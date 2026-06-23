Κλάιβ Ντέιβις: Ο θρύλος της δισκογραφίας που έγραψε ιστορία στην αμερικανική μουσική

Δημοσιεύθηκε 23.06.2026 09:09

Δικηγόρος στο επάγγελμα, εισήλθε στη μουσική βιομηχανία ως νομικός σύμβουλος στην Columbia Records, προτού περάσει στη διοίκηση και αναλάβει τα ηνία της το 1966.

Πέθανε ο Κλάιβ Ντέιβις, ο άνθρωπος πίσω από μερικές από τις μεγαλύτερες φωνές της αμερικανικής μουσικής

Ο παραγωγός της αμερικανικής μουσικής Κλάιβ Ντέιβις, ο ιθύνων νους πίσω από τις επιτυχίες της Γουίτνεϊ Χιούστον, της Αρίθα Φράνκλιν, του Μπρους Σπρίνγκστιν και του Σαντάνα, απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σήμερα, δεν τιμάμε μονάχα μια σημαίνουσα προσωπικότητα, η επιρροή της οποίας άλλαξε για πάντα τη μουσική, αλλά επίσης τον άνθρωπο που καθοδήγησε την οικογένειά μας με χάρη, γενναιοδωρία και ευγένεια», έγραψαν οι οικείοι του.

Μια εμβληματική μορφή της μουσικής βιομηχανίας

Αυτή η εμβληματική μορφή της μουσικής βιομηχανίας και πρώην ιδιοκτήτης της δισκογραφικής εταιρείας Columbia Records, που ασχολήθηκε με μια ευρεία γκάμα μουσικής, από τη ροκ έως το χιπ χοπ αλλά και την ποπ, είχε νοσηλευτεί πρόσφατα λόγω αναπνευστικών προβλημάτων, έγραψαν οι New York Times.

Η εφημερίδα διευκρίνισε πως ο Ντέιβις πέθανε στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη σήμερα.

Από τη νομική στη μουσική βιομηχανία

Γεννηθείς την 4η Απριλίου 1932 στη συνοικία του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, ο Κλάιβ Ντέιβις αγαπούσε τη μουσική, όμως δεν σκόπευε αρχικά να ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτήν.

Δικηγόρος στο επάγγελμα, εισήλθε στη μουσική βιομηχανία ως νομικός σύμβουλος στην Columbia Records, προτού περάσει στη διοίκηση και αναλάβει τα ηνία της το 1966.

Αφού κατηγορήθηκε πως καταχράστηκε χρήματα για προσωπικό όφελος και απολύθηκε το 1973, αυτός τον οποίο η Αρίθα Φράνκλιν χαρακτήρισε τον «μεγαλύτερο παραγωγό δίσκων όλων των εποχών» ίδρυσε μια άλλη εταιρεία, την Arista, την επόμενη χρονιά.

Κατόπιν, εργάστηκε στη Sony Music Entertainment, όπου παρέμεινε μέχρι πρότινος.

Ο άνθρωπος που καθοδήγησε μεγάλες καριέρες

Από την Τζάνις Τζόπλιν έως τους Earth, Wind & Fire, από τους Aerosmith έως τον Μπίλι Τζόελ, από την Πάτι Σμιθ έως την Αλίσια Κις, ο Κλάιβ Ντέιβις ανακάλυψε, πλαισίωσε και οδήγησε στην επιτυχία έναν μεγάλο αριθμό καλλιτεχνών, από τους διασημότερους του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα.

Η καθοδήγησή του στη Γουίτνεϊ Χιούστον αποδείχθηκε ιδιαίτερα καθοριστική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ