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Οι NABUMA παρουσιάζουν το νέο τους single «Sunny Rays» στις 7 Αυγούστου
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 22.07.2026 16:52
Οι NABUMA παρουσιάζουν το νέο τους single «Sunny Rays» στις 7 Αυγούστου

Μετά την πρόσφατη 3η θέση στον διεθνή διαγωνισμό Thomann × Shure, το «Sunny Rays» ανοίγει ένα δυναμικό νέο κεφάλαιο για το συγκρότημα.

Στις 7 Αυγούστου 2026, κυκλοφορεί το νέο single των NABUMA, με τίτλο «Sunny Rays».

Το neo-soul συγκρότημα από την Κύπρο αναφέρει ότι πρόκειται για ένα δυναμικό και uplifting τραγούδι, με έντονες μπασογραμμές, εκφραστικά και soulful φωνητικά, σύγχρονη παραγωγή και ένα άμεσα αναγνωρίσιμο ρεφρέν που μένει μαζί με τον ακροατή πολύ μετά το τέλος του τραγουδιού.

Μετά την πρόσφατη 3η θέση στον διεθνή διαγωνισμό Thomann × Shure, το «Sunny Rays» ανοίγει ένα δυναμικό νέο κεφάλαιο για το συγκρότημα. Με ανανεωμένη δημιουργική ενέργεια, το single αναδεικνύει την εξέλιξη του ήχου των NABUMA, παραμένοντας πιστό στη soulful ταυτότητα που χαρακτηρίζει τη μουσική τους.

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΜΠΑΝΤΑ
NABUMA
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