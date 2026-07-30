Κυπριακά χορωδιακά σύνολα στο 15ο World Peace Choral Festival στη Βιέννη

Χορωδιακά σύνολα από την Κύπρο συμμετείχαν στο 15ο World Peace Choral Festival, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή χορωδιακά φεστιβάλ στον κόσμο, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη Βιέννη. Οι κυπριακές χορωδίες εμφανίστηκαν σε εμβληματικούς χώρους της αυστριακής πρωτεύουσας, όπως η Χρυσή Αίθουσα του Musikverein, η Εκκλησία του Αγίου Πέτρου (Peterskirche), η Μεγάλη Αίθουσα του Δημαρχείου της Βιέννης (Rathaus) και η έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Βιέννη. Στις συναυλίες παρευρέθηκε επίσης εκπρόσωπος του Προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αυστρία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πολιτιστικής παρουσίας της Κύπρου στη διεθνή διοργάνωση.

«Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να εκπροσωπούμε την Κύπρο στα Ηνωμένα Έθνη. Είμαστε περήφανοι που βλέπουμε τη σημαία της Κύπρου δίπλα στις σημαίες κρατών από ολόκληρο τον κόσμο. Πιστεύουμε ότι η μουσική και ο πολιτισμός αποτελούν μια παγκόσμια γλώσσα που ενώνει τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τον πολιτισμό ή τη γλώσσα τους. Ευχόμαστε κάθε φωνή να γίνεται σύμβολο φιλίας, αμοιβαίας κατανόησης και ειρήνης», δήλωσε η Ksenia Belolipetskaya, υψίφωνος όπερας και καλλιτεχνική διευθύντρια της LYRA Choir Cyprus.

Πέρα από τις συναυλίες, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν masterclasses με διεθνώς αναγνωρισμένους μαέστρους και μέλη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων οι Univ.-Prof. Mag.art. Alois Glaßner (Πανεπιστήμιο Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών Βιέννης), Wu Lingfen, Thomas Caplin, Fritz ter Wey, Stephen Mark Darlington MBE, Patrick Russell, Zimfira Poloz και άλλοι κορυφαίοι ειδικοί της χορωδιακής τέχνης.

Τη σημασία της πολιτιστικής διπλωματίας υπογράμμισε επίσης ο Carlos Cippelletti, International Relations Ambassador του World Peace Choral Festival και ιδρυτής του οργανισμού Atlantica. Όπως δήλωσε, ο πολιτισμός δεν αποτελεί μόνο μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης, αλλά και μια ισχυρή δύναμη που ενώνει τους ανθρώπους και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ειρήνη. Στο πλαίσιο της δημόσιας διπλωματίας, ο πολιτισμός συμβάλλει ουσιαστικά στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης που έχει ανάγκη ο σύγχρονος κόσμος.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το World Peace Choral Festival συγκεντρώνει κάθε χρόνο περισσότερους από 1.700 συμμετέχοντες, σχεδόν 40 χορωδίες από περισσότερες από 20 χώρες και περιοχές του κόσμου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες από 50 συναυλίες, masterclasses, διαγωνιστικές ακροάσεις και κοινωνικές δράσεις.