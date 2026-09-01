Parathyro logo
Επίκαιρα
Θέματα
Μουσική
Αργυρό μετάλλιο για τη χορωδία «Ανατολή» στον Διεθνή Χορωδιακό Διαγωνισμό Πρέβεζας
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 01.09.2026 14:20
Header Image

Η παραδοσιακή χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού διακρίθηκε με βαθμολογία 84,7/100, στην πρώτη της συμμετοχή σε διεθνή χορωδιακό διαγωνισμό τέτοιου κύρους

Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε η παραδοσιακή χορωδία «Ανατολή» της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού στον 30ό Διεθνή Χορωδιακό Διαγωνισμό Πρέβεζας, ο οποίος πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 12 Ιουλίου, στο πλαίσιο του 44ου Διεθνούς Χορωδιακού Φεστιβάλ Πρέβεζας.

Η χορωδία απέσπασε βαθμολογία 84,7/100. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 26 χορωδίες από 13 χώρες, ενώ την κριτική επιτροπή αποτελούσαν κριτές από επτά χώρες.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η διάκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς πρόκειται για την πρώτη συμμετοχή της «Ανατολής» σε διεθνή χορωδιακό διαγωνισμό αυτού του επιπέδου.

Υπό τη μουσική διεύθυνση του πατρός Νικολάου Λυμπουρίδη, η χορωδία διαγωνίστηκε στην Κατηγορία Η – Ελληνικές Χορωδίες, παρουσιάζοντας πέντε αντιπροσωπευτικά έργα της κυπριακής παραδοσιακής μουσικής: «Τυλληρκώτισσα», «Η Βρύση των Πεγειώτισσων», «Στείλε με μάνα στο νερόν», «Το Γιασεμίν» και «Ψιντρή βασιλιτζιά μου».

Παράλληλα, εκτός διαγωνιστικού προγράμματος, η χορωδία παρουσίασε στο πλαίσιο του φεστιβάλ δύο ακόμη προγράμματα με κυπριακά παραδοσιακά τραγούδια.

Τη χορωδία συνόδευσαν ο Σπύρος Χατζηνικολάου στο βιολί και η Νίκη Ανδρονίκου στο λαούτο.

ΚΥΠΕ/ΠΧ/ΜΚ

Tags

ΧΟΡΩΔΙΑ
Βράβευση
χορωδία «Ανατολή»
Ιερά Μητροπόλη Λεμεσού
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα