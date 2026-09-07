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ΣymphoΠedia: Άνοιξαν οι εγγραφές για τη νέα εκπαιδευτική περίοδο
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 07.09.2026 14:25
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Το μουσικοεκπαιδευτικό πρόγραμμα της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου απευθύνεται σε παιδιά 7 έως 12 ετών, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να αναπτύξουν τις μουσικές τους δεξιότητες μέσα από τη συμμετοχή σε σύνολα.

Το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για το ΣymphoΠedia, το μουσικοεκπαιδευτικό πρόγραμμα της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου, για την εκπαιδευτική περίοδο 2026-27. Τα μαθήματα αρχίζουν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών και έχει στόχο την πρώτη τους ουσιαστική επαφή με τη συλλογική μουσική δημιουργία. Μέσα από οργανωμένη εξάσκηση σε σύνολα και τη διδασκαλία έμπειρων καθηγητών, τα παιδιά καλλιεργούν τις μουσικές τους δεξιότητες, τη συνεργασία και την ορχηστρική συνύπαρξη.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ενταχθούν σε κλιμάκια κρουστών, χάλκινων και ξύλινων πνευστών ή εγχόρδων, καθώς και σε τάξεις ρυθμικής αγωγής και θεωρίας της μουσικής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης φωνητικό εργαστήρι, παιδική χορωδία, συναυλίες και άλλες μουσικές δραστηριότητες.

Στο ΣymphoΠedia μπορούν να συμμετέχουν παιδιά από όλη την Κύπρο, νοουμένου ότι έχουν παρακολουθήσει για τουλάχιστον έναν χρόνο μαθήματα συμφωνικού οργάνου ή πιάνου. Για τους υπότροφους της Ακαδημίας της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου ηλικίας 7-12 ετών, η συμμετοχή είναι υποχρεωτική.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο, από τις 9:30 έως τις 13:30, στο Λύκειο Ακροπόλεως στη Λευκωσία. Για παιδιά από άλλες πόλεις προσφέρεται δωρεάν μεταφορά με λεωφορεία της Ορχήστρας, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα €50 τον μήνα.

Έναρξη μαθημάτων: Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026

Προθεσμία εγγραφών: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, στις 14:00

 

Tags

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου
ΣymphoΠedia
μουσικοεκπαιδευτικό πρόγραμμα
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