«Βάναυσος Έρως»: 12 τραγούδια για την αληθινή Βάνα

Την αληθινή Βάνα δεν την ξέρει σχεδόν κανείς. Ίσως μόνο κάποιοι λίγοι, άνθρωποι που κινούνται και οι ίδιοι στις παρυφές μιας πραγματικότητας που συχνά προτιμούμε να μη βλέπουμε. Η Βάνα ξυπνά το πρωί, βάζει στο πρόσωπό της φτηνό makeup και πηγαίνει χαμογελαστή στη δουλειά. Πίσω από το χαμόγελό της, όμως, υπάρχει η πίκρα ενός ανθρώπου που πέρασε από τη ζωή άλλοτε σαν σκιά και άλλοτε σαν ηλιαχτίδα. Μια παρουσία που μπορεί να έκανε τον περαστικό να χαμηλώσει το βλέμμα από αμηχανία, δειλία ή ακόμη και απόγνωση.

Αυτή η αθέατη Βάνα βρίσκεται στην καρδιά μιας νέας μουσικής δουλειάς 12 κομματιών, που επιχειρεί να πλησιάσει το άγνωστο, ευάλωτο πρόσωπό της και να του δώσει μουσική και λόγο.

Οι δημιουργοί της δουλειάς αυτοπροσδιορίζονται ως «δημιουργοί ελπίδων» και «επίδοξοι τραγουδοποιοί του απρόσμενου» και αναζητούν μέσα από τα τραγούδια τους κάτι από την τρυφερότητα, την πίκρα, το γέλιο και την αγάπη της Βάνας.

«Εδώ, τίποτα δεν είναι αστείο», σημειώνουν. Κι όμως, η ίδια η φράση γεννά ένα μεγάλο γέλιο. Το γέλιο της Βάνας όταν πίνει τον απογευματινό καφέ με τις φίλες της. Ένα γέλιο που συναντά το βραδινό δάκρυ, την απόγνωση, αλλά και μια αγάπη που επιμένει να ακολουθεί.

Ο δίσκος γίνεται έτσι ένα μουσικό πορτρέτο μιας γυναίκας που μπορεί να είναι φανταστική, μπορεί όμως και να βρίσκεται παντού γύρω μας. Μια μικρή ελεγεία για τους ανθρώπους του περιθωρίου, αλλά και για εκείνες τις στιγμές κατά τις οποίες συνειδητοποιούμε ότι το περιθώριο δεν βρίσκεται τελικά τόσο μακριά από εμάς.

«Έρως Βάναυσος»

Μέρος της δουλειάς αποτελεί και το ηχητικό θέατρο «Έρως Βάναυσος», μια ελεγεία στον έρωτα σε κείμενο του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και ηχητική σκηνοθεσία του Γιάννη Χρηστίδη. Ερμηνεύει η Άντρια Ζένιου, ενώ τη δημιουργική μίξη υπογράφει η Μικαέλα Τσαγκάρη.

Ο δίσκος είναι διαθέσιμος στο spotify και YouTube

Συντελεστές

Τραγουδούν: Γιάννης Χρηστίδης, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Ηλιάνα Κάκκουρα, Κατερίνα Τζώτζου, Άγης Νόστος, MC Hassan

Μουσικοί:

Ελίνα Γεωργίου – κλαρίνο

Μάριος Γεωργίου – μπουζούκι

Μιχάλης Καρακατσάνης – πλήκτρα

Γιάννος Κυριακίδης – τύμπανα

Γιάννης Λακκοτρύπης – κρουστά

Μάνος Μαθιουδάκης – κιθάρες

Νικόλας Τρύφωνος – μπάσο

Ηχογραφήσεις: Μικαέλα Τσαγκάρη (4, 6, 8) | Γιάννης Γεωργιλάς (7) | Άλεξ Μάκρης (1, 12)

Μίξη – Mastering: Μικαέλα Τσαγκάρη (3, 4, 6, 7, 8, 9) | Άλεξ Μάκρης (1, 12)

Εξώφυλλο: Fake Romanticism, Untitled No. 21, Δημήτρης Νεοκλέους, 2018

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους Ελένη Αριστοτέλους, Γιώργο Βανή, Αντρέα Ζένιου, Δημήτρη Νεοκλέους, Μαρίλια Παπανικολάου, Γιάννη Γεωργιλά και Δημήτρη Σπύρου για τη συμβολή τους στη δημιουργία του δίσκου.