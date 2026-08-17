Η Νικολέτα Σαββίδου φέρνει την κλασική μουσική στη φύση του Τροόδους

Προσπαθούμε όλο και περισσότερο να εδραιώσουμε τη σχέση των Κυπρίων με την κλασική μουσική, αναφέρει στο ΚΥΠΕ η Κύπρια πιανίστα Νικολέτα Σαββίδου, με αφορμή το ρεσιτάλ πιάνου που θα παραχωρήσει στις 31 Αυγούστου στον Βοτανικό Κήπο του Τροόδους.

Η 28χρονη πιανίστα, η οποία κατάγεται από την Πάφο, εξηγεί ότι πρόκειται για τη δεύτερή της συνεργασία με τον Σταύρο Κυριακίδη, Πρόεδρο του Πολιτιστικού Οργανισμού Avantgarde, ο οποίος εισήγαγε στην Κύπρο τον θεσμό του piano tour, με σκοπό να φέρει τη μουσική σε εναλλακτικές σκηνές.

Η πρώτη τους συνεργασία ήταν η διοργάνωση ρεσιτάλ πιάνου στην Πέτρα του Ρωμιού πέρυσι το καλοκαίρι, σημειώνει, προσθέτοντας ότι «ο στόχος είναι να φέρουμε τη μουσική σε κοινό εκτός των συναυλιακών χώρων και να βοηθήσουμε τον κόσμο να πάρει μια γεύση από την κλασική μουσική, αλλά όχι μόνο».

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, η Νικολέτα Σαββίδου αναφέρει ότι μια συναυλία κλασικής μουσικής στη φύση έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα, ένα εκ των οποίων είναι ότι «φέρνεις τη μουσική σε ανθρώπους που δεν έχουν τον περιορισμό να πληρώσουν εισιτήριο για να έρθουν σε ένα συνήθη συναυλιακό χώρο». Ταυτόχρονα, επισημαίνει ότι, επειδή ζει στην Αμερική εδώ και 10 χρόνια, τα ρεσιτάλ πιάνου στην Κύπρο έχουν συναισθηματική αξία για την ίδια, προσθέτοντας ότι «συνδέεσαι περισσότερο με τις ρίζες σου, με τον τόπο σου».

Την ίδια ώρα, τονίζει ότι ο σκοπός των ρεσιτάλ πιάνου στην Κύπρο είναι «να δώσουμε έμφαση στο πόσα πολλά μπορεί να προσφέρει στον τόπο η δύναμη της κλασικής μουσικής και ταυτόχρονα να ενωθούμε με το κοινό σε διαφορετικές σκηνές».

Κληθείσα να αξιολογήσει τη σχέση του κυπριακού κοινού με την κλασική μουσική, η Νικολέτα Σαββίδου δηλώνει ότι υπάρχουν αρκετοί Κύπριοι μουσικοί που ασχολούνται με την κλασική μουσική, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του θεσμού των Μουσικών Σχολείων και σημειώνοντας ότι η ίδια είναι απόφοιτος του Μουσικού Σχολείου Πάφου.

«Προσπαθούμε όλο και περισσότερο να εδραιώσουμε τη σχέση του Κύπριου πολίτη με την κλασική μουσική», λέει. «Φυσικά, εν συγκρίσει με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και την Αμερική, βλέπω ότι έχουμε ακόμα πάρα πολλά να μάθουμε στον συγκεκριμένο κλάδο», εξηγεί, σημειώνοντας ότι αυτό οφείλεται σε ιστορικούς λόγους.

Αναφερόμενη στο επικείμενο ρεσιτάλ στον Βοτανικό Κήπο του Τροόδους, η κ. Σαββίδου αναφέρει ότι το ρεπερτόριο που θα παρουσιάσει αναμειγνύει κομμάτια ρομαντισμού και κλασικισμού με σύγχρονα κομμάτια συνθετών που έχουν κερδίσει βραβεία Grammy, όπως ο Φίλιπ Γκλας. «Κι έτσι, σιγά-σιγά αναμειγνύουμε την κλασική μουσική με τη σύγχρονη κλασική μουσική για να βοηθήσουμε το κοινό να έρθει πιο κοντά σε αυτό το είδος μουσικής», υπογραμμίζει.

Σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για το αν η Κύπρος δίνει ευκαιρία σε νέα ταλέντα να βρουν τον δρόμο τους, η νεαρή πιανίστα απαντά θετικά, επισημαίνοντας ότι τα Μουσικά Σχολεία διαθέτουν εξαιρετικούς καθηγητές, οι οποίοι βοηθούν αρκετά τους νέους μαθητές που έχουν κίνητρο ώστε να φύγουν στο εξωτερικό για να κάνουν καριέρα εκεί.

Παράλληλα, τονίζει ότι «χρειάζεται πάρα πολλή προσπάθεια - και ατομική - αλλά και σωστή καθοδήγηση για να μπορέσεις να ‘’ανταγωνιστείς’’ ανθρώπους από την Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία στις ακροάσεις των πανεπιστημίων στο εξωτερικό».

Σημειώνει, επίσης, ότι ένας άλλος λόγος για τον οποίο η ίδια ζει εκτός Κύπρου είναι το πλήθος των ευκαιριών που δίδονται στο εξωτερικό, προσθέτοντας ότι επέλεξε να σπουδάσει στις ΗΠΑ επειδή ο καθηγητής της στο Μουσικό Σχολείο Πάφου την είχε βοηθήσει να γνωρίσει καλύτερα τον κόσμο της Αμερικής μέσω της μουσικής, έχοντας και ο ίδιος σπουδάσει στο Σικάγο.

Αναφερόμενη στην υποτροφία που είχε εξασφαλίσει για να σπουδάσει στο Boston Conservatory at Berklee, η Νικολέτα Σαββίδου κάνει λόγο για «όνειρο κάθε μουσικού» και για «μεγάλη τιμή».

Ως προς τα μελλοντικά επαγγελματικά της σχέδια, η νεαρή πιανίστα δηλώνει στο ΚΥΠΕ ότι προετοιμάζει ορισμένα ρεσιτάλ πιάνου σε υπαίθριους χώρους μεγάλης ιστορικής αξίας στην Κύπρο, προσθέτοντας ότι διοργανώνει εκδήλωση που θα συνδυάζει την κλασική μουσική με άλλες μορφές τέχνης. Οι εκδηλώσεις αυτές δρομολογούνται για το καλοκαίρι του 2027, καταλήγει.

Το The Piano Tour θα λάβει χώρα στις 31 Αυγούστου, στον Βοτανικό Κήπο Τροόδους «Α.Γ. Λεβέντης».

(ΚΥΠΕ/ΠΧ/ΓΒΑ)