Κυκλοφόρησε το «Τσιφτετέλι της Συμβίωσης» από τους Kontovourkis & Co.

Δημοσιεύθηκε 03.07.2026 11:11

Το νέο τραγούδι του συγκροτήματος είναι ένα σατιρικό, χορευτικό κομμάτι με folk και μεσογειακές επιρροές, εμπνευσμένο από τις ιστορίες της καθημερινής συμβίωσης.

Τη νέα τους μουσική κυκλοφορία, με τίτλο «Τσιφτετέλι της Συμβίωσης», παρουσιάζουν οι Kontovourkis & Co., με το τραγούδι να είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τις μεγάλες ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.

Το «Τσιφτετέλι της Συμβίωσης» είναι ένα σατιρικό και χορευτικό τραγούδι με έντονες folk και μεσογειακές αναφορές, εμπνευσμένο από τις μικρές και μεγάλες ιστορίες της καθημερινής συμβίωσης.

Μέσα από τον χαρακτηριστικό τους ήχο και με χιούμορ, οι Kontovourkis & Co. προσεγγίζουν στιγμές της καθημερινότητας, μετατρέποντάς τες σε ένα τραγούδι που συνδυάζει τη σάτιρα με τον χορευτικό ρυθμό.

Το νέο single είναι διαθέσιμο για ακρόαση στις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες, όπως το Spotify και το YouTube.