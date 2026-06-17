Η Nama Dama κυκλοφόρησε το νέο soul single "Home is"

Δημοσιεύθηκε 17.06.2026 15:37

Η Κύπρια καλλιτέχνης συνεργάζεται με τον Freedom Candlemaker σε ένα βαθιά ατμοσφαιρικό κομμάτι για την απελευθέρωση της φωνής.

Η Κύπρια καλλιτέχνης Nama Dama κυκλοφορεί το νέο ψηφιακό single της "Home is" στις 12 Ιουνίου – ένα soul κομμάτι που κινείται ανάμεσα στη φυλακή και την απελευθέρωση.

Το τραγούδι, σε στίχους της ίδιας της Nama Dama, εξερευνά την έννοια του "σπιτιού" – όχι πάντα ένας τόπος, αλλά μια ψυχική κατάσταση. Το κομμάτι ξεκινά ήσυχα, με μαλακό πιάνο, μπάσο και τύμπανα, και σταδιακά χτίζεται σε μεγαλύτερα και πιο απελευθερωτικά ηχητικά τοπία, φωτισμένα από συνθεσάιζερ.

Στην παραγωγή, ο Λευτέρης Μουμτζής (Freedom Candlemaker) παίζει πιάνο, μπάσο και synths. Η ματιά του δίνει στο κομμάτι ένα ζεστό βάθος, ενώ ο Όμηρος Μιλτιάδους φέρνει το διακριτικό αλλά στιβαρό του κομματιού ρυθμό με το τύμπανά του. Οι ηχογραφήσεις μοιράστηκαν μεταξύ του Polytropon Studios στη Θεσσαλονίκη και του Vavla Vibes στην Κύπρο.

Αυτή είναι η πρώτη κυκλοφορία της Nama Dama μετά το ξεχωριστό άλμπουμ της "Pagan Soul" το 2025, παίρνοντας την τέχνη της σε νέα μονοπάτια.

Το "Home is" κυκλοφόρησε την Παρασκευή 12 Ιουνίου σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Παράλληλα, το κομμάτι κυκλοφορεί και σε 7ιντζο βινύλιο, σε μια συνεργασία της Vavla Records με το δισκάδικο Desert Island στη Λευκωσία. Στη δεύτερη πλευρά του δίσκου θα βρίσκεται το τραγούδι "Love is getting bigger" του Freedom Candlemaker.

Επιπλέον, το Desert Island και οι δύο καλλιτέχνες διοργανώνουν πάρτι κυκλοφορίας στο δισκάδικο την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 17:30, για να γιορτάσουν την κυκλοφορία με μουσική και ποτό.

Ακούστε το Home is:

https://www.youtube.com/watch?v=ssbbeVetHLA&list=RDssbbeVetHLA&start_radio=1

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