Οι Παλαιστίνιοι γιορτάζουν την επιστροφή του Φεστιβάλ της Ιερουσαλήμ

Η εκδήλωση, η οποία θα διαρκέσει δύο μήνες, άνοιξε την Κυριακή με ένα αφιέρωμα στον αείμνηστο Λιβανέζο μουσικό Ζιάντ Ραχμπάνι, ένθερμο υποστηρικτή της παλαιστινιακής υπόθεσης.

Στο Πολιτιστικό Κέντρο Γιαμπούς, στην προσαρτημένη από το Ισραήλ ανατολική πλευρά της πόλης, η Αραβική Μουσική Ορχήστρα Ιερουσαλήμ παρουσίασε μια επιλογή από τα έργα του Ραχμπάνι.

«Μια βραδιά αφιερωμένη στον Ζιάντ Ραχμπάνι αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος της μνήμης μας. Η Ιερουσαλήμ χρειάζεται αυτό το είδος εκδήλωσης», δήλωσε ο σκηνοθέτης Γιουσέφ αλ-Σαλίχ στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο Λιβανέζος μουσικός και θεατρικός συγγραφέας, γιος της εμβληματικής τραγουδίστριας Φαϊρούζ και μουσικός πρωτοπόρος, πέθανε πέρυσι σε ηλικία 69 ετών.

Καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς, το ρεπερτόριο του Ραχμπάνι, από μαουάλ --αργή αραβική ελεύθερη φωνητική μουσική-- μέχρι ζωντανό λαϊκό-ποπ της Λεβαντίνης, ενθουσίασε το κοινό.

Η τελευταία διοργάνωση του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2023, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

«Επιμένουμε να επιστρέψουμε... Σήμερα επιστρέφουμε για να δώσουμε ελπίδα στους ανθρώπους. Το φεστιβάλ φέρνει ελπίδα και ενώνει τους ανθρώπους», δήλωσε ο μουσικός Σουχέιλ Χουρί, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου Γιαμπούς.

Το φεστιβάλ είναι τώρα τεσσάρων δεκαετιών, αν και το ταραχώδες παρελθόν της πόλης σημαίνει ότι αυτή είναι μόνο η 30ή διοργάνωση, με αρκετούς πολέμους καθώς και τις ιντιφάντες της δεκαετίας του 1980, 90 και 2000 να αναγκάζουν το φεστιβάλ να σταματήσει.

Το φεστιβάλ θα συνεχιστεί με μουσικές παραστάσεις, πολιτιστικές συζητήσεις και εκθέσεις τέχνης που θα πραγματοποιηθούν σε διάφορες τοποθεσίες στην ανατολική Ιερουσαλήμ μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.

«Όλοι διψούν για αυτό το είδος συγκέντρωσης εν μέσω των δύσκολων συνθηκών που περνάμε -- τον γενοκτονικό πόλεμο, τους περιορισμούς στην Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη, και τη βία που διαπράττεται εναντίον μας», δήλωσε η Μόνα αλ-Ντατζάνι, ακαδημαϊκή ερευνήτρια που παρακολούθησε την έναρξη.

Ο Μούσα αλ-Κουάσμι, κάτοικος της ανατολικής Ιερουσαλήμ, ήταν ενθουσιασμένος που παρακολούθησε μια εκδήλωση που προάγει τον παλαιστινιακό πολιτισμό. «Αυτοί (οι Ισραηλινοί) δεν θέλουν να υπάρχουμε, αλλά όχι, είμαστε πάντα έτοιμοι... θα συνεχίσουμε να γιορτάζουμε, να τραγουδάμε και να χορεύουμε», σημείωσε.

(ΚΥΠΕ-ΓΠΕ/ΠΧ/ΗΦ)