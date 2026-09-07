«Παίχτες»: Η παρέα φίλων που μετέτρεψε τις μουσικές βραδιές στην παραλία σε τραγούδια

Τετράγωνα μυαλά αλλά ελεύθερα πνεύματα. Μια παρέα φίλων που δεν τους ένωσε η μουσική, αλλά ένωσαν την αγάπη τους για την μουσική και από εκεί που έπαιζαν κιθάρα στην παραλία, βρέθηκαν να σκαρώνουν δικά τους τραγουδάκια και κάπως έτσι έφτιαξαν κάπως «τυχαία» όπως λένε και οι ίδιοι, τους «Παίχτες».

Σπουδάζουν και εργάζονται στους κλάδους που επέλεξαν και η τραγουδοποιία είναι το χόμπι τους. Παρόλο που δεν έχουν σκοπό ν' ασχοληθούν αποκλειστικά με τη μουσική, γράφουν με κέφι και μεράκι κάτι που μεταφράζεται τόσο στην ενέργεια των ζωντανών τους εμφανίσεων, όσο και στις σκανταλιάρικες νότες και τους μοντέρνουν στίχους που διαμορφώνουν τα τραγούδια τους.

Παίζουν πολλά όργανα και πειραματίζονται συνέχεια με τους ήχους τους, ενώ διοχετεύουν τις ανησυχίες τους μέσα στους στίχους εκφράζοντας αυτά που σκέφτονται και αυτά που έζησαν.

Ξεκίνησαν από τον δρόμο για την πλάκα και ακόμα παίζουν στις πλατείες γιατί τους αρέσει το «απρόβλεπτο» που «τελειώνει σε γλέντι».

Δημιουργούν συνέχεια κι έχουν αρκετά τραγούδια «στο συρτάρι» τα οποία περιμένουν να ταξιδέψουν στον υπόλοιπο κόσμο.

Στο έβδομο επεισόδιο της σειράς Art Spotted, ο Κωνσταντίνος, η Πετρίνα, η Κωνσταντίνα, ο Βασίλης, η Χαρά και η Ειρήνη μας φιλοξενούν στο σαλόνι τους και μας δίνουν μια γεύση της μουσικής τους καθημερινότητας.