Γκλάστονμπερι 2027: Για πρώτη φορά πάνω από 400 λίρες το εισιτήριο

Μετά τη φετινή παύση, το Glastonbury ετοιμάζεται να επιστρέψει στο Σόμερσετ από τις 23 έως τις 27 Ιουνίου 2027, με τις πρώτες πληροφορίες για την προπώληση των εισιτηρίων να συγκεντρώνουν ήδη το ενδιαφέρον των φίλων του φεστιβάλ.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, η τιμή του εισιτηρίου ξεπερνά το φράγμα των 400 λιρών. Το κόστος διαμορφώνεται στις 408 λίρες, συμπεριλαμβανομένου τέλους κράτησης 5 λιρών, έναντι 378,50 λιρών το 2025. Η πώληση των εισιτηρίων αναμένεται να αρχίσει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

Η αύξηση έχει ήδη προκαλέσει συζήτηση μεταξύ των φίλων του Glastonbury, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο κόστος ζωής εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή, οι headliners του 2027 δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, αν και ήδη κυκλοφορούν ονόματα ως πιθανοί υποψήφιοι.

Για αρκετούς από τους τακτικούς επισκέπτες, το ζήτημα δεν περιορίζεται στην τιμή του εισιτηρίου. Στη συζήτηση επανέρχονται το κόστος φαγητού και ποτού, οι συνθήκες του κάμπινγκ και ο συνωστισμός που παρατηρείται σε ορισμένες από τις σκηνές του φεστιβάλ.

Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μοιρασμένες, με ορισμένους να χαρακτηρίζουν τη νέα τιμή υπερβολική και να υποστηρίζουν ότι το κόστος καθιστά πλέον το φεστιβάλ απρόσιτο για ένα μέρος του κοινού.

Ένας επισκέπτης, ανακαλώντας την εμπειρία του από το 2009, όταν το εισιτήριο κόστιζε 165 λίρες, σχολίασε ότι ακόμη και λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό, οι 400 λίρες τού φαίνονται υπερβολικές.

Άλλοι συγκρίνουν τη σημερινή τιμή με προηγούμενες δεκαετίες. Το 2000, για παράδειγμα, το εισιτήριο κόστιζε 87 λίρες, γεγονός που αναδεικνύεται από επικριτές της αύξησης ως ένδειξη του πόσο έχει μεταβληθεί το κόστος συμμετοχής στο φεστιβάλ.

«Ευκαιρία» σε σχέση με μια μεγάλη συναυλία;

Υπάρχει, ωστόσο, και η αντίθετη άποψη. Αρκετοί φίλοι του Glastonbury θεωρούν ότι οι 408 λίρες εξακολουθούν να αποτελούν σχετικά καλή τιμή για ένα πενθήμερο φεστιβάλ με δεκάδες συναυλίες και εκδηλώσεις.

Όπως επισήμανε ένας χρήστης του X, μια συναυλία μεγάλου ονόματος μπορεί σήμερα να κοστίζει 80 έως 100 λίρες, γεγονός που, κατά την άποψή του, καθιστά λογική την τιμή ενός πενθήμερου Glastonbury.

«400 λίρες για ολόκληρες πέντε ημέρες, με όλα τα συγκροτήματα που μπορείς να δεις και οτιδήποτε άλλο υπάρχει στους χώρους, είναι απολύτως συμφέρουσα τιμή», σχολίασε άλλος.

Η αύξηση του κόστους διοργάνωσης των μεγάλων μουσικών φεστιβάλ δεν είναι καινούργιο ζήτημα. Ήδη από το 2023, η Emily Eavis, εκ των διοργανωτών του Glastonbury, είχε αναφερθεί στις σημαντικές οικονομικές πιέσεις που αντιμετώπιζε η διοργάνωση.

Όπως είχε δηλώσει τότε, οι διοργανωτές προσπάθησαν να συγκρατήσουν την αύξηση των εισιτηρίων, την ώρα που βρίσκονταν αντιμέτωποι με σημαντική άνοδο του κόστους παραγωγής και εξακολουθούσαν να ανακάμπτουν από τις οικονομικές συνέπειες των δύο ετών χωρίς φεστιβάλ εξαιτίας της πανδημίας.

Πόσο κοστίζουν τα άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ

Η τιμή του Glastonbury αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν συγκρίνεται με εκείνες άλλων σημαντικών ευρωπαϊκών μουσικών φεστιβάλ.

Το τετραήμερο εισιτήριο του Rock en Seine κοστίζει 235 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο εισιτήριο του βελγικού Rock Werchter φτάνει τα 315 ευρώ. Στο ολλανδικό Best Kept Secret, το εισιτήριο κοστίζει 299 ευρώ και περιλαμβάνει πρόσβαση στο κάμπινγκ.

Το Glastonbury παραμένει, βέβαια, μια διοργάνωση διαφορετικής κλίμακας, με πέντε ημέρες προγράμματος και εκατοντάδες εμφανίσεις και δράσεις. Ωστόσο, η νέα τιμή των 408 λιρών επαναφέρει ένα ευρύτερο ερώτημα που απασχολεί ολοένα περισσότερο τη ζωντανή μουσική: πόσο προσιτά μπορούν να παραμείνουν τα μεγάλα φεστιβάλ για το κοινό τους;