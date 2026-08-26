Προετοιμασίες για «Το Ελιξίριο του Έρωτα» στο Μεσαιωνικό Κάστρο της Πάφου

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2026, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την όπερα «Το Ελιξίριο του Έρωτα» (L’Elisir d’Amore) του σπουδαίου Ιταλού συνθέτη Gaetano Donizetti, σε μια πρωτοποριακή και εντυπωσιακή παραγωγή.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί από το Εθνικό Ακαδημαϊκό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Αρμενίας «Alexander Spendiaryan», σε συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, δημιουργώντας μια διεθνή καλλιτεχνική συνάντηση με επίκεντρο ένα από τα δημοφιλέστερα έργα του λυρικού ρεπερτορίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών, το «Ελιξίριο του Έρωτα», μια κωμική όπερα γεμάτη έρωτα, χιούμορ και ανατροπές, αναμένεται να αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική μέσα στο ιστορικό σκηνικό της πλατείας του Μεσαιωνικού Κάστρου. Η μουσική του Donizetti, σε συνδυασμό με το σκηνικό περιβάλλον και τον έναστρο ουρανό της Πάφου, υπόσχεται μια βραδιά ξεχωριστής αισθητικής.

Το Pafos Aphrodite Festival έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός πολιτισμού, φιλοξενώντας κάθε χρόνο αξιόλογες παραγωγές όπερας και προσελκύοντας το ενδιαφέρον τόσο του κυπριακού κοινού όσο και επισκεπτών της πόλης.

Οι φετινές παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν κάτω από τον έναστρο ουρανό, στο ειδυλλιακό τοπίο της πλατείας του Μεσαιωνικού Κάστρου, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να απολαύσει ένα κορυφαίο έργο του παγκόσμιου λυρικού θεάτρου σε ένα μοναδικό ιστορικό σκηνικό.Όπως αναφέρεται, εισιτήρια διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της Ticketmaster.cy, στο τηλέφωνο 7777040, καθώς και στα ACS Couriers. Παράλληλα, λειτουργεί ταμείο έκδοσης εισιτηρίων στο Λιμανάκι της Πάφου, καθημερινά από τις 17:00 έως τις 22:00.

Η αντίστροφη μέτρηση για δύο βραδιές γεμάτες μουσική και θέατρο έχει ήδη αρχίσει, με το Μεσαιωνικό Κάστρο να ετοιμάζεται να μετατραπεί για ακόμη μία χρονιά σε σκηνή υψηλού πολιτισμού, καταλήγει η ανακοίνωση.

(ΚΥΠΕ/ΚΠ/ΗΦ)