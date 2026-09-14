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Oasis: Επιστρέφουν με νέα περιοδεία το 2027 - Ξανά στο Knebworth 30 χρόνια μετά
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 14.09.2026 19:01
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Στιγμιότυπο που δημοσιεύθηκε στο βίντεο που ανακοίνωσαν την περιοδεία του 2027. © oasis / Instagram.

Το βρετανικό συγκρότημα ανακοίνωσε περιοδεία σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη, ΗΠΑ και Ιρλανδία, με τέσσερις συναυλίες στο ιστορικό Knebworth. Δεν θα υπάρξει γενική διάθεση εισιτηρίων.

Την επιστροφή τους στη σκηνή και το 2027 ανακοίνωσαν οι Oasis, αποκαλύπτοντας μια νέα μεγάλη περιοδεία που θα περάσει από το Ηνωμένο Βασίλειο, την ηπειρωτική Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιρλανδία.

«Αρχίστε να πανηγυρίζετε», γράφει το συγκρότημα στην επίσημη ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας ότι, έπειτα από «μια περίοδο περισυλλογής», είναι έτοιμο να επιστρέψει για ακόμη μία φορά στη σκηνή.

Ανάμεσα στους σταθμούς της περιοδείας ξεχωρίζει το Knebworth, όπου οι Oasis θα επιστρέψουν περίπου τρεις δεκαετίες μετά τις ιστορικές συναυλίες τους το 1996. Οι νέες εμφανίσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 11, 12, 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2027.

Η περιοδεία θα αρχίσει από τη Γλασκώβη τον Μάιο και θα συνεχιστεί στο Μάντσεστερ, προτού περάσει από Μόναχο, Βαρκελώνη, Άμστερνταμ, Παρίσι και Ρώμη. Τον Αύγουστο οι Oasis θα μεταφερθούν στις ΗΠΑ για συναυλίες στη Βοστώνη και το Λας Βέγκας, ενώ τον Σεπτέμβριο θα εμφανιστούν στο Slane Castle της Ιρλανδίας και στη συνέχεια στο Knebworth.

Για όσους θέλουν να διεκδικήσουν εισιτήρια, οι Oasis ανακοίνωσαν ότι απαιτείται εγγραφή μέσω του συνδέσμου μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου, στις 16.00 ώρα Βρετανίας [18.00 ώρα Κύπρου].

Το συγκρότημα διευκρινίζει ότι δεν θα υπάρξει γενική διάθεση εισιτηρίων, ενώ ακόμη και όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στη mailing list θα πρέπει να πραγματοποιήσουν ξεχωριστή εγγραφή.

Οι ημερομηνίες της περιοδείας

  • Γλασκώβη, Celtic Park: 21, 23, 25, 28 και 29 Μαΐου 2027
  • Μάντσεστερ, Etihad Stadium: 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25 και 26 Ιουνίου 2027
  • Μόναχο, Allianz Arena: 2 και 3 Ιουλίου 2027
  • Βαρκελώνη, Ολυμπιακό Στάδιο: 10 και 11 Ιουλίου 2027
  • Άμστερνταμ, Johan Cruijff Arena: 16 και 17 Ιουλίου 2027
  • Παρίσι, Stade de France: 23 και 24 Ιουλίου 2027
  • Ρώμη, Stadio Olimpico: 29 και 30 Ιουλίου 2027
  • Βοστώνη, Gillette Stadium: 10, 13 και 14 Αυγούστου 2027
  • Λας Βέγκας, Allegiant Stadium: 20, 21 και 24 Αυγούστου 2027
  • Ιρλανδία, Slane Castle: 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2027
  • Knebworth: 11, 12, 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2027

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