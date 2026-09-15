Parathyro logo
Ατζέντα
Θέματα
Μουσική
Οι Rainbow Mermaids φέρνουν το «True Colours Live» για πρώτη φορά στην Κύπρο
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 15.09.2026 17:52
Header Image

Το «True Colours Live» υπόσχεται μουσική, χρώμα, λάμψη, συγκίνηση και έντονη διαδραστικότητα, γιορτάζοντας την αυθεντικότητα και την ελεύθερη έκφραση.

Για πρώτη φορά στην Κύπρο έρχονται οι Rainbow Mermaids, παρουσιάζοντας το νέο τους σόου «True Colours Live», σε δύο ξεχωριστές βραδιές στη Λευκωσία.

Το πρόγραμμα συνδυάζει ένα ζωντανό podcast με γνωστούς καλεσμένους και ένα εντυπωσιακό drag show, ειδικά σχεδιασμένο για το κυπριακό κοινό.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η κάθε βραδιά θα ξεκινά με live podcast, κατά το οποίο οι προσκεκλημένοι θα μοιράζονται προσωπικές ιστορίες και εμπειρίες μέσα από συζητήσεις με χιούμορ, συναίσθημα και έμπνευση. Στη συνέχεια, η σκηνή θα μεταμορφώνεται σε ένα φαντασμαγορικό drag show με πρωταγωνίστριες τις Rainbow Mermaids.

Το «True Colours Live» υπόσχεται μουσική, χρώμα, λάμψη, συγκίνηση και έντονη διαδραστικότητα, γιορτάζοντας την αυθεντικότητα και την ελεύθερη έκφραση.

Οι εκδηλώσεις

30 Σεπτεμβρίου στη Μουσική Σκηνή Κύκλος

  • Live Podcast με τη Μαρία Παπαγεωργίου
  • Drag Show με τις Rainbow Mermaids

2 Οκτωβρίου στο Downtown Live Nicosia

  • Live Podcast με την Ιουλία Καραπατάκη
  • Drag Show με τις Rainbow Mermaids

Την παραγωγή της εκδήλωσης έχει η Buenos Ntias Production and Management, ενώ υποστηρικτής είναι το Femme Fest Cyprus.

Πληροφορίες: 99497362 | Εισιτήρια διατίθενται μέσω της πλατφόρμας More.com.

Tags

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
DRAG SHOW
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα