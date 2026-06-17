Τρία αργυρά μετάλλια και δύο ειδικά βραβεία για Κύπριους μαθητές στη Διεθνή Ολυμπιάδα Μουσικής

Δημοσιεύθηκε 17.06.2026 15:04

Οι Κύπριοι μαθητές διαγωνίστηκαν μαζί με συμμετέχοντες από τη Γερμανία, την Εσθονία, την Κροατία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Σλοβενία και την Τσεχία σε δοκιμασίες που περιλάμβαναν μουσικές γνώσεις και ακουστικές δεξιότητες, εκ πρώτης όψεως μελωδική και ρυθμική ανάγνωση, τραγούδι και σύνθεση.

Τρία αργυρά μετάλλια και δύο ειδικά βραβεία εξασφάλισαν Κύπριοι μαθητές στην 7η Διεθνή Ολυμπιάδα Μουσικής, η οποία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Πολωνία, με τη συμμετοχή μαθητών από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, την Τετάρτη, την Κύπρο εκπροσώπησαν ο μαθητής της Γ’ Λυκείου, Θεοφάνης Γρατσίας, και ο μαθητής της Β’ Γυμνασίου, Σοφοκλής Σάββα, από το Παγκύπριο Γυμνάσιο – Μουσικό Σχολείο Λευκωσίας, καθώς και ο μαθητής της Β’ Λυκείου, Βαρνάβας Τερπίζης, από το Λύκειο Α’ Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ – Μουσικό Σχολείο Πάφου.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, ο Θεοφάνης Γρατσίας εξασφάλισε αργυρό μετάλλιο για τη συνολική του επίδοση, καθώς και ειδικό βραβείο για την υψηλότερη επίδοση στην κατηγορία «Μουσικές Γνώσεις». Αργυρό μετάλλιο απέσπασε επίσης ο Βαρνάβας Τερπίζης, ενώ ο Σοφοκλής Σάββα εξασφάλισε αργυρό μετάλλιο και ειδικό βραβείο για την υψηλότερη επίδοση στην ίδια κατηγορία.

Οι Κύπριοι μαθητές διαγωνίστηκαν μαζί με συμμετέχοντες από τη Γερμανία, την Εσθονία, την Κροατία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Σλοβενία και την Τσεχία σε δοκιμασίες που περιλάμβαναν μουσικές γνώσεις και ακουστικές δεξιότητες, εκ πρώτης όψεως μελωδική και ρυθμική ανάγνωση, τραγούδι και σύνθεση.

Στην κυπριακή αποστολή συμμετείχε επίσης η μαθήτρια της Β’ τάξης του Λυκείου Α’ Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ – Μουσικού Σχολείου Πάφου, Άννα-Μαρία Στυλίου, η οποία έλαβε μέρος ως μη διαγωνιζόμενη στις μουσικές παρουσιάσεις, συνεισφέροντας με τη μουσική συμμετοχή της στα ψηλά αποτελέσματα της κυπριακής ομάδας.

Όπως σημειώνεται, οι μαθητές προετοιμάστηκαν εκτός σχολικού ωραρίου με τη στήριξη εκπαιδευτικών των Μουσικών Σχολείων. Επικεφαλής της κυπριακής αποστολής ήταν η Παναγιώτα (Πέπη) Μιχαηλίδου, ενώ στην προετοιμασία συνέβαλαν επίσης οι εκπαιδευτικοί Σωκράτης Τερπίζης, Κάθριν Ξενοφώντος και Μαριάννα Γεωργίου.

(ΚΥΠΕ/ΔΒΑ/ΜΚ)