeland», ένα swing party με τους Misharoz και ένα παραδοσιακό γλέντι με ζουρνάδες από το σχήμα Τα Τακούρια, μαζί με άλλες δράσεις, θα ζωντανέψουν το χωριό. Με μειωμένο εισιτήριο εισόδου, η πρώτη ημέρα προσφέρει την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερο κόσμο να γνωρίσει από κοντά την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του φεστιβάλ.

Ακολουθεί ένα διήμερο με ένα συναρπαστικό διεθνές line-up να φέρνει στα Κατύδατα ένα πολυσυλλεκτικό φάσμα ήχων και πρωτότυπων συνεργασιών: τζαζ που συνυφαίνεται με κλασικές και παγκόσμιες παραδόσεις, σύγχρονη μουσική εμπλουτισμένη με παραδοσιακές επιρροές και ακουστικοί ήχοι που συναντούν ηλεκτρονικά στοιχεία. Ανάμεσα στις σημαντικότερες συμμετοχές ξεχωρίζουν το τρίο του βραβευμένου Γάλλου σαξοφωνίστα Sylvain Rifflet, ο Νεοζηλανδός σαξοφωνίστας Hayden Chisholm και το διεθνές πρότζεκτ Daydreaming του πιανίστα Χρίστου Γερολατσίτη με προσκεκλημένο τον David Lynch στο σαξόφωνο.

Δυναμική είναι και η παρουσία της κυπριακής δημιουργικής σκηνής, με το Ermis Michail Amped Quintet, τους Krúe και τους Ogmios μαζί με τον Δημήτρη Γιασεμίδη στο τρομπόνι να παρουσιάζουν πρωτότυπες συνθέσεις και νέες μουσικές προσεγγίσεις. Παράλληλα, η μουσικοχορευτική παράσταση «Tip Toe Tap» της Ζωής Γιωργαλλή απευθύνεται σε παιδιά και οικογένειες, προσφέροντας μια ξεχωριστή βιωματική εμπειρία.

Η απόλυτη κορύφωση του φεστιβάλ θα είναι μια εκρηκτική γιορτή χορού με την μπάντα του Bojan Ristic και τον Federico Pascucci, οι οποίοι θα μεταφέρουν στα Κατύδατα την ενέργεια και τη δεξιοτεχνία μιας αυθεντικής βαλκανικής ορχήστρας χάλκινων πνευστών. Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με ένα δυναμικό mega jam με έντονο παλμό, που θα φέρει μουσικούς από όλα τα σχήματα μαζί στη σκηνή για μια αυθόρμητη μουσική ανταλλαγή.

Σημαντικό κομμάτι του φεστιβάλ αποτελεί το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών «Rites of Life: Beauty and Destruction», το οποίο υποστηρίζεται από το European Festivals Fund for Emerging Artists (EFFEA). Το πρόγραμμα φέρνει κοντά τον τρομπετίστα Milad Khawam (Συρία–Γερμανία) και την Κύπρια περφόρμερ Άννη Χούρη, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου έργου που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο φεστιβάλ.

Πέρα από το μουσικό της πρόγραμμα, η διοργάνωση συνεχίζει να λειτουργεί ως πλατφόρμα σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και ενεργού συμμετοχής του κοινού. Εργαστήρια, εκθέσεις, εγκαταστάσεις και βιωματικές δράσεις για όλες τις ηλικίες εμπλουτίζουν την εμπειρία των επισκεπτών και αναδεικνύουν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του φεστιβάλ. Το δωρεάν παράλληλο πρόγραμμα περιλαμβάνει το τριήμερο σεμινάριο πνευστών «Total Tuning» με τον Hayden Chisholm, εργαστήρια για τη μουσική των Βαλκανίων, την ιταλική ταραντέλα, τον τζαζ αυτοσχεδιασμό και την κατασκευή πιθκιαυλιού. Στην επιστημονική γωνιά, η διαδραστική εγκατάσταση «Shape the Sound» θα δώσει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να μετατρέψουν ήχους σε εικόνες λέιζερ, ενώ θα πραγματοποιηθούν επίσης εργαστήρια κυανοτυπίας, δημιουργίας με κουκούλια και κατασκευής ανακυκλωμένου χαρτιού. Όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν βαθύτερα το χωριό, τους ανθρώπους και τις ιστορίες του, θα μπορούν να περιηγηθούν στην περιπατητική έκθεση «Άκου τις Βρύσες», να βιώσουν την εμβυθιστική εγκατάσταση «Stone Pulse» ή να συμμετάσχουν στο κυνήγι θησαυρού «Γιατί πουλί δεν κελαηδείς;».

Σε μια από τις πιο όμορφες κοιλάδες της Κύπρου, το Windcraft Music Fest προσκαλεί το κοινό σε μια μοναδική γιορτή μουσικής, πολιτισμού και κοινοτικής συνύπαρξης. Ένα φεστιβάλ που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα, αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και μετατρέπει τα Κατύδατα σε σημείο συνάντησης ανθρώπων, ιδεών και ήχων από όλο τον κόσμο.

Πληροφορίες: www.windcraftmusicfest.com

Προπώληση εισιτηρίων στο www.windcraftmusicfest.com/tickets-greek

Επικοινωνία: +357 22 377748, info@windcraftmusicfest.com

Διοργανωτής: Windcraft Loud

Κύριος χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού – Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού

Υποστηρικτές: European Festivals Fund for Emerging Artists – EFFEA, Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου, Πρεσβεία Βασιλείου της Ολλανδίας, Κοινοτικό Συμβούλιο Κατυδάτων, Aqua Crystal, Pale Blue, Λέλλος Π. Δημητριάδης Δικηγορικό γραφείο Δ.Ε.Π.Ε., Windcraft Music Centre, Strouthos Farm House

Επίσημη μπύρα: ΣΑΝΤΥ