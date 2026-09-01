Ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Νίνο Ρότα με αφηγητή τον Sting

Η Global Constellation, εταιρεία πωλήσεων και χρηματοδότησης του ομίλου Vuelta, έχει αναλάβει τις διεθνείς πωλήσεις του ντοκιμαντέρ «Nino: A Film About Nino Rota», που εξερευνά τη ζωή και την κληρονομιά του βραβευμένου με Όσκαρ Ιταλού συνθέτη Νίνο Ρότα, με αφηγητή τον Sting.

Το ντοκιμαντέρ θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, εκτός διαγωνιστικού τμήματος, σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety.

Σε σκηνοθεσία του Γουόλτερ Φασάνο, του μοντέρ των ταινιών του Λούκα Γκουαντανίνο, το «Nino: A Film About Nino Rota» υιοθετεί μια «ελεύθερη και συνειρμική αφηγηματική μορφή για να εξερευνήσει τους προσωπικούς, καλλιτεχνικούς και πνευματικούς δεσμούς που διαμόρφωσαν τη ζωή του, αποκαλύπτοντας έναν καλλιτέχνη που αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στη μουσική και τα ιδανικά που αυτή ενσαρκώνει» σύμφωνα με ανακοίνωση.

Με αφηγητή τον 17 φορές βραβευμένο με Grammy Sting, το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει συνεντεύξεις με κορυφαίες προσωπικότητες από τον κόσμο του κινηματογράφου και της μουσικής, όπως ο βραβευμένος με Όσκαρ συνθέτης Αλεξάντρ Ντεσπλά, ο σκηνοθέτης Παρκ-Τσαν -γουκ, ο βραβευμένος με Grammy συνθέτης και ενορχηστρωτής Βινς Μεντόζα και πολλοί άλλοι, προσφέροντας ένα «ζωντανό πορτρέτο του δημιουργικού σύμπαντος του Ρότα και της βαθιάς επιρροής που συνεχίζει να ασκεί στους δημιουργούς ταινιών και τους συνθέτες σήμερα».

Ο Ρότα συνέθεσε τη μουσική για τις ταινίες «Ο Νονός» και «Ο Νονός Μέρος II» του Φράνσις Φορντ Κόπολα, για τις οποίες κέρδισε Όσκαρ. Είναι επίσης γνωστός για τη συνεργασία του με τον Φεντερίκο Φελίνι σε μεγάλο μέρος της καριέρας του σκηνοθέτη, συμπεριλαμβανομένων αριστουργημάτων όπως La dolce vita, «8½» και «Amarcord» και συνέθεσε τη μουσική για την ταινία «The Leopard» του Λουκίνο Βισκόντι.

Το 2021, ο Φασάνο έγραψε και σκηνοθέτησε το «Pino», ντοκιμαντέρ για τον καλλιτέχνη Πίνο Πασκάλι, το οποίο κέρδισε το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνου.

(ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΚΧΡ/MK)