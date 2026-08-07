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Παράταση στην προθεσμία υποβολής εισηγήσεων για το συνέδριο «Μουσική και Δίκαιο» της Κυπριακής Ακαδημίας
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 07.08.2026 09:04
Παράταση στην προθεσμία υποβολής εισηγήσεων για το συνέδριο «Μουσική και Δίκαιο» της Κυπριακής Ακαδημίας

Στόχος του συνεδρίου είναι να εξετάσει τη σχέση μεταξύ μουσικής και δικαίου μέσα από πρωτότυπες επιστημονικές συμβολές.

Παρατείνεται μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2026 η προθεσμία υποβολής εισηγήσεων για το συνέδριο «Μουσική και Δίκαιο: Πτυχές μιας Πολυσύνθετης Σχέσης», το οποίο διοργανώνει στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2026 η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών.

Η απόφαση λήφθηκε λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε για την υποβολή συμμετοχών, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ακαδημίας και ακαδημαϊκός, Αχιλλέας Αιμιλιανίδης.

Στόχος του συνεδρίου είναι να εξετάσει τη σχέση μεταξύ μουσικής και δικαίου μέσα από πρωτότυπες επιστημονικές συμβολές. Οι εισηγήσεις μπορούν να προσεγγίζουν είτε την πρόσληψη του δικαίου και της δικαιοσύνης στη μουσική, είτε τη μουσική στο δίκαιο, όπως ζητήματα που αφορούν δικαστικές υποθέσεις σχετικές με μουσικά έργα, το καθεστώς προστασίας των μουσικών έργων και άλλες συναφείς θεματικές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τίτλο εισήγησης και περίληψη έως 500 λέξεις, αποστέλλοντάς τα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις emouzalas@hotmail.com και a.aimilianidis@academyofcyprus.cy

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΣ
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