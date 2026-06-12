Το ψηφιοποιημένο αρχείο του συνθέτη Στέλιου Πισή παρουσίασε το ΤΕΠΑΚ

Δημοσιεύθηκε 12.06.2026 13:12

Τη σημασία της ψηφιοποίησης, ως εργαλείου διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ανέδειξε εκδήλωση του ΤΕΠΑΚ και του Stelios Pissis Music Foundation, στις 10 Ιουνίου, κατά την οποία παρουσιάστηκε το ψηφιοποιημένο αρχείο της ζωής και του έργου του Κύπριου συνθέτη Στέλιου Πισή, που έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2024, σε ηλικία 48 χρόνων.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Stelios Pissis Music Foundation , το ψηφιοποιημένο αρχείο αποτελεί το αποτέλεσμα του σημαντικού έργου που υλοποίησε η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για τη διάσωση, τεκμηρίωση και ψηφιακή διατήρηση της καλλιτεχνικής παρακαταθήκης του συνθέτη.

“Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, πολύτιμο αρχειακό υλικό, όπως παρτιτούρες, μουσική και στίχοι, φωτογραφίες, ηχογραφήσεις, μαγνητοσκοπημένες συναυλίες συνεντεύξεις, δημοσιεύματα και άλλα τεκμήρια της ζωής και του έργου του Στέλιου Πισή, διασφαλίζονται για τις επόμενες γενιές και καθίστανται προσβάσιμα σε ερευνητές, μουσικούς, φοιτητές και το ευρύ κοινό”, προστίθεται.

Η εκδήλωση, σημειώνει η ανακοίνωση, ανέδειξε τη σημασία της ψηφιοποίησης ως εργαλείου διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και υπογράμμισε τη συμβολή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στη διάσωση σημαντικών πολιτιστικών αρχείων του τόπου.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε χαιρετισμούς από τον Πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη και τον Διευθυντή της Βιβλιοθήκης, Μάριο Ζέρβα, καθώς και παρουσίαση του έργου της ψηφιοποίησης από τη Γρηγορία Ευριπίδου, Βιβλιοθηκονόμο του Γραφείου Ψηφιοποίησης και Διαχείρισης Αρχείων της Βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ακολούθησε προβολή οπτικοακουστικού υλικού αφιερωμένου στον συνθέτη, καθώς και καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή των Δημήτρη Φανή, Κώστα Κακογιάννη και Σοφίας Πατσαλίδου, καθώς και της Χορωδίας Άρης Λεμεσού, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Σόλωνα Κλαδά.

Ευχαριστίες απηύθυνε η μητέρα του συνθέτη και Επίτιμη Πρόεδρος του Stelios Pissis Music Foundation, Αγλαΐα Πισή. Κατά την εκδήλωση προβλήθηκε σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό του Στέλιου Πισή, ενώ οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν έκθεση φωτογραφικού υλικού από τη συλλογή του συνθέτη, η οποία φιλοξενήθηκε στον χώρο του Πανεπιστημίου.

Ο Στέλιος Πισής ήταν ένας Κύπριος μουσικοσυνθέτης από τη Λεμεσό, γνωστός τόσο για το μουσικό του έργο όσο και για τη δύναμη ψυχής με την οποία αντιμετώπισε τη μυϊκή δυστροφία Duchenne σε όλη του τη ζωή.

Γεννήθηκε το 1976 και από πολύ μικρή ηλικία έδειξε εξαιρετικό ταλέντο στη μουσική. Ξεκίνησε ως αυτοδίδακτος πιανίστας, αλλά όταν η ασθένεια περιόρισε τις κινητικές του δυνατότητες στράφηκε στα ηλεκτρονικά μουσικά όργανα και αργότερα στη σύνθεση με τη βοήθεια υπολογιστή.

Παρά το γεγονός ότι από νεαρή ηλικία χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο και αργότερα έμεινε καθηλωμένος στο κρεβάτι με αναπνευστική υποστήριξη, συνέχισε να συνθέτει μουσική. Χρησιμοποιούσε ειδική τεχνολογία που του επέτρεπε να χειρίζεται τον υπολογιστή ακόμη και με την κίνηση των ματιών του.

Μερικά σημαντικά σημεία της πορείας του:

Το 1994 κέρδισε πρώτο βραβείο σε παγκύπριο διαγωνισμό σύνθεσης με το τραγούδι «Είναι στολίδι τ’ ουρανού».

Το 1995 βραβεύτηκε από την UNESCO για το τραγούδι «Ψηφίδες».

Συνέθεσε περισσότερα από 80 τραγούδια και ορχηστρικά έργα και κυκλοφόρησε αρκετούς δίσκους.

Συνεργάστηκε ακόμη και με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Κρεμλίνου.

Ο Στέλιος Πισής πέθανε στις 19 Οκτωβρίου 2024, σε ηλικία 48 ετών. Η ζωή του θεωρείται από πολλούς στην Κύπρο σύμβολο επιμονής, δημιουργικότητας και έμπνευσης, καθώς συνέχισε να δημιουργεί μουσική μέχρι τις τελευταίες μέρες της ζωής του παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπιζε.

(ΚΥΠΕ/ΣΚ/ΜΚ)