Στη Νίκαια της Γαλλίας η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου για το Académie Internationale d'Été de Nice

Δημοσιεύθηκε 23.07.2026 09:06

Οι νεαροί μουσικοί θα συμμετάσχουν τις επόμενες ημέρες σε ένα διεθνές πρόγραμμα υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου, με στόχο την καλλιτεχνική τους εξέλιξη, την ανταλλαγή εμπειριών και τη δημιουργία νέων συνεργασιών με μουσικούς από άλλες χώρες.

Στη Νίκαια της Γαλλίας βρίσκεται η αποστολή της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου, η οποία θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο Académie Internationale d'Été de Nice, στο πλαίσιο του προγράμματος Key Talents by Perestroika.

Οι νεαροί μουσικοί θα συμμετάσχουν τις επόμενες ημέρες σε ένα διεθνές πρόγραμμα υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου, με στόχο την καλλιτεχνική τους εξέλιξη, την ανταλλαγή εμπειριών και τη δημιουργία νέων συνεργασιών με μουσικούς από άλλες χώρες.

Σε ανάρτησή της, η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου αναφέρει ότι θα μοιράζεται καθημερινά στιγμές από τη συμμετοχή της αποστολής στη διοργάνωση, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να παρακολουθήσει από κοντά την πορεία των νέων μουσικών στο διεθνές αυτό περιβάλλον.

Η Ορχήστρα εκφράζει, παράλληλα, τις ευχές της για κάθε επιτυχία στους συμμετέχοντες, κάνοντας λόγο για μια δημιουργική μουσική διαδρομή γεμάτη έμπνευση, πολύτιμες εμπειρίες και νέες μουσικές γνωριμίες.