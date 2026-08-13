Από την Κύπρο στο Bloodstock: Οι Joakem στη σκηνή του βρετανικού metal φεστιβάλ

Οι Joakem εκπροσώπησαν την Κύπρο στο Bloodstock Open Air 2026, πραγματοποιώντας την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026 μια εκρηκτική εμφάνιση, με το New Blood Stage να πλημμυρίζει από κόσμο, την ίδια ημέρα που οι θρυλικοί Judas Priest έκλεισαν το φεστιβάλ.

Μια ξεχωριστή στιγμή για τους Joakem και την κυπριακή metal σκηνή γράφτηκε την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026, όταν το progressive rock/metal συγκρότημα ανέβηκε στη σκηνή του Bloodstock Open Air στο Derbyshire της Αγγλίας.

Έχοντας εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους μετά τη νίκη τους στο Metal 2 The Masses Cyprus, οι Joakem ταξίδεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο εκπροσωπώντας την Κύπρο και εμφανίστηκαν στο New Blood Stage, τη σκηνή του Bloodstock που φιλοξενεί ανερχόμενα metal σχήματα από ολόκληρο τον κόσμο.

Η εμφάνιση εξελίχθηκε σε μια αξέχαστη εμπειρία για το συγκρότημα, καθώς το New Blood Stage γέμισε από κόσμο, με το διεθνές κοινό του φεστιβάλ να ανταποκρίνεται δυναμικά στη μουσική των Joakem.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές ήρθε στο τέλος του set, όταν τα μέλη του συγκροτήματος στάθηκαν στη σκηνή κρατώντας την κυπριακή σημαία, με εκατοντάδες υψωμένα χέρια από το κοινό πίσω τους. Μια εικόνα που αποτυπώνει μια σημαντική στιγμή όχι μόνο για τους Joakem, αλλά και για την παρουσία της κυπριακής metal σκηνής στο εξωτερικό.

Στην ίδια διοργάνωση με θρύλους της παγκόσμιας metal σκηνής

Η εμφάνιση των Joakem πραγματοποιήθηκε την τελευταία ημέρα του Bloodstock 2026, Κυριακή 9 Αυγούστου, σε μια ημέρα που κορυφώθηκε με την εμφάνιση των θρυλικών Judas Priest ως headliners.

Η παρουσία των Joakem στο ίδιο festival bill με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας metal σκηνής αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία του συγκροτήματος και μια διεθνή διάκριση για την κυπριακή μουσική σκηνή.

Από το Metal 2 The Masses στο Bloodstock

Το ταξίδι προς την Αγγλία ξεκίνησε με τη νίκη των Joakem στο Metal 2 The Masses Cyprus, μέσα από την οποία εξασφάλισαν το εισιτήριο για το Bloodstock και την ευκαιρία να εκπροσωπήσουν την Κύπρο στο New Blood Stage.

Λίγους μήνες αργότερα, ο στόχος έγινε πραγματικότητα: οι Joakem ανέβηκαν στη σκηνή του Bloodstock, παρουσίασαν τη μουσική τους σε διεθνές κοινό και ύψωσαν την κυπριακή σημαία μπροστά στους metal fans του φεστιβάλ.

Το συγκρότημα, με δημιουργό τον Στέλιο Ιωακείμ, κινείται στον χώρο του progressive rock/metal, συνδυάζοντας δυναμικά κιθαριστικά μέρη, ατμοσφαιρικά στοιχεία, μελωδία και σύνθετες progressive ενορχηστρώσεις.

Το επόμενο κεφάλαιο

Η εμφάνιση στο Bloodstock αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα μέχρι σήμερα για τους Joakem, αλλά ταυτόχρονα σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου.

Με δύο νέα singles και music videos, τα “Origins” και “Creature of the Abyss”, ήδη να σηματοδοτούν τη νέα εποχή των Joakem, και με το επερχόμενο album τους στον ορίζοντα, το συγκρότημα επιστρέφει από το Ηνωμένο Βασίλειο έχοντας στις αποσκευές του μία από τις σημαντικότερες εμφανίσεις της μέχρι σήμερα πορείας του στη σκηνή του Bloodstock και μια εικόνα που δύσκολα ξεχνιέται: τους Joakem στη σκηνή του Bloodstock, την κυπριακή σημαία στα χέρια και ένα τεράστιο metal κοινό πίσω τους.