Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν Κυπριακή Ακαδημία και Μουσικολογική Ένωση

Δημοσιεύθηκε 12.06.2026 15:04

Στόχος η ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, διεθνών συνεδρίων και δράσεων για την προώθηση της μουσικής επιστήμης και του πολιτισμού.

Μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό την ανάπτυξη κοινών επιστημονικών δράσεων υπέγραψαν την Πέμπτη, 11 Ιουνίου, η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών και η Μουσικολογική Ένωση Κύπρου (ΜΕΚ). Στις δράσεις που μπορούν να αναπτυχθούν περιλαμβάνονται διεθνή συνέδρια και ερευνητικά έργα και η εγκαθίδρυση μιας μόνιμης επιστημονικής, καλλιτεχνικής και συμβουλευτικής συνεργασίας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών.

Σημειώνεται ότι το Μνημόνιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Ακαδημίας, ο Πρόεδρος της, Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, και εκ μέρους της ΜΕΚ, ο Πρόεδρος της, Πανίκος Γιωργούδης, ενώ παρόντες κατά την υπογραφή του Μνημονίου ήταν η Ακαδημαϊκός Έλενα Μουζάλα, η Προϊσταμένη της Ακαδημίας, κα Λίνα Τσούμπανου και ένα μέλος του ΔΣ της ΜΕΚ, η Γεωργία Πετρούδη.

Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία, επισημαίνοντας ότι «η προβολή και προώθηση του πολιτισμού, και εν προκειμένω της μουσικής, συνιστά βασικό στόχο της Ακαδημίας». Σημείωσε, ακόμα, ότι στη Β΄ Τάξη της Ακαδημίας, την Τάξη των Γραμμάτων και των Τεχνών συμμετέχει ως Ιδρυτικό Μέλος και η Έλενα Μουζάλα, στο πεδίο των Μουσικών Σπουδών, ενώ το 2025 εκλέχθηκε ως Τακτικό Μέλος, στην έδρα της Μουσικής Σύνθεσης, ο Μάριος Ιωάννου Ηλία.

«Εντός του 2026 αναμένεται να εκδοθεί ο πρώτος τόμος του εμβληματικού Λεξικού Κυπρίων Μουσουργών και Μελουργών, που υλοποιήθηκε, με εντολή της Ακαδημίας, από τους μουσικολόγους Θωμά Ταμβάκο και Αθανάσιο Τρικούπη, ενώ τον Δεκέμβριο του 2026 θα διοργανωθεί διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα 'Μουσική και Δίκαιο', για το οποίο έχει εκδοθεί πρόσκληση για υποβολές περιλήψεων», πρόσθεσε ο κ. Αιμιλιανίδης.

Ανέδερε, εξάλλου, ότι πρόσφατα η Ακαδημία έγινε δεκτή στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Ακαδημιών, που δραστηριοποιείται στο πεδίο του πολιτισμού, ενώ η Σύγκλητος της Ακαδημίας ενέκρινε πρόταση για ίδρυση Γραφείου Ερευνών Πολιτιστικής Διπλωματίας.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ένωσης, Πανίκος Γιωργούδης, εξέφρασε την πεποίθηση «ότι η θεσμοθέτηση της συνεργασίας μας με το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της Κύπρου συνιστά ύψιστη τιμή για την Μουσικολογική Ένωση Κύπρου (ΜΕΚ), ενώ παράλληλα δημιουργεί νέες προοπτικές για την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, της τεκμηρίωσής της, αλλά και τη διάδοσή της στην Κύπρο και το εξωτερικό».

Διαβεβαίωσε, ακολούθως ότι «η ΜΕΚ είναι έτοιμη να συμβάλει ουσιαστικά στην εκπλήρωση των στόχων του Μνημονίου, όπως η ανάπτυξη κοινών επιστημονικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, η προετοιμασία και υλοποίηση τοπικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, η συνδιοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων/συναυλιών».

(ΚΥΠΕ/ΕΓ/ΜΚ)