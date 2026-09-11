Ακαδημία Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου: 22 θέσεις φοίτησης με υποτροφία

ο Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου προκηρύσσει 22 θέσεις φοίτησης στην Ακαδημία της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου.

Οι επιτυχόντες θα λάβουν μερική υποτροφία για την εκμάθηση ενός από τα ακόλουθα μουσικά όργανα, υπό την καθοδήγηση παιδαγωγών που επιλέγονται από το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου (Ι.Σ.Ο.Κ.).

Τα δίδακτρα που αντιστοιχούν σε κάθε υπότροφο για το 2026 ανέρχονται σε €80 μηνιαίως, ενώ το υπόλοιπο κόστος φοίτησης καλύπτεται από το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Η περίοδος μαθημάτων εκτείνεται από τον Σεπτέμβριο έως τον Μάιο. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα και έχουν διάρκεια 45 λεπτών το καθένα.

Η φοίτηση διέπεται από τους κανονισμούς λειτουργίας της Ακαδημίας της Σ.Ο.Ν.Κ.

Υποτροφίες ανά όργανο

Βιολί: 8 (Λευκωσία, Λάρνακα)

8 (Λευκωσία, Λάρνακα) Βιόλα: 2 (Λευκωσία)

2 (Λευκωσία) Βιολοντσέλο: 1 (Λευκωσία)

1 (Λευκωσία) Όμποε: 1 (Λευκωσία)

1 (Λευκωσία) Φλάουτο: 2 (Λεμεσός, Πάφος)

2 (Λεμεσός, Πάφος) Κλαρινέτο: 2 (Λευκωσία, Πάφος)

2 (Λευκωσία, Πάφος) Φαγκότο: 2 (Λευκωσία)

2 (Λευκωσία) Τρομπέτα: 1 (Λευκωσία)

1 (Λευκωσία) Τρομπόνι: 1 (Λευκωσία)

1 (Λευκωσία) Κρουστά: 2 (Λευκωσία)

Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:

έως 8 ετών για βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο

για βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο έως 9 ετών για όμποε, φλάουτο, κλαρινέτο, φαγκότο, τρομπέτα, τρομπόνι και κρουστά

Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία σε μουσικό όργανο. Ωστόσο, η μικρότερη ηλικία, σε συνδυασμό με την ικανότητα γρήγορης ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της φοίτησης, θα αποτελέσουν βασικά κριτήρια επιλογής.

Κατά την ακρόαση/συνέντευξη, θα αξιολογηθούν οι βασικές μουσικές ικανότητες κάθε υποψηφίου, με κριτήρια:

την ανταπόκριση στην τονικότητα και στον ρυθμό

τη μουσική μνήμη

τη δέσμευση για επιμελή συμμετοχή



Διαδικασία αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, www.cyso.org.cy, στην ενότητα «Ανακοινώσεις», στην ανακοίνωση με τίτλο «Προκήρυξη θέσεων φοίτησης στην Ακαδημία της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026

Στην αίτηση πρέπει να δηλώνεται το όργανο ενδιαφέροντος, καθώς και τυχόν προηγούμενη εμπειρία, εφόσον υπάρχει. Σημειώνεται ότι ενδέχεται να προταθεί στους υποψηφίους άλλο όργανο από εκείνο της αρχικής τους επιλογής.

Διαδικασία επιλογής

Οι συνεντεύξεις και η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, στο Λύκειο Ακρόπολης, Λευκωσία, μεταξύ 10:00 και 19:00.

Δεν θα γίνονται εξαιρέσεις ως προς το πλαίσιο της διαδικασίας.

Δεν απαιτείται προετοιμασία.

Η ακριβής ώρα προσέλευσης θα κοινοποιηθεί σε κάθε υποψήφιο έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Ακαδημία Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου

Η Ακαδημία της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου αποτελεί τον βασικό πυλώνα εκπαίδευσης και ανάπτυξης νέων μουσικών ορχήστρας. Λειτουργεί σε όλες τις πόλεις, με περίπου 100 υποτρόφους, οι οποίοι λαμβάνουν ατομικά μαθήματα ορχηστρικού οργάνου από επιλεγμένους μουσικούς και παιδαγωγούς, μέσα σε ένα οργανωμένο πλαίσιο υψηλών καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών απαιτήσεων.

Η πορεία των υποτρόφων παρακολουθείται συστηματικά μέσα από δύο ετήσιες επιθεωρήσεις, ενώ από το τρίτο έτος φοίτησης και μετά οι μαθητές συμμετέχουν επιπρόσθετα στο σύστημα ΣymphoΠedia, το οποίο λειτουργεί ως σημαντικό προπαρασκευαστικό στάδιο για τη μελλοντική ένταξή τους στην Ορχήστρα. Από τον Σεπτέμβριο του 2023, το πρόγραμμα της Ακαδημίας έχει εμπλουτιστεί με στοχευμένα μαθήματα πιάνου ως δεύτερου οργάνου, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη συνολική μουσική κατάρτιση των παιδιών.

Στόχος της Ακαδημίας είναι η δημιουργία μιας νέας γενιάς άρτια καταρτισμένων μουσικών, ικανών να στελεχώσουν τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου και, μελλοντικά, τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου.

Η ποιότητα του έργου της αποτυπώνεται στην πορεία των υποτρόφων της, οι οποίοι διακρίνονται συχνά σε παγκύπριους και διεθνείς διαγωνισμούς, καθώς και στην εξέλιξη των αποφοίτων της, οι οποίοι γίνονται δεκτοί και σπουδάζουν σε ορισμένες από τις σημαντικότερες μουσικές σχολές του κόσμου, όπως το Colburn School, το The Juilliard School, το New England Conservatory, το Oberlin Conservatory, η Sibelius Academy, το Royal College of Music του Λονδίνου και το Royal Conservatoire The Hague, καθώς και σε κονσερβατόρια της Ρωσίας και ακαδημίες της Γερμανίας και της Αυστρίας.

Μέσα από την Ακαδημία, η Σ.Ο.Ν.Κ. επενδύει με συνέπεια στο ταλέντο, στην αριστεία και στο μέλλον της συμφωνικής μουσικής στην Κύπρο.