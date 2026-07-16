Αυλαία για το Minthis Music Festival 2026 μετά από πέντε βραδιές μουσικής

Δημοσιεύθηκε 16.07.2026 09:36

Το φετινό πρόγραμμα φιλοξένησε κορυφαίους καλλιτέχνες διεθνούς εμβέλειας, μεταξύ των οποίων ο Florian Christl με το σύνολό του και τον βιολονίστα Niklas Liepe, η πιανίστρια Jeneba Kanneh-Mason, το Vision String Quartet, ο Αυστριακός βαθύφωνος Günther Groissböck με τον πιανίστα Nelson Calzi, καθώς και η διακεκριμένη Βρετανίδα τραγουδίστρια της τζαζ Claire Martin.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Minthis Music Festival ενώνει ανθρώπους από όλο τον κόσμο, μέσα από τη μουσική και τον πολιτισμό, κάτω από τον έναστρο κυπριακό ουρανό.

Καθώς οι τελευταίες νότες χάνονταν μέσα στη ζεστή καλοκαιρινή βραδιά και το θερμό χειροκρότημα αντηχούσε στο αμφιθέατρο του Minthis, ακόμη ένα ξεχωριστό κεφάλαιο του Minthis Music Festival ολοκληρώθηκε. Γιορτάζοντας πλέον την τρίτη συνεχόμενη διοργάνωσή του, το φεστιβάλ έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Κύπρου, φέρνοντας κοντά διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέχνες, λάτρεις της μουσικής και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Minthis, δημιουργώντας εμπειρίες που παραμένουν ζωντανές πολύ μετά την τελευταία υπόκλιση.

Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, επισκέπτες από ολόκληρη την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό συγκεντρώθηκαν κάτω από τον έναστρο ουρανό για πέντε αξέχαστες βραδιές μουσικής παγκόσμιας κλάσης, σε ένα σκηνικό όπου η σύγχρονη αρχιτεκτονική συναντά τη μοναδική φυσική ομορφιά του κυπριακού τοπίου. Με την υπογραφή της Pafilia και ένα εξαιρετικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα σε επιμέλεια της LaimTee Art, το φεστιβάλ μετέτρεψε για ακόμη μία χρονιά το Minthis σε έναν χώρο όπου η μουσική, η φύση και η ανθρώπινη σύνδεση συνυπάρχουν αρμονικά, προσκαλώντας το κοινό να επιβραδύνει τους ρυθμούς του, να αφεθεί στη δύναμη της μουσικής και να μοιραστεί μοναδικές στιγμές.

Το φετινό πρόγραμμα φιλοξένησε κορυφαίους καλλιτέχνες διεθνούς εμβέλειας, μεταξύ των οποίων ο Florian Christl με το σύνολό του και τον βιολονίστα Niklas Liepe, η πιανίστρια Jeneba Kanneh-Mason, το Vision String Quartet, ο Αυστριακός βαθύφωνος Günther Groissböck με τον πιανίστα Nelson Calzi, καθώς και η διακεκριμένη Βρετανίδα τραγουδίστρια της τζαζ Claire Martin. Από τη σύγχρονη κλασική μουσική και το πιανιστικό ρεσιτάλ έως τη μουσική δωματίου, την όπερα και την τζαζ, κάθε συναυλία δημιούργησε τη δική της ξεχωριστή ατμόσφαιρα, ταξιδεύοντας το κοινό μέσα από στιγμές συγκίνησης, περισυλλογής και ενθουσιασμού, αναδεικνύοντας τη μουσική ως μια παγκόσμια γλώσσα που ενώνει ανθρώπους και πολιτισμούς.

Περισσότερο από ένα μουσικό φεστιβάλ, το Minthis Music Festival έχει εξελιχθεί σε μια γιορτή κοινών εμπειριών. Έναν χώρο όπου άγνωστοι γίνονται συνοδοιπόροι, οι συζητήσεις συνεχίζονται πολύ μετά το τέλος των συναυλιών και οι αναμνήσεις γεννιούνται σε ένα από τα πιο ξεχωριστά φυσικά τοπία της Κύπρου. Με κάθε νέα διοργάνωση, το φεστιβάλ ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση του στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας, εκφράζοντας το διαχρονικό όραμα του Minthis να δημιουργεί ουσιαστικές εμπειρίες που εμπνέουν, ενώνουν και αναδεικνύουν τη δύναμη της τέχνης.





Το Minthis Music Festival 2026 εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τους πολύτιμους χορηγούς του, Porsche Cyprus, Cyprus Airways, Cyprus Workation Club, Bottles Wines and Spirits και Aroma Flowers, των οποίων η πολύτιμη στήριξη συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχημένη πραγματοποίηση της φετινής διοργάνωσης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στους χορηγούς επικοινωνίας του φεστιβάλ, CBN, Alpha Group, SPP Media, Dias Group, Vestnik Kipra και Cyprus Mail, οι οποίοι συνέβαλαν στην προβολή του φεστιβάλ σε κοινό τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Με την ολοκλήρωση μιας ακόμη επιτυχημένης διοργάνωσης, το βλέμμα στρέφεται ήδη στην επόμενη χρονιά. Το 2027, το Minthis Music Festival θα επιστρέψει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, συνεχίζοντας ένα ταξίδι που έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας αγαπημένος θεσμός για καλλιτέχνες, μουσικόφιλους και επισκέπτες. Στο μοναδικό φυσικό σκηνικό του Minthis, το φεστιβάλ ανυπομονεί να υποδεχθεί ξανά το κοινό για ακόμη μία μοναδική εμπειρία μουσικής κάτω από τα αστέρια.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του Minthis Music Festival 2027 θα ανακοινωθούν σύντομα.