Εκεί όπου η μουσική συναντά το κρασί - Το Οινοποιείο Συμεών υποδέχεται την Eleni Era στις βουνοκορφές της Οδού

Δημοσιεύθηκε 13.07.2026 12:10

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το νέο οινοποιείο, να δοκιμάσουν τα κρασιά του και να απολαύσουν μια μουσική βραδιά.

Χτισμένο σε υψόμετρο 1.200 μέτρων, στις πλαγιές της Οδού, το Οινοποιείο Συμεών φιλοξενεί την Eleni Era η οποία πρόκειται να παρουσιάσει μια ξεχωριστή ζωντανή εμφάνιση την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 20:00. Η βραδιά σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας πορείας για το οινοποιείο, η οποία φιλοδοξεί να εμπλουτίσει την εμπειρία των επισκεπτών της ορεινής Λάρνακας και να αναδείξει την περιοχή ως έναν σύγχρονο προορισμό.

Γεννημένη στην Κύπρο και με έδρα το Βερολίνο, η Eleni Era είναι πιανίστρια και τραγουδοποιός με εκτεταμένη δράση στην Κύπρο και το εξωτερικό τα τελευταία δέκα χρόνια. Μέσα από την ονειρική αισθητική της, συνδυάζει το πιάνο με ατμοσφαιρικές ενορχηστρώσεις και στίχους αντλώντας έμπνευση μέσα από την ενδοσκόπηση του εαυτού και της ανθρώπινης εμπειρίας. Με δύο προσωπικά άλμπουμ στο ενεργητικό της και εμφανίσεις σε ευρωπαϊκές σκηνές, δημιουργεί ζωντανές εμφανίσεις με ιδιαίτερα προσωπικό και καθηλωτικό χαρακτήρα.

Η εμφάνισή της στο Οινοποιείο Συμεών πραγματοποιείται με την επιμέλεια της The Open Nest Company, με έδρα το χωριό Βάβλα, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας που φιλοδοξεί να αναδείξει το οινοποιείο ως σημείο συνάντησης για το κρασί, τη μουσική και τον πολιτισμό.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το νέο οινοποιείο, να δοκιμάσουν τα κρασιά του και να απολαύσουν μια βραδιά όπου το τοπίο, η μουσική και το κρασί συνυπάρχουν αρμονικά.

Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνία: Παρασκευή 24 Ιουλίου

Ώρα: 20:00

Χώρος: Οινοποιείο Συμεών, Οδού

Είσοδος: €18 (περιλαμβάνει ένα ποτό)

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και συνιστάται κράτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις: 96653002