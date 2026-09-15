Οι Rainbow Mermaids φέρνουν το «True Colours Live» για πρώτη φορά στην Κύπρο

Για πρώτη φορά στην Κύπρο έρχονται οι Rainbow Mermaids, παρουσιάζοντας το νέο τους σόου «True Colours Live», σε δύο ξεχωριστές βραδιές στη Λευκωσία.

Το πρόγραμμα συνδυάζει ένα ζωντανό podcast με γνωστούς καλεσμένους και ένα εντυπωσιακό drag show, ειδικά σχεδιασμένο για το κυπριακό κοινό.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η κάθε βραδιά θα ξεκινά με live podcast, κατά το οποίο οι προσκεκλημένοι θα μοιράζονται προσωπικές ιστορίες και εμπειρίες μέσα από συζητήσεις με χιούμορ, συναίσθημα και έμπνευση. Στη συνέχεια, η σκηνή θα μεταμορφώνεται σε ένα φαντασμαγορικό drag show με πρωταγωνίστριες τις Rainbow Mermaids.

Το «True Colours Live» υπόσχεται μουσική, χρώμα, λάμψη, συγκίνηση και έντονη διαδραστικότητα, γιορτάζοντας την αυθεντικότητα και την ελεύθερη έκφραση.

Οι εκδηλώσεις

30 Σεπτεμβρίου στη Μουσική Σκηνή Κύκλος

Live Podcast με τη Μαρία Παπαγεωργίου

Drag Show με τις Rainbow Mermaids

2 Οκτωβρίου στο Downtown Live Nicosia

Live Podcast με την Ιουλία Καραπατάκη

Drag Show με τις Rainbow Mermaids

Την παραγωγή της εκδήλωσης έχει η Buenos Ntias Production and Management, ενώ υποστηρικτής είναι το Femme Fest Cyprus.

Πληροφορίες: 99497362 | Εισιτήρια διατίθενται μέσω της πλατφόρμας More.com.