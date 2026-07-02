Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου «συνάντησε» το Μουσείο Κώστα Αργυρού (φώτος)

Δημοσιεύθηκε 02.07.2026 16:05

Μία σύμπραξη με στόχο τον ευρύτερο πολιτιστικό διάλογο μεταξύ των τεχνών και του κοινού.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026 στην αυλή του Μουσείου Κώστα Αργυρού, η συναυλία του Κλιμακίου Χάλκινων Πνευστών και Κρουστών της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου, σε μία σύμπραξη με στόχο τον ευρύτερο πολιτιστικό διάλογο μεταξύ των τεχνών και του κοινού.

Το Μουσείο Κώστα Αργυρού εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου, τον καθηγητή Gareth Griffiths, τα μέλη του Κλιμακίου για την συνεργασία και παρουσίαση του ξεχωριστού μουσικού προγράμματος, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργου Κουντούρη.

Θερμές ευχαριστίες στον θεσμικό χορηγό του Μουσείου, το Υφυπουργείο Πολιτισμού, καθώς και τους συνδιοργανωτές, το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού και τον Πολιτιστικό Όμιλο Μαζωτού για και όλους όσοι παρευρέθηκαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης.