Η Λευκωσία φιλοξενεί τη Διεθνή Ακαδημία Νέων Συνθετών Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 26.06.2026 09:06

Σχεδιασμένη ως μια νέα πλατφόρμα για τη σύγχρονη μουσική στην Κύπρο, η Ακαδημία συγκεντρώνει ανερχόμενους συνθέτες, διακεκριμένους δημιουργούς, ερμηνευτές, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Από τις 26 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου 2026, η Λευκωσία θα φιλοξενήσει την πρώτη διοργάνωση της Διεθνούς Ακαδημίας Νέων Συνθετών Κύπρου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Ανδρέα Καμέρη, η οποία παρουσιάζεται στο πλαίσιο του The Intensive Summit: ILINM Campus Summer Academy, μιας διεθνούς πρωτοβουλίας που επιμελείται και συντονίζει το International eLearning Institute for New Music (ILINM).

Σχεδιασμένη ως μια νέα πλατφόρμα για τη σύγχρονη μουσική στην Κύπρο, η Ακαδημία συγκεντρώνει ανερχόμενους συνθέτες, διακεκριμένους δημιουργούς, ερμηνευτές, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς από την Κύπρο και το εξωτερικό. Μέσα από συναυλίες, εκπαιδευτικές δράσεις, διαλέξεις και δημιουργικές συνεργασίες, η πρωτοβουλία επιδιώκει να ενισχύσει τον καλλιτεχνικό διάλογο, να προωθήσει την ανταλλαγή ιδεών και να εμπνεύσει τη δημιουργία νέων έργων.

Το φεστιβάλ παρουσιάζει ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα εκδηλώσεων σε μερικούς από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς χώρους της Λευκωσίας, όπως το Ίδρυμα Σεβέρη – CVAR, η Γκαλερί «Σπηλιές» (Πολιτιστικό κέτρο “Το Σκαλί”, Αγλαντζιά), η Πλατεία Ελευθερίας, το ARTos House και η Μουσική Ακαδημία Άρτε. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν διεθνώς αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες, μαζί με κορυφαίες προσωπικότητες της κυπριακής σύγχρονης μουσικής. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει ένα ευρύ φάσμα μουσικών εκφράσεων, από σύγχρονη μουσική δωματίου και πειραματικές πρακτικές ερμηνείας μέχρι αυτοσχεδιασμό και παγκόσμιες πρώτες εκτελέσεις.

Μεταξύ των συμμετεχόντων καλλιτεχνών συγκαταλέγονται το Chronos Contemporary Music Ensemble, το Lyrical Noise Ensemble, οι Ελβετοί αυτοσχεδιαστές Christian Kobi και Tomas Korber, η Κύπρια φλαουτίστα Eva Stavrou και η διεθνώς αναγνωρισμένη Ελβετο-Σουηδή τσελίστρια Karolina Öhman. Η Ακαδημία φιλοξενεί επίσης διακεκριμένους συνθέτες και μέντορες, μεταξύ των οποίων οι Mark Andre (Γερμανία/Γαλλία), Christina Athinodorou (Κύπρος), Oscar Bianchi (Ελβετία), Mehdi Hosseini (Ιράν), Klaus Lang (Αυστρία), Andreas Tsiartas (Κύπρος) και Deqing Wen (Ελβετία/Κίνα), καθώς και άλλες σημαντικές προσωπικότητες του χώρου.

Βασικός στόχος της Ακαδημίας είναι η ενίσχυση της προβολής της σύγχρονης κυπριακής μουσικής δημιουργίας και η ουσιαστική διασύνδεσή της με διεθνή καλλιτεχνικά δίκτυα. Μέσα από τον διάλογο μεταξύ καλλιτεχνών και οργανισμών διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών, η Ακαδημία αναδεικνύει την Κύπρο ως τόπο συνάντησης, καλλιτεχνικής ανταλλαγής και δημιουργικής καινοτομίας.

Η πρώτη διοργάνωση της Διεθνούς Ακαδημίας Νέων Συνθετών Κύπρου επιβεβαιώνει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας ως κινητήριας δύναμης για την καλλιτεχνική δημιουργία, την εκπαίδευση και την πολιτιστική ανάπτυξη. Πέρα από μια εβδομάδα συναυλιών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια διαρκή πολιτιστική γέφυρα ανάμεσα στην Κύπρο και την παγκόσμια κοινότητα της νέας μουσικής, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της παρουσίας της χώρας στο διεθνές τοπίο της σύγχρονης μουσικής.

Το φεστιβάλ τελεί υπό την υποστήριξη του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Δήμου Λευκωσίας και της Πρεσβείας της Ελβετίας στην Κύπρο. Η Ακαδημία διοργανώνεται από τον οργανισμό Culturetones σε συνεργασία με τη Μουσική Ακαδημία ARTE και υλοποιείται χάρη στη στήριξη ενός ευρέος δικτύου πολιτιστικών ιδρυμάτων, τοπικών φορέων και μεμονωμένων υποστηρικτών, μεταξύ των οποίων η Κυπριακή Μουσικολογική Εταιρεία, ο Dmitriy Loskutov, η ISKRA Developers, η Korniza Baroque, η Attica Holidays και το Philenews ως χορηγός επικοινωνίας του φεστιβάλ, καθώς και πολλοί ακόμη συνεργάτες.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ

26 Ιουνίου | Ίδρυμα Κώστα και Ρίτας Σεβέρη – CVAR

Chronos Contemporary Music Ensemble

27 Ιουνίου | Γκαλερί «Σπηλιές» (Σκαλί Αγλαντζιάς)

Karolina Öhman – Σύγχρονο Ρεσιτάλ Βιολοντσέλου

28 Ιουνίου | Μουσική Ακαδημία Arte

Lyrical Noise Ensemble

29 Ιουνίου | Πλατεία Ελευθερίας

Christian Kobi & Tomas Korber – Συναυλία Αυτοσχεδιασμού

30 Ιουνίου | ARTos House

Eva Stavrou – Σύγχρονο Ρεσιτάλ Φλάουτου

1 Ιουλίου | Μουσική Ακαδημία Arte

Chronos Contemporary Music Ensemble

Πληροφορίες

Διεθνής Ακαδημία Νέων Συνθετών Κύπρου

Διάρκεια: 26 Ιουνίου-1 Ιουλίου 2026.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τη διοργάνωση: https://www.ilinm.org/about/projects/cyprus/fest/cy/