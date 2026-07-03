Parathyro logo
Θέματα
Μουσική
Κυκλοφόρησε το «Τσιφτετέλι της Συμβίωσης» από τους Kontovourkis & Co.
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 03.07.2026 11:11
Κυκλοφόρησε το «Τσιφτετέλι της Συμβίωσης» από τους Kontovourkis & Co.

Το νέο τραγούδι του συγκροτήματος είναι ένα σατιρικό, χορευτικό κομμάτι με folk και μεσογειακές επιρροές, εμπνευσμένο από τις ιστορίες της καθημερινής συμβίωσης.

Τη νέα τους μουσική κυκλοφορία, με τίτλο «Τσιφτετέλι της Συμβίωσης», παρουσιάζουν οι Kontovourkis & Co., με το τραγούδι να είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τις μεγάλες ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.

Το «Τσιφτετέλι της Συμβίωσης» είναι ένα σατιρικό και χορευτικό τραγούδι με έντονες folk και μεσογειακές αναφορές, εμπνευσμένο από τις μικρές και μεγάλες ιστορίες της καθημερινής συμβίωσης.

 

Μέσα από τον χαρακτηριστικό τους ήχο και με χιούμορ, οι Kontovourkis & Co. προσεγγίζουν στιγμές της καθημερινότητας, μετατρέποντάς τες σε ένα τραγούδι που συνδυάζει τη σάτιρα με τον χορευτικό ρυθμό.

Το νέο single είναι διαθέσιμο για ακρόαση στις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες, όπως το Spotify και το YouTube.

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Kontovourkis & Co.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα