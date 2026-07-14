Δεκάχρονος πιανίστας από την Κύπρο κατέκτησε το Grand Prix στο Λονδίνο

Δημοσιεύθηκε 14.07.2026 16:06

Σε ηλικία πέντε ετών ξεκίνησε μαθήματα πιάνου και έκτοτε η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς του. Σήμερα αφιερώνει τουλάχιστον μιάμιση ώρα ημερησίως στη μελέτη, ενώ παρακολουθεί τρία μαθήματα την εβδομάδα με τον καθηγητή του.

Την ανώτατη διάκριση διεθνούς διαγωνισμού πιάνου στο Λονδίνο κατέκτησε ο δεκάχρονος Λεωνίδας Νικολάου, ο οποίος ξεχώρισε ανάμεσα σε 35 νεαρούς μουσικούς από διάφορες χώρες και απέσπασε το Grand Prix, εκπροσωπώντας την Κύπρο στο Duke’s Hall της Royal Academy of Music.

Ο Λεωνίδας, ο οποίος ήταν ο μοναδικός εκπρόσωπος της Κύπρου στη διοργάνωση, αναδείχθηκε νικητής στην ηλικιακή κατηγορία 8-10 ετών, ερμηνεύοντας το γνωστό «Alla Turca» από τη Σονάτα αρ. 11 σε Λα μείζονα, K.331, του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ.

Πέραν της πρώτης θέσης στην κατηγορία του, ο δεκάχρονος πιανίστας απέσπασε και το Grand Prix, την κορυφαία διάκριση του διαγωνισμού, η οποία απονέμεται στη συμμετοχή που ξεχωρίζει συνολικά για την ερμηνεία και την καλλιτεχνική της παρουσία.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο Duke’s Hall, την κεντρική αίθουσα συναυλιών της Royal Academy of Music, ενός από τα ιστορικότερα και σημαντικότερα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εμφάνιση και η βράβευσή του σε έναν χώρο στενά συνδεδεμένο με τη διεθνή κλασική μουσική σκηνή αποτελούν σημαντικό σταθμό στη μέχρι σήμερα πορεία του.

Από τα πέντε του χρόνια στο πιάνο

Η αγάπη του Λεωνίδα για τη μουσική εκδηλώθηκε από πολύ μικρή ηλικία. Σύμφωνα με την οικογένειά του, πριν ακόμη συμπληρώσει τα δύο του χρόνια έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάθε μουσικό όργανο που συναντούσε.

Σε ηλικία πέντε ετών ξεκίνησε μαθήματα πιάνου και έκτοτε η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς του. Σήμερα αφιερώνει τουλάχιστον μιάμιση ώρα ημερησίως στη μελέτη, ενώ παρακολουθεί τρία μαθήματα την εβδομάδα με τον καθηγητή του.

Παρά το απαιτητικό πρόγραμμά του, ο ίδιος δεν αντιμετωπίζει τη μελέτη ως υποχρέωση, αλλά ως τη μεγαλύτερη αγάπη του.

Αν και είναι μόλις δέκα ετών, έχει ήδη συμμετάσχει σε διεθνείς διαγωνισμούς στην Αυστρία και τη Γερμανία. Είναι μέλος παιδικής χορωδίας, λαμβάνει μέρος σε παραγωγές της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και συμμετέχει στην Ακαδημία της Νεανικής Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, όπου σπουδάζει κοντραμπάσο.

Μεγάλο του όνειρο είναι να εμφανιστεί κάποια ημέρα ως σολίστ μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου.

Νέες ευκαιρίες μετά το Grand Prix

Η διάκριση στο Λονδίνο άνοιξε νέες προοπτικές για τη μουσική εξέλιξη του δεκάχρονου. Ο διεθνούς φήμης πιανίστας και καθηγητής Γκριγκόρι Γκρούζμαν, ο οποίος δραστηριοποιείται στη Γερμανία, προσκάλεσε τον Λεωνίδα να παρακολουθήσει ατομικά masterclasses και να αρχίσει διαδικτυακά μαθήματα μαζί του.

Στόχος της συνεργασίας είναι η προετοιμασία νέου συναυλιακού ρεπερτορίου και η περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων του νεαρού μουσικού.

Η επιτυχία του συγκίνησε παράλληλα ανθρώπους που αποφάσισαν να στηρίξουν έμπρακτα την πορεία του. Η γιατρός Katherine Annabel από τη Λεμεσό και οι γονείς της τού προσέφεραν έναν υπολογιστή MacBook, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί τα διαδικτυακά του μαθήματα, ενώ ανέλαβαν την πλήρη κάλυψη των σχολικών του διδάκτρων για έναν χρόνο.

Η οικογένεια του Λεωνίδα είχε καλύψει εξ ολοκλήρου τα έξοδα της συμμετοχής του στον διαγωνισμό του Λονδίνου, χωρίς κρατική ή άλλη οικονομική ενίσχυση. Όπως επισημαίνει, η συμμετοχή ενός παιδιού σε διεθνείς διαγωνισμούς, φεστιβάλ, masterclasses και εκπαιδευτικά προγράμματα συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό κόστος.

Οι γονείς του εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους προς όσους πίστεψαν στο ταλέντο του και συνέβαλαν στην περαιτέρω εξέλιξή του, καθώς και προς τον καθηγητή πιάνου του, του οποίου η αφοσίωση, η εμπειρία και η συνεχής καθοδήγηση διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη μουσική του πορεία.

Εκτός μουσικής, ο Λεωνίδας αγαπά το διάβασμα, τα ταξίδια και τις επισκέψεις σε μουσεία, γκαλερί και θέατρα. Κατά την παραμονή του στο Λονδίνο παρακολούθησε το μιούζικαλ «The Lion King», το οποίο ξεχώρισε, ενώ ιδιαίτερη είναι και η αγάπη του για τα ζώα.

Για τον ίδιο και την οικογένειά του, η κατάκτηση του Grand Prix δεν αποτελεί το τέλος μιας διαδρομής, αλλά την αρχή ενός νέου κεφαλαίου. Με καθημερινή μελέτη και αφοσίωση, ο δεκάχρονος πιανίστας συνεχίζει να κυνηγά το όνειρό του και να εκπροσωπεί την Κύπρο σε διεθνείς μουσικές διοργανώσεις.