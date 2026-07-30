«Φέγγαρος»: Ένα μουσικό τριήμερο αρχίζει στη Μαρκή - Τα Υπόγεια Ρεύματα και περισσότερα από 20 acts σε έξι σκηνές

Ανοίγει σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026, η αυλαία του Fengaros Festival 2026, το οποίο επιστρέφει για τρεις ημέρες μουσικής και παράλληλων δράσεων στο Petrides Farm Park, στη Μαρκή.

Περισσότεροι από 60 καλλιτέχνες θα περάσουν συνολικά από τις έξι σκηνές του φεστιβάλ μέχρι την 1η Αυγούστου, με την πρώτη ημέρα να έχει ως κεντρικό όνομα τα Υπόγεια Ρεύματα. Το ιστορικό ελληνικό συγκρότημα θα ανέβει στις 23:00 στη Field Stage, κλείνοντας το σημερινό πρόγραμμα της κεντρικής σκηνής.

Από νωρίς η μουσική στις σκηνές

Το πρόγραμμα στη Field Stage αρχίζει στις 18:00 με τη Musha. Στις 19:40 ακολουθούν οι The Laderman, ενώ στις 21:20 τη σκηνή αναλαμβάνουν οι Anemourio. Το κυπριακό σχήμα συνδυάζει δυναμικό ραπ, ιδιαίτερα φωνητικά, βαριά κιθαριστικά riffs και στοιχεία της κυπριακής διαλέκτου, με τραγούδια γύρω από κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Στις 23:00 τη σκυτάλη παίρνουν τα Υπόγεια Ρεύματα.

Στη Village Stage, η Radiance ανοίγει το πρόγραμμα στις 17:40 και ακολουθούν οι Salty River στις 19:20. Στις 21:00 εμφανίζεται η SJU από τη Σλοβακία, με ένα οπτικοακουστικό set που συνδυάζει αιθέρια pop φωνητικά, ηλεκτρονική μουσική, προβολές και κίνηση. Στις 22:40 ανεβαίνουν στη σκηνή οι Ολλανδοί Socks;SportsSocks, ενώ στις 00:20 εμφανίζονται οι Aparapira Parape.

Η Playground φιλοξενεί στις 18:20 τους Monster’s Lighthouse και στις 20:00 τους Blackbird. Στις 21:40 ακολουθούν οι Honey Blonde από την Ολλανδία, στις 23:20 οι Pistamashina από τη Βουλγαρία και στη 01:00 οι Deconoff.

Από alt-pop μέχρι πειραματικούς ηλεκτρονικούς ήχους

Στη σκηνή Sandy, το πρόγραμμα ξεκινά στις 19:00 με τον TTAVAS. Η Alexa Michael εμφανίζεται στις 20:40, ενώ στις 22:20 τη σκηνή καταλαμβάνουν οι Ιταλοί A Flower Tide, οι οποίοι συνδυάζουν alt-pop τραγουδοποιία με αναλογικά και ψηφιακά synths, παραμορφωμένες κιθάρες και έντονους ρυθμούς.

Στο Pigadi, οι Goatmother από την Ολλανδία εμφανίζονται στις 21:20, παρουσιάζοντας ένα πειραματικό set με βαριά μπάσα, samples, αναλογικά synths και παραμορφωμένα φωνητικά. Στις 23:00 ακολουθούν οι Androula & DJ Katta, ενώ η σημερινή βραδιά ολοκληρώνεται στη συγκεκριμένη σκηνή στη 01:20 με τη Mavru.

Το πρόγραμμα στη Theatre περιλαμβάνει το Fengaros Podcast στις 17:20, τις Spais Gurles στις 19:00 και stand-up comedy στις 22:00. Οι πρώτες δράσεις αρχίζουν, επομένως, από τις 17:20, ενώ η μουσική συνεχίζεται στις υπόλοιπες σκηνές μέχρι μετά τη μία τα ξημερώματα.

Το Fengaros Festival συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου και το Σάββατο 1η Αυγούστου, ολοκληρώνοντας τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα διοργάνωσή του, με περισσότερους από 60 καλλιτέχνες και συγκροτήματα από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Πληροφορίες

Φέγγαρος 2026

Ημερομηνίες: 30 Ιουλίου – 1η Αυγούστου 2026

Τοποθεσία: Petrides Farm Park, Μαρκή

Τιμές προπώλησης: €28 το ημερήσιο εισιτήριο, €42 το τριήμερο και €49 το τριήμερο με κατασκήνωση, πλέον τελών έκδοσης [Στην είσοδο, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια: €42 το ημερήσιο και €56 το τριήμερο]

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Περισσότερες πληροφορίες: fengaros.com