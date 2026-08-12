Η μεγαλύτερη ορχήστρα κλασικής κιθάρας στον κόσμο η Κιθαριστική Ορχήστρα της Κύπρου

Η Κιθαριστική Ορχήστρα Κύπρου, με εκατοντάδες κιθαρίστες και περισσότερες από 300 κλασικές κιθάρες, αποτελεί, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τη μεγαλύτερη οργανωμένη ορχήστρα κλασικής κιθάρας στον κόσμο. Η ορχήστρα έχει ως όραμά της να γίνει ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς πρεσβευτές της Κύπρου διεθνώς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κιθαριστικής Ορχήστρας Κύπρου, το εγχείρημα γεννήθηκε το 2017 από το όραμα του καθηγητή του Μουσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Αντώνη Κοΐζα. «Μέσα σε μόλις λίγα χρόνια, η ιδέα αυτή μεταμορφώθηκε σε ένα μεγάλο Παγκύπριο Μουσικό Σύνολο, ενώνοντας εκατοντάδες κιθαριστές από κάθε γωνιά της Κύπρου — Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμμόχωστο και Πάφο», σημειώνεται μεταξύ άλλων.

«Η εικόνα εκατοντάδων κλασικών κιθαριστών να βρίσκονται πάνω στην ίδια σκηνή και να λειτουργούν ως ένα ενιαίο ορχηστρικό σώμα αποτελεί ένα πραγματικά εντυπωσιακό μουσικό γεγονός», τονίζεται.

«Η κλασική κιθάρα αποκτά ορχηστρική διάσταση, δημιουργώντας ένα πλούσιο και ιδιαίτερο ηχητικό αποτέλεσμα», επισημαίνεται. «Η προσπάθεια αυτή ανοίγει έναν διαφορετικό δρόμο για την κλασική κιθάρα και ταυτόχρονα δημιουργεί ένα νέο μοντέλο μουσικής συμμετοχής», προστίθεται.

Η Κιθαριστική Ορχήστρα Κύπρου αναφέρει, επίσης, ότι «αποτελεί μια κυπριακή πολιτιστική πρωτοβουλία, που στηρίζεται στη μουσική εκπαίδευση, στη συμμετοχή και στη συνεργασία».

«Στόχος της», σημειώνει, «είναι να δώσει σε παιδιά, νέους και ενήλικες κιθαρίστες από ολόκληρη την Κύπρο την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μεγάλες καλλιτεχνικές παραγωγές και να συνεργάζονται με σημαντικούς Κύπριους και διεθνείς καλλιτέχνες».

Παράλληλα, αναφέρει ότι «ιδιαίτερη θέση στην καλλιτεχνική της δραστηριότητα έχει η ανάδειξη της κυπριακής μουσικής δημιουργίας, μέσα από την παρουσίαση έργων Κυπρίων συνθετών και τη δημιουργία νέων ενορχηστρώσεων για μεγάλη κιθαριστική ορχήστρα».

Την ίδια ώρα, επισημαίνει ότι η δημιουργία μιας ορχήστρας αυτού του μεγέθους «είναι η απόδειξη ότι η Κύπρος μπορεί να δημιουργεί μεγάλα, πρωτότυπα και αναγνωρίσιμα πολιτιστικά εγχειρήματα».

«Η εικόνα εκατοντάδων κιθαριστών επί σκηνής μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό πολιτιστικό ‘’σήμα’’ της Κύπρου και να ταξιδέψει σε διεθνή φεστιβάλ, συναυλιακούς χώρους και πολιτιστικές διοργανώσεις», υπογραμμίζεται.

Η Κιθαριστική Ορχήστρα Κύπρου αναφέρει, περαιτέρω, ότι «φιλοδοξεί να συνεχίσει την ανάπτυξή της, να διευρύνει τις συνεργασίες της και να παρουσιάσει μεγάλες παραγωγές στην Κύπρο και στο εξωτερικό».

«Το όραμα είναι ξεκάθαρο: Να γίνει η Κιθαριστική Ορχήστρα Κύπρου ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς πρεσβευτές της Κύπρου διεθνώς», τονίζεται.

«Γιατί όταν εκατοντάδες κιθάρες ενώνονται, δεν ακούγεται μόνο μουσική. Ακούγεται η Κύπρος», καταλήγει η ανακοίνωση.