Σιγκαπούρη: Απαγόρευσαν την είσοδο στους Massive Attack για το «Free Palestine» στη συναυλία τους

Mέλη των Massive Attack δέχθηκαν αυστηρές προειδοποιήσεις και τιμωρήθηκαν με απαγόρευση εισόδου στη Σιγκαπούρη, επειδή τήρησαν φιλοπαλαιστινιακή στάση κατά τη διάρκεια συναυλίας.

Συγκεκριμένα, τα δύο μέλη της η αγγλικής τριπ-χοπ κολεκτίβας , Ρόμπερτ Ντελ Νάγια και Γκραντ Μάρσαλ ολοκλήρωσαν την εμφάνισή τους στις 29 Ιουλίου υψώνοντας την παλαιστινιακή σημαία και φωνάζοντας «Free Palestine» (Ελευθερία στην Παλαιστίνη) μαζί με θεατές, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Παρασκευή.

Οι αρχές ανέφεραν ότι το συγκρότημα τέθηκε υπό έρευνα για τις «ενέργειες υποστήριξης πολιτικού σκοπού και την ύψωση ξένης σημαίας» κατά τη διάρκεια της συναυλίας του και ότι στο εξής δεν θα του επιτρέπεται να εμφανίζεται στη Σιγκαπούρη.

«Η αστυνομία αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα πράξεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να βλάψουν τη φυλετική και θρησκευτική αρμονία στη Σιγκαπούρη και καλεί το κοινό, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών, να αποφεύγει την εισαγωγή ξένων πολιτικών αντιπαραθέσεων, καθώς αυτό μπορεί να υπονομεύσει την κοινωνική μας συνοχή και το κράτος δικαίου» αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση της αστυνομίας και της αρμόδια Αρχής Μέσων Ενημέρωσης.

Το βρετανικό συγκρότημα δήλωσε περήφανο για την αυθόρμητη έκφραση αλληλεγγύης με τους θαυμαστές του στη Σιγκαπούρη.

Η Σιγκαπούρη, γνωστή για τους αυστηρούς νόμους της σχετικά με τον δημόσιο λόγο και τη συνάθροιση, απαγορεύει την ανοιχτή επίδειξη όλων των ξένων σημαιών, εθνικών εμβλημάτων ή πανό χωρίς άδεια.

«Μετά την εμφάνισή μας στο Star Theatre της Σιγκαπούρης στις 29 Ιουλίου, μείναμε έκπληκτοι και απογοητευμένοι που ολόκληρη η μπάντα μας τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία, απομονώθηκε και ανακρίθηκε ξεχωριστά - με ορισμένα μέλη να υποβάλλονται σε έρευνες σε δωμάτιο ξενοδοχείου και προσωρινή κατάσχεση διαβατηρίων» επισημαίνεται σε ανακοίνωση του συγκροτήματος, που δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα The Guardian.

Πριν πατήσουμε το πόδι μας στη σκηνή και ξανά στο τέλος της συναυλίας, από μεγάλα τμήματα του κοινού ακούστηκαν συνθήματα «Ελεύθερη Παλαιστίνη», πιθανώς γνωρίζοντας ή αδιαφορώντας ότι η αυθόρμητη έκφραση από μόνη της θα μπορούσε να παραβιάζει τους νόμους λογοκρισίας της κυβέρνησής τους.

«Από την πλευρά μας, δεν φανταζόμασταν ότι απλώς η ύψωση της σημαίας ενός κυρίαρχου κράτους που αναγνωρίζεται από 157 χώρες θα παραβίαζε οποιονδήποτε νόμο» σημειώνεται.

«Μετά από σκέψη, είμαστε περήφανοι για την αυθόρμητη έκφραση αλληλεγγύης με τους θαυμαστές μας στη Σιγκαπούρη, οι οποίοι ένιωσαν σαφώς την ηθική επιταγή να δείξουν αλληλεγγύη στον λαό της Παλαιστίνης στη συνεχιζόμενη πραγματικότητα της παράνομης κατοχής, του απαρτχάιντ και της γενοκτονίας, και χαιρετίζουμε το θάρρος τους που το έκαναν. Σε όλο τον κόσμο, η συνεχιζόμενη αδράνεια της "διεθνούς κοινότητας" ωθεί τους πολίτες σε προσωπικό κίνδυνο» τονίζεται στην ανακοίνωση των Massive Attack.

Το συγκρότημα αναφέρει ακόμη ότι η «σουρεαλιστική εμπειρία» ήταν μια «υπενθύμιση της σημασίας της υπεράσπισης των καθολικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασης, όπου αυτά τα δικαιώματα απειλούνται».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ