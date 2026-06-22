Μουσική βραδιά στη Βάβλα με τους Ya Na Ma Na

Δημοσιεύθηκε 22.06.2026 14:00

Η συναυλία έχει δωρεάν είσοδο και διοργανώνεται από το Σωματείο Ανάπτυξης Βάβλας

Το μικρό χωριό της Βάβλας μας έχει συνηθίσει στις καλλιτεχνικές του εκδηλώσεις. Αυτή τη φορά, το Σάββατο 4 Ιουλίου, το Σωματείο Ανάπτυξης Βάβλας οργανώνει μια μουσική βραδιά με τους Ya Na Ma Na.

Το Σωματείο Ανάπτυξης Βάβλας έχει χαρίσει στο χωριό αρκετές εκδηλώσεις που έχουν μετατραπεί σε θεσμοί, όπως «ο Μουσικός Περίπατος στη Βάβλα».

Για τους Ya Na Ma Na

Οι Ya Na Ma Na είναι ένα ντουέτο με κρουστά και έγχορδα όργανα. Συνδυάζουν ηλεκτρονικά είδη με παραδοσιακά στυλ, δημιουργώντας μια πυκνή ατμόσφαιρα ανατολίτικων επιρροών και ηλεκτρονικών εφέ. Οι χορευτικοί ρυθμοί τους είναι αυτοσχέδιοι και επαναπροσδιορίζονται κάθε φορά που παίζουν.

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Θα υπάρχει street food και μπαρ.

Ώρα έναρξης: 20:00

Είσοδος Ελεύθερη

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 99941100