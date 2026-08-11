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Ο Φέγγαρος δίνει ραντεβού για το 2027 - Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες
ΧΡΙΣΤΟΘΕΑ ΙΑΚΩΒΟΥ
Δημοσιεύθηκε 11.08.2026 11:04
Ο Φέγγαρος δίνει ραντεβού για το 2027 - Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες

Μόλις λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα διοργάνωσής του, το Fengaros Festival στρέφει ήδη το βλέμμα στο επόμενο καλοκαίρι, ανακοινώνοντας τις ημερομηνίες για την έκδοση του 2027.

Δεν άφησε να περάσει πολύς χρόνος από την ολοκλήρωση της φετινής διοργάνωσης ο Φέγγαρος και ανανέωσε ήδη το ραντεβού του με το κοινό για το επόμενο καλοκαίρι. Με ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι το Fengaros Festival επιστρέφει από τις 29 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2027.

Η ανακοίνωση έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της φετινής έκδοσης, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 30 Ιουλίου μέχρι την 1η Αυγούστου 2026 στο Petrides Farm Park, στη Μαρκή.

Η έκδοση του 2026 σηματοδότησε μια νέα σελίδα για τον θεσμό, καθώς μεταφέρθηκε σε νέα τοποθεσία και παρουσίασε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα διοργάνωσή του. Περισσότεροι από 60 καλλιτέχνες και συγκροτήματα από την Κύπρο και το εξωτερικό μοιράστηκαν έξι διαφορετικές σκηνές σε ένα τριήμερο πρόγραμμα μουσικής και παράλληλων δράσεων. 

Ανάμεσα στα ονόματα που συμμετείχαν στο φετινό line-up ήταν τα Υπόγεια Ρεύματα, ο Εισβολέας, η Eleni Drake, η Billie Kark, οι Hofe, Paidi Travma, Della, EXPE, SJU, Δημήτρης Μεσημέρης, Musspell, Anemourio, The Smallest Creature, Pistamashina, The Ladderman, MAVA και Copper Curios, μαζί με δεκάδες ακόμη acts από την τοπική και διεθνή μουσική σκηνή.

Η πρώτη ημέρα της φετινής διοργάνωσης είχε ως κεντρικό όνομα τα Υπόγεια Ρεύματα, ενώ το πρόγραμμα απλώθηκε από νωρίς το απόγευμα μέχρι μετά τη μία τα ξημερώματα στις Field Stage, Village Stage, Playground, Sandy, Pigadi και Theatre. 

Προς το παρόν, το Φεστιβάλ δεν έχει ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έκδοση του 2027, ούτε το line-up ή τον χώρο διεξαγωγής της. Η πρώτη πληροφορία, ωστόσο, βρίσκεται ήδη στο ημερολόγιο: 29, 30 και 31 Ιουλίου 2027.

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ΚΥΠΡΟΣ
Μουσικό Φεστιβάλ Φέγγαρος
ΜΟΥΣΙΚΗ
Louvana Records
FENGAROS
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