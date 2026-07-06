Εικόνες από πρόβες και συναυλίες στο ντοκιμαντέρ «Don’t Look Back in Anger» για τους Oasis

Δημοσιεύθηκε 06.07.2026 16:30

Στην πρώτη επέτειο της επανένωσης των Oasis, στις 4 Ιουλίου το συγκρότημα κοινοποίησε το πρώτο τρέιλερ για το «Don’t Look Back in Anger» ντοκιμαντέρ για την απίθανη επιστροφή των αδελφών Γκάλαχερ.

Το στιγμιότυπο των 45 δευτερολέπτων παρουσιάζει τα θορυβώδη πλήθη στις συναυλίες των Oasis και δείχνει πλάνα από πρόβες, καθώς ο Νόελ και ο Λίαμ Γκάλαχερ μιλούν για την επανένωσή τους χρόνια μετά την οδυνηρή διάλυση των Oasis, σύμφωνα με το Rolling Stones.

«Απλώς δεν βλέπω τον εαυτό μου στη σκηνή με τον Λίαμ, απλά δεν το βλέπω», λέει ο Νόελ, ενώ ο Λίαμ προσθέτει: «Ο τρόπος που τελείωσε, απαράδεκτος».

ΦΩΤΟ: Αρχείο ΑΠΕ-ΜΠΕ