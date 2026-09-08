Τέσσερις συναυλίες στο 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής Φάρος

Το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος επιστρέφει στο The Shoe Factory τον Οκτώβριο για να παρουσιάσει το 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής Φάρος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 14 Οκτωβρίου 2026.

Έχοντας ιδρυθεί το 2009 ως το πρώτο φεστιβάλ νέας μουσικής στην Κύπρο, το Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής Φάρος έχει ως στόχο να φέρνει το φιλόμουσο κοινό της Κύπρου σε επαφή με τον διαρκώς εξελισσόμενο κόσμο της σύγχρονης μουσικής.

Στη διάρκεια της πορείας του έχει παρουσιάσει έργα του 20ού αιώνα, ενώ έχει δώσει την ευκαιρία σε συνθέτες της εποχής μας να συμπράξουν με διεθνείς σολίστ και μουσικά σύνολα και να παρουσιάσουν έργα τους σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση.

Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο The Shoe Factory στη Λευκωσία και περιλαμβάνει τέσσερις συναυλίες. Με σταθερό επίκεντρο τη μουσική του σήμερα, το πρόγραμμα θα επιχειρήσει παράλληλα να αναδείξει τις συνοχές, τις μεταμορφωτικές τάσεις και τις δημιουργικές παρορμήσεις που συνδέουν τη σύγχρονη δημιουργία με την ευρύτερη ιστορία της μουσικής.

Παράλληλα, το Φεστιβάλ θα παρουσιάσει διεπιστημονικές δράσεις, μεταξύ των οποίων διαλέξεις, εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τη νεολαία.

Ensemble Klang Systematiek – 2 Οκτωβρίου

Την αυλαία του Φεστιβάλ θα ανοίξει στις 2 Οκτωβρίου το Ensemble Klang Systematiek, το οποίο ιδρύθηκε από τον κλαρινετίστα Gareth Davis και φέρνει κοντά μουσικούς από διάφορες χώρες, με καταβολές που εκτείνονται από τη σύγχρονη κλασική μουσική έως την ηλεκτρονική, αυτοσχεδιαστική και πειραματική μουσική.

Τα μέλη του προέρχονται από σύνολα, συγκροτήματα και καλλιτεχνικές κολεκτίβες όπως τα Klangforum Wien, Musikfabrik, Motorpsycho, Raster-Noton και ICP, δημιουργώντας ένα σημείο συνάντησης διαφορετικών μουσικών παραδόσεων και προσεγγίσεων.

Το Klang Systematiek θα κάνει το ντεμπούτο του στην Κύπρο με ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει έργα των Σταύρου Χόπλαρου, Αρτούρο Κοράλες και Μπάρμπαρα Μονκ Φέλντμαν σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση, καθώς και έργα των Κάιγια Σααριάχο, Όσκαρ Μπιάνκι, Γιουργκ Φράι και Γιώργου Χριστοφή σε πρώτη παγκύπρια εκτέλεση.

Σύνολο Κρουστών BOOST και Γιώργος Γεωργίου – 7 Οκτωβρίου

Στις 7 Οκτωβρίου τη σκυτάλη θα πάρει το σύνολο κρουστών BOOST, μαζί με τον κλαρινετίστα Γιώργο Γεωργίου στο μπάσο κλαρινέτο.

Από την ίδρυσή του το 2014, το BOOST αναζητεί νέες μουσικές αντιλήψεις και ηχητικά ερεθίσματα. Αποτελείται από τέσσερις κρουστούς από την Καστίλλη-Λα Μάντσα της Ισπανίας και διαθέτει ρεπερτόριο που καλύπτει διαφορετικά είδη και μουσικά ιδιώματα, όπως ηλεκτρονική, σύγχρονη, κλασική και έθνικ μουσική.

Το σύνολο θα κάνει επίσης το ντεμπούτο του στην Κύπρο, παρουσιάζοντας πρεμιέρες έργων των Τζον Κέιτζ, Νεμπόισα Γιόβαν Ζίβκοβιτς και Μίκελ Κιν.

Θα συμπράξει επίσης με τον Γιώργο Γεωργίου για την πρώτη παγκόσμια εκτέλεση του νέου έργου του Άντη Σκορδή, έπειτα από ανάθεση του Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής Φάρος.

Το έργο, με τίτλο «Zourrrrr...», είναι εμπνευσμένο από την τελετή Νγκουνίνγκ, την οποία ο συνθέτης παρακολούθησε στο Μπάνγκλι του Μπαλί. Μέσα από τη δραματουργική εξέλιξη του έργου, οι κρουστοί ενσαρκώνουν τους μουσικούς του ναού, ενώ το κλαρινέτο γίνεται η φωνή της μάγισσας, η οποία αναδύεται σταδιακά, μαγεύει τους ερμηνευτές και τους παρασύρει σε κατάσταση έκστασης.

LAB51 – 9 Οκτωβρίου

Στις 9 Οκτωβρίου θα εμφανιστεί το LAB51, το οποίο αποτελείται από τη σοπράνο Johanna Vargas και την πιανίστρια Magdalena Cerezo.

Το ντούο ιδρύθηκε το 2016 και απέσπασε το Πρώτο Βραβείο στον Διαγωνισμό Τζον Κέιτζ στο Χάλμπερστατ, ενώ έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη προσέγγιση που συνδυάζει το κλασικό τραγούδι και το πιάνο με τα πολυμέσα και την τέχνη της περφόρμανς.

Το LAB51 έχει εμφανιστεί, μεταξύ άλλων, στα Θερινά Σεμινάρια Νέας Μουσικής του Ντάρμσταντ, στο Φεστιβάλ ECLAT και στο Φεστιβάλ Ρουαγιομόν, ενώ πραγματοποίησε καλλιτεχνική διαμονή στη Cité internationale des arts στο Παρίσι.

Στη Λευκωσία θα παρουσιάσει τρία έργα των Μπέρνχαρντ Λανγκ, Γιώργου Απέργη και Γκιέργκι Λίγκετι, σε μια παράσταση που συνδυάζει ηλεκτρονική μουσική, σωματικό θέατρο και φωνητικές τεχνικές.

«Silence is Golden» – 14 Οκτωβρίου

Το 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής Φάρος θα ολοκληρωθεί στις 14 Οκτωβρίου με τη συναυλία-δραμεντί «Silence is Golden» («Η Σιωπή είναι Χρυσός»), με τη σοπράνο Sarah Maria Sun, τον κλαρινετίστα Julian Bliss και τον πιανίστα Jan Philip Schulze.

Η Sun συγκαταλέγεται στις σημαντικές ερμηνεύτριες της σύγχρονης μουσικής και το ρεπερτόριό της αριθμεί περισσότερα από 2.000 έργα, από τα οποία έχει παρουσιάσει πάνω από 400 σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση. Ο Bliss έχει αναπτύξει διεθνή σταδιοδρομία ως κλαρινετίστας, ενώ ο Schulze εμφανίζεται σε σημαντικές συναυλιακές αίθουσες διεθνώς ως ερμηνευτής της σύγχρονης μουσικής.

Οι τρεις μουσικοί θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα στη σοβαρότητα και το χιούμορ και εκτείνεται από το λιντ και το τραγούδι του καμπαρέ μέχρι την όπερα, το Μπρόντγουεϊ και τη σύγχρονη μουσική.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των Σούμπερτ, Γκέρσουιν, Μπρίτεν, Μάλερ, Βάιλ, Απέργη και Μπέρνσταϊν, συνδυάζοντας διαφορετικές εποχές και μουσικά ιδιώματα.

Όλες οι συναυλίες αρχίζουν στις 20:30 στο The Shoe Factory στη Λευκωσία.