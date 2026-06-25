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Οι Kontovourkis & Co. κυκλοφορούν το «Τσιφτετέλι της Συμβίωσης» | Οι προκλήσεις της συγκατοίκησης γίνονται μουσική ιστορία
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 25.06.2026 14:05
Οι Kontovourkis & Co. κυκλοφορούν το «Τσιφτετέλι της Συμβίωσης» | Οι προκλήσεις της συγκατοίκησης γίνονται μουσική ιστορία

Πρόκειται για ένα χορευτικό τραγούδι με έντονες folk και μεσογειακές αναφορές, το οποίο ξεχωρίζει για τη σατιρική του διάθεση και την έντονα βιωματική του προσέγγιση.

Τι συμβαίνει όταν ο έρωτας περνά από το πάθος και τη φλόγα στα... άπλυτα, τον καφέ στον νεροχύτη και τις ατέλειωτες παρατηρήσεις της καθημερινότητας;

Η απάντηση έρχεται μέσα από το νέο τραγούδι των Kontovourkis & Co., με τίτλο «Τσιφτετέλι της Συμβίωσης», που κυκλοφορεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026.

Πρόκειται για ένα χορευτικό τραγούδι με έντονες folk και μεσογειακές αναφορές, το οποίο ξεχωρίζει για τη σατιρική του διάθεση και την έντονα βιωματική του προσέγγιση.

Βασισμένο σε πραγματικές ιστορίες συμβίωσης, αποτυπώνει με χιούμορ αλλά και ωμή ειλικρίνεια τις μικρές και μεγάλες συγκρούσεις που προκύπτουν στην καθημερινότητα ενός ζευγαριού, εκεί όπου ο έρωτας συναντά τη ρουτίνα και οι ισορροπίες δοκιμάζονται.

Με ζωντανό ρυθμό, το «Τσιφτετέλι της Συμβίωσης» μετατρέπει τις προκλήσεις της συγκατοίκησης σε μια διασκεδαστική και απόλυτα ανθρώπινη μουσική ιστορία.

Μπορείτε να βρείτε το τραγούδι εδώ

Στοιχεία παραγωγής

Τίτλος: Τσιφτετέλι της Συμβίωσης

• Καλλιτέχνης: Kontovourkis & Co.

Μουσική: Μιχάλης Κοντοβούρκης, Νικόλας Φούρναρης

Στίχοι: Μιχάλης Κοντοβούρκης

Παραγωγή: Kontovourkis & Co., Αντρέας Ματθαίου

• Sound Engineer: Αντρέας Ματθαίου

• Mastering: Bari Hadjikyriacou

Ηχογράφηση: Hot Soap Studios

 

Μουσικοί

• Στέφανος Ηλιόπουλος – τύμπανα

• Νικόλας Φούρναρης – μπάσο

• Μιχάλης Κοντοβούρκης – ηλεκτρική & ακουστική κιθάρα

• Αντώνης Πάφιος – κλαρίνο

• Μιχάλης Μιχαήλ – πλήκτρα

• Duncan McCowan – κρουστά

 

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
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