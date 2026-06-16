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Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ΡΙΚ και Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 16.06.2026 18:30
Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ΡΙΚ και Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

Περισσότερες συναυλίες θα φτάνουν στο κοινό μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου και διαδικτύου, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας των δύο φορέων.

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν την Τρίτη 16 Ιουνίου το ΡΙΚ και η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, μέσα από το οποίο οι δύο πλευρές ενώνουν τις δυνάμεις τους για την καλύτερη δυνατή προβολή, πολιτιστικών εκδηλώσεων του τόπου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΡΙΚ.

Το πρωτόκολλο, σημειώνεται, θα έχει διάρκεια 12 μηνών από την 1η Ιανουαρίου 2026 με δυνατότητα ετήσιας αυτόματης ανανέωσης, μετά τη λήξη του στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Αναφέρεται επίσης ότι μεταξύ άλλων προνοεί τη θεσμοθέτηση συνεργασίας στο πλαίσιο της οπτικογράφησης και προβολής αριθμού συναυλιών της Συμφωνικής Ορχήστρας και της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου από τα κανάλια ραδιοφώνου και /ή τηλεόρασης και / ή τη διαδικτυακή πλατφόρμα του Φορέα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.

Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι στο πλαίσιο της υπογραφής του πρωτοκόλλου, το ΡΙΚ προτίθεται, όπως γίνεται κάθε χρόνο, να καλύψει ζωντανά τη συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου που θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Ελευθερίας τον Σεπτέμβριο.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ Θανάσης Τσώκος και ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου Γαστών Χατζηαναστασίου.

 

Tags

ΡΙΚ
Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου
Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου
Μνημόνιο συνεργασίας
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