Αργυρό μετάλλιο για τη χορωδία «Ανατολή» στον Διεθνή Χορωδιακό Διαγωνισμό Πρέβεζας

Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε η παραδοσιακή χορωδία «Ανατολή» της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού στον 30ό Διεθνή Χορωδιακό Διαγωνισμό Πρέβεζας, ο οποίος πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 12 Ιουλίου, στο πλαίσιο του 44ου Διεθνούς Χορωδιακού Φεστιβάλ Πρέβεζας.

Η χορωδία απέσπασε βαθμολογία 84,7/100. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 26 χορωδίες από 13 χώρες, ενώ την κριτική επιτροπή αποτελούσαν κριτές από επτά χώρες.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η διάκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς πρόκειται για την πρώτη συμμετοχή της «Ανατολής» σε διεθνή χορωδιακό διαγωνισμό αυτού του επιπέδου.

Υπό τη μουσική διεύθυνση του πατρός Νικολάου Λυμπουρίδη, η χορωδία διαγωνίστηκε στην Κατηγορία Η – Ελληνικές Χορωδίες, παρουσιάζοντας πέντε αντιπροσωπευτικά έργα της κυπριακής παραδοσιακής μουσικής: «Τυλληρκώτισσα», «Η Βρύση των Πεγειώτισσων», «Στείλε με μάνα στο νερόν», «Το Γιασεμίν» και «Ψιντρή βασιλιτζιά μου».

Παράλληλα, εκτός διαγωνιστικού προγράμματος, η χορωδία παρουσίασε στο πλαίσιο του φεστιβάλ δύο ακόμη προγράμματα με κυπριακά παραδοσιακά τραγούδια.

Τη χορωδία συνόδευσαν ο Σπύρος Χατζηνικολάου στο βιολί και η Νίκη Ανδρονίκου στο λαούτο.

ΚΥΠΕ/ΠΧ/ΜΚ