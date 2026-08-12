The Piano Tour: Ρεσιτάλ πιάνου κάτω από τα πεύκα του βοτανικού κήπου Τροόδους με τη Νικολέτα Σαββίδου

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Avantgarde συνεχίζει τον επιτυχημένο του θεσμό The Piano Tour, με την επόμενη συναυλία να πραγματοποιείται σε έναν από τους σημαντικότερους χώρους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φυσικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Το πρωί της Δευτέρας 31 Αυγούστου, στις 10:00, ένα πιάνο θα βρεθεί κάτω απ’ τα πεύκα στον Βοτανικό Κήπο Τροόδους «Α.Γ. Λεβέντης», όπου η ταλαντούχα Κύπρια πιανίστα Νικολέτα Σαββίδου θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τη διαχρονική δύναμη της μουσικής να συνομιλεί με τον φυσικό κόσμο.

Το The Piano Tour είναι μια μοναδική σειρά συναυλιών που επαναπροσδιορίζει τη σχέση του κοινού με τη μουσική, μεταφέροντάς την εκτός των συμβατικών αιθουσών σε εξωτερικούς, απρόσμενους και συχνά δυσπρόσιτους χώρους. Κάθε στάση του θεσμού μετατρέπεται σε ένα αυθεντικό καλλιτεχνικό γεγονός, όπου ο χώρος συνομιλεί με τον καλλιτέχνη, το ρεπερτόριο και το κοινό. Μέχρι σήμερα, ο θεσμός έχει πραγματοποιήσει 29 συναυλίες με τη συμμετοχή πέραν των 40 καλλιτεχνών, ενώ το 2025 υπήρξε υποψήφιος για το Music Rights Award του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσικής.

Ανάμεσα στα δέντρα, τα αρωματικά φυτά, τα ενδημικά είδη και τους φυσικούς ήχους του δάσους, η Νικολέτα Σαββίδου θα προσφέρει μια μουσική εμπειρία όπου το πιάνο δεν λειτουργεί ως ξένο στοιχείο μέσα στη φύση, αλλά ως φυσική προέκτασή της. Σε έναν χώρο αφιερωμένο στη διατήρηση, τη γνώση και τον σεβασμό της κυπριακής χλωρίδας, η μουσική αποκτά μια διαφορετική διάσταση, προσκαλώντας το κοινό να αφουγκραστεί τον ρυθμό του ίδιου του τοπίου.

Λίγα λόγια για τη Νικολέτα Σαββίδου

© Πολιτιστικός Οργανισμός Avantgarde.

Η Νικολέτα Σαββίδου συγκαταλέγεται ανάμεσα στη νέα γενιά Κυπρίων πιανιστών με έντονη διεθνή παρουσία. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Master of Music) στην Ερμηνεία Πιάνου από το Longy School of Music of Bard College, όπου σπούδασε με τον διακεκριμένο πιανίστα Donald Berman, ως υπότροφος του Christopher Horner Endowed Scholarship. Προηγουμένως αποφοίτησε με άριστα (summa cum laude) από το Boston Conservatory at Berklee, υπό την καθοδήγηση του Max Levinson, συνδυάζοντας τις σπουδές της στην ερμηνεία πιάνου με τη Δημιουργική Επιχειρηματικότητα.

Τα τελευταία χρόνια ζει στη Βοστώνη, όπου διαμορφώνει τη μουσική της ταυτότητα μέσα από εμφανίσεις, συνεργασίες και καλλιτεχνικές ανταλλαγές με μουσικούς από ολόκληρο τον κόσμο. Έχει εμφανιστεί σε σημαντικούς συναυλιακούς χώρους στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων η ιστορική Villa Senar του Σεργκέι Ραχμάνινοφ και η Spiegelsaal της Όπερας της Ζυρίχης, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 150 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Ρώσου συνθέτη. Το 2023 επιλέχθηκε ως Bergos Air – Artist in Residence, ενώ παράλληλα αναπτύσσει αξιόλογη παιδαγωγική δραστηριότητα σε μουσικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου είχε την ευκαιρία να γνωρίσει και να συνεργαστεί με σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως οι Yo-Yo Ma, Alan Menken, Melissa Errico και Ted Sperling.

Βοτανικός κήπος Τροόδους

Στον Βοτανικό Κήπο Τροόδους, έναν χώρο αφιερωμένο στη διατήρηση της ζωής και της βιοποικιλότητας, ανάμεσα σε εκατοντάδες είδη φυτών, η ερμηνεία της Νικολέτας Σαββίδου θα λειτουργήσει ως μια ακόμη έκφραση δημιουργίας, ανάπτυξης και αρμονίας. Όπως η φύση εξελίσσεται διαρκώς χωρίς να χάνει την ταυτότητά της, έτσι και η μουσική ανανεώνεται μέσα από κάθε νέα ερμηνεία, δημιουργώντας μια εμπειρία όπου τέχνη και περιβάλλον συνυπάρχουν αρμονικά με τον ήχο να ενσωματώνεται στο φυσικό περιβάλλον.

Ο Βοτανικός Κήπος Τροόδους «Α.Γ. Λεβέντης» αποτελεί έναν από τους μόλις τρεις βοτανικούς κήπους της Κύπρου και βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1.400 μέτρων, εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους, στην περιοχή του πρώην μεταλλείου Αμιάντου. Δημιουργήθηκε από το Τμήμα Δασών με στόχο την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη της βοτανικής κληρονομιάς της Κύπρου, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην περιβαλλοντική αποκατάσταση ενός από τα σημαντικότερα μεταλλευτικά τοπία του νησιού. Οι εργασίες δημιουργίας του άρχισαν το 2004, ενώ ο Κήπος λειτουργεί για το κοινό από το 2010. Αποτελεί μέλος του Botanic Gardens Conservation International (BGCI), του μεγαλύτερου διεθνούς δικτύου βοτανικών κήπων παγκοσμίως, γεγονός που υπογραμμίζει τον επιστημονικό και εκπαιδευτικό του ρόλο σε διεθνές επίπεδο.

Φιλοξενεί 500 περίπου είδη φυτών, παρουσιάζοντας κοινά, σπάνια και απειλούμενα είδη της κυπριακής χλωρίδας μέσα από θεματικές ενότητες όπως τα ενδημικά φυτά του Τροόδους, τα αρωματικά και παραδοσιακά φυτά, ο δενδρώνας και η παρόχθια βλάστηση με τις λίμνες. Το Κέντρο Επισκεπτών, το βοτανολόγιο (Herbarium), οι εκπαιδευτικές υποδομές και το σημείο θέας με τηλεσκόπιο καθιστούν τον Κήπο έναν μοναδικό χώρο έρευνας, εκπαίδευσης και αναψυχής.

Ο Κήπος βρίσκεται εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους, περιοχής που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, και του Γεωπάρκου Τροόδους, το οποίο αποτελεί μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων της UNESCO από το 2015. Η επιλογή του Βοτανικού Κήπου Τροόδους για τη νέα στάση του The Piano Tour αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πρόκειται για έναν χώρο όπου η φυσική, γεωλογική και πολιτιστική κληρονομιά συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται, δημιουργώντας το ιδανικό περιβάλλον για μια μουσική εμπειρία αφιερωμένη στην αρμονία ανθρώπου και φύσης.

Το ρεσιτάλ θα μεταδίδεται ζωντανά από τη σελίδα του Πολιτιστικού Οργανισμού Avantgarde στο Facebook (www.facebook.com/avantgarde.cultural.foundation), όπως συμβαίνει με κάθε ρεσιτάλ της σειράς The Piano Tour, ενώ θα είναι μόνιμα διαθέσιμο στο YouTube (www.youtube.com/@avantgardeCF), ενισχύοντας την προσβασιμότητα και τη συμμετοχικότητα.

Το The Piano Tour στον Βοτανικό Κήπο Τροόδους «Α.Γ. Λεβέντης» πραγματοποιείται με τη στήριξη του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, της Eurobank Cyprus και των Pralina Experience του Ομίλου Ζορμπά, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO,αναδεικνύοντας τη σχέση του θεσμού με δράσεις και πρωτοβουλίες που προάγουν την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.