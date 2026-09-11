Duran Duran: Τα Βρετανικά Ταχυδρομεία τους τιμούν με μια συλλεκτική σειρά γραμματοσήμων

Οι Duran Duran τιμώνται από τα Βρετανικά Ταχυδρομεία με μια συλλεκτική σειρά γραμματοσήμων, σαράντα πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ.

Το αγαπημένο συγκρότημα από το Μπέρμιγχαμ το οποίο δημιουργήθηκε το 1978, παίρνει τη δική του θέση δίπλα σε κορυφαία ονόματα της μουσικής, όπως οι Beatles, οι Pink Floyd, οι Queen, οι Rolling Stones, οι AC/DC και οι Iron Maiden, που έχουν ήδη αποτυπωθεί στα γραμματόσημα του οργανισμού.

Τι περιλαμβάνει η συλλογή

Περιλαμβάνει οκτώ γραμματόσημα με τα θρυλικά εξώφυλλα των άλμπουμ «Duran Duran» (1981), «Rio» (1982), «Seven and the Ragged Tiger» (1983), «Notorious» (1986), «Duran Duran (The Wedding Album)» (1993), «Astronaut» (2004), «Paper Gods» (2015) και «Future Past» (2021).

Παράλληλα, κυκλοφορεί και ένα ειδικό συλλεκτικό φύλλο με τέσσερα γραμματόσημα που τιμά τις ζωντανές εμφανίσεις της μπάντας, προβάλλοντας τις αφίσες από τις περιοδείες «Careless Memories», «Sing Blue Silver», «Astronaut» και «Invisible».

«Από τα εμβληματικά εξώφυλλα των δίσκων τους μέχρι τις αξέχαστες συναυλίες τους, τα γραμματόσημα αυτά αποτυπώνουν την εντυπωσιακή δημιουργική διαδρομή του συγκροτήματος και αναγνωρίζουν τη διαχρονική του επίδραση στη μουσική και την ποπ κουλτούρα», ανέφερε σε δελτίο Τύπου, ο Ντέιβιντ Γκολντ, διευθυντής εξωτερικών υποθέσεων και πολιτικής της Royal Mail.

«Είναι μεγάλη μας χαρά να τιμούμε τους Duran Duran, ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα της Βρετανίας και ανυπομονούμε να γιορτάσουμε την προσφορά τους με αυτή τη συλλεκτική σειρά», συμπλήρωσε.

Duran Duran: «Free to Love», η μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδεία που έρχεται

Aξίζει να σημειωθεί ότι τον Οκτώβριο, το διάσημο συγκρότημα ξεκινά την ευρωπαϊκή του περιοδεία με τον τίτλο «Free to Love», μια ονομασία εμπνευσμένη από το πρόσφατο τραγούδι που έγραψαν μαζί με τον συνιδρυτή των Chic και επί σειρά ετών συνεργάτη τους, Νάιλ Ρότζερς.

Το πρόγραμμα των εμφανίσεων περιλαμβάνει και μια ειδική συναυλία για τη νύχτα του Χάλογουιν στο στάδιο O2 Arena του Λονδίνου στις 31 Οκτωβρίου, συνεχίζοντας μια παράδοση που ξεκίνησαν στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης το 2024.